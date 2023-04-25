https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html
Гуф объявил о разводе со второй женой
Гуф объявил о разводе со второй женой - РИА Новости, 25.04.2023
Гуф объявил о разводе со второй женой
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:27
2023-04-25T00:27
2023-04-25T00:27
шоубиз
guf (алексей долматов)
айза долматова
знаменитости
отношения
развод
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_d1cf198e0fac4641fc431be498595dde.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. Он также отметил, что собирается и дальше участвовать в воспитании совместной с Юлией дочери Тины. Супруга рэпера новость о разладе в семье не прокомментировала. Ранее СМИ часто писали о непростых отношениях между парой. В марте Гуф назвал Юлию "не последней женой", а после опубликовал в кадры их ссоры. Тогда же подписчики Гуфа обратили внимание на то, что он посвятил пост своей бывшей жене блогеру Айзе Анохиной (были вместе с 2008 по 2014 годы, в 2010-м у пары родился сын. – Прим. ред.) и назвал ее "своей женщиной". Многие тогда предположили, что рэпер хочет вернуться к ней. Этого не произошло. Но после новости о разводе с Королевой пользователи снова начали активно писать о воссоединении Гуфа и Айзы. Однако Анохина сразу опровергла эту информацию, сделав публикацию на своей странице в соцсети.
https://ria.ru/20230420/reynolds-1866440239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2e2f36fcc21c7e703de9f4b63086fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
guf (алексей долматов), айза долматова, знаменитости, отношения, развод, семья
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Айза Долматова, Знаменитости, отношения, Развод, Семья
Гуф объявил о разводе со второй женой
Рэпер Гуф объявил о разводе с танцовщицей Юлией Королевой после почти двух лет брака
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака.
«
"Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы адвокатами", – сообщил музыкант.
Он также отметил, что собирается и дальше участвовать в воспитании совместной с Юлией дочери Тины.
Супруга рэпера новость о разладе в семье не прокомментировала.
Ранее СМИ часто писали о непростых отношениях между парой. В марте Гуф назвал Юлию "не последней женой", а после опубликовал в кадры их ссоры.
Тогда же подписчики Гуфа обратили
внимание на то, что он посвятил пост своей бывшей жене блогеру Айзе Анохиной (были вместе с 2008 по 2014 годы, в 2010-м у пары родился сын. – Прим. ред.) и назвал ее "своей женщиной". Многие тогда предположили, что рэпер хочет вернуться к ней.
Этого не произошло. Но после новости о разводе с Королевой пользователи снова начали активно писать о воссоединении Гуфа и Айзы.
Однако Анохина сразу опровергла эту информацию, сделав публикацию на своей странице в соцсети.
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака