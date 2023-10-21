Эрдоган раскритиковал страны Запада за их неспособность остановить Израиль

СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу эскалацию в секторе Газа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и раскритиковал неспособность западных стран остановить Израиль, сообщила администрация турецкого лидера. В ходе телефонного разговора Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Газе, шаги, необходимые для предотвращения нарушения прав человека и обеспечения мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, сообщили в администрации. "Эрдоган подчеркнул, что позиция западных стран способствует увеличению случаев нарушения прав человека в секторе Газа, а их неспособность принять меры, чтобы остановить Израиль, приведет к непоправимым результатам", - сообщила администрация в пресс-релизе. Турецкий лидер призвал международное сообщество принять скорейшие меры, чтобы завершить гуманитарный кризис. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу эскалацию в секторе Газа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и раскритиковал неспособность западных стран остановить Израиль, сообщила администрация турецкого лидера.
В ходе телефонного разговора Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Газе, шаги, необходимые для предотвращения нарушения прав человека и обеспечения мирных жителей бесперебойными поставками гуманитарной помощи, сообщили в администрации.
"Эрдоган подчеркнул, что позиция западных стран способствует увеличению случаев нарушения прав человека в секторе Газа, а их неспособность принять меры, чтобы остановить Израиль, приведет к непоправимым результатам", - сообщила администрация в пресс-релизе.
Турецкий лидер призвал международное сообщество принять скорейшие меры, чтобы завершить гуманитарный кризис.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.