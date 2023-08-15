https://ria.ru/20230815/guf-1890296963.html
Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила время на примирение
Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила время на примирение - РИА Новости, 15.08.2023
Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила время на примирение
Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы дал три месяца на примирение рэперу Гуфу (Алексей Долматов) с супругой Юлией, обратившейся с иском... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:06
2023-08-15T20:06
2023-08-15T20:13
шоубиз
можайский район
сергей жорин
москва
guf (алексей долматов)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы дал три месяца на примирение рэперу Гуфу (Алексей Долматов) с супругой Юлией, обратившейся с иском о разводе, рассказал РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин. "Супруга Гуфа Юлия попросила у суда дать время на примирение сторон, Гуф возражал, но суд в соответствии с законом не может отказать в предоставлении срока на примирение, если одна из сторон заявила соответствующее ходатайство. Поэтому суд дал время до 15 ноября для примирения сторон", - сказал собеседник агентства.Адвокат рэпера пояснил, что, поскольку есть общий несовершеннолетний ребенок, расторжение брака может быть только в судебном порядке, однако о вопросах его воспитания пара намерена договориться без суда. Как говорится в ходатайстве истицы о предоставлении срока для примирения, Юлия считает заявление о разводе "результатом поспешного решения, что брачные отношения могут быть сохранены". Супруги женаты около двух лет, в мае 2022 года у них родилась дочь.
https://ria.ru/20230725/ayza-1886025347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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можайский район, сергей жорин, москва, guf (алексей долматов)
Шоубиз, Можайский район, Сергей Жорин, Москва, Guf (Алексей Долматов)
Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила время на примирение
Жена рэпера Гуфа считает, что поспешила с разводом, судья дал срок на примирение
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы дал три месяца на примирение рэперу Гуфу (Алексей Долматов) с супругой Юлией, обратившейся с иском о разводе, рассказал РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.
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"Супруга Гуфа Юлия попросила у суда дать время на примирение сторон, Гуф возражал, но суд в соответствии с законом не может отказать в предоставлении срока на примирение, если одна из сторон заявила соответствующее ходатайство. Поэтому суд дал время до 15 ноября для примирения сторон", - сказал собеседник агентства.
Адвокат рэпера пояснил, что, поскольку есть общий несовершеннолетний ребенок, расторжение брака может быть только в судебном порядке, однако о вопросах его воспитания пара намерена договориться без суда.
Как говорится в ходатайстве истицы о предоставлении срока для примирения, Юлия считает заявление о разводе "результатом поспешного решения, что брачные отношения могут быть сохранены".
Супруги женаты около двух лет, в мае 2022 года у них родилась дочь.
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