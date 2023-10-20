https://ria.ru/20231020/guf-1904215506.html
Репер Гуф развелся во второй раз
Репер Гуф развелся во второй раз - РИА Новости, 20.10.2023
Репер Гуф развелся во второй раз
Репер Гуф (Алексей Долматов) развелся со своей женой Юлией, о чем сказано на сайте мирового судьи Можайского района Москвы. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:59
2023-10-20T17:59
2023-10-20T17:59
шоубиз
можайский район
москва
guf (алексей долматов)
брак
развод
развод
отношения
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Репер Гуф (Алексей Долматов) развелся со своей женой Юлией, о чем сказано на сайте мирового судьи Можайского района Москвы.Ранее в июле Юлия подала заявление на развод, но вскоре изменила свое решение и попросила время на примирение сторон. По ее мнению, это было поспешным решениемСудья пошел навстречу и 15 августа дал паре три месяца на раздумья. Судя по сроку, супруги определились раньше.Гуф и Юлия поженилась зимой 2021 года, в мае 2022-ого у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения в семье испортились. Пара начала ссориться и публично обсуждать это в своих соцсетях.В апреле Гуф написал, что готов развестись, но будет помогать дочери. В ответ жена предложила ему держаться подальше от нее и Тины, но потом передумала.Для музыканта развод стал вторым – в 2014 году он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай, с которой прожил около шести лет. У пары есть общий сын Сами.
https://ria.ru/20230714/guf-1883942065.html
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РИА Новости
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Репер Гуф развелся во второй раз
Репер Гуф развелся со второй женой Юлией после нескольких лет брака