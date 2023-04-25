https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html

Гуф объявил о разводе со второй женой

Гуф объявил о разводе со второй женой - РИА Новости, 25.04.2023

Гуф объявил о разводе со второй женой

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:27

2023-04-25T00:27

2023-04-25T00:27

шоубиз

guf (алексей долматов)

айза долматова

знаменитости

отношения

развод

семья

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. Он также отметил, что собирается и дальше участвовать в воспитании совместной с Юлией дочери Тины. Супруга рэпера новость о разладе в семье не прокомментировала. Ранее СМИ часто писали о непростых отношениях между парой. В марте Гуф назвал Юлию "не последней женой", а после опубликовал в кадры их ссоры. Тогда же подписчики Гуфа обратили внимание на то, что он посвятил пост своей бывшей жене блогеру Айзе Анохиной (были вместе с 2008 по 2014 годы, в 2010-м у пары родился сын. – Прим. ред.) и назвал ее "своей женщиной". Многие тогда предположили, что рэпер хочет вернуться к ней. Этого не произошло. Но после новости о разводе с Королевой пользователи снова начали активно писать о воссоединении Гуфа и Айзы. Однако Анохина сразу опровергла эту информацию, сделав публикацию на своей странице в соцсети.

https://ria.ru/20230420/reynolds-1866440239.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

guf (алексей долматов), айза долматова, знаменитости, отношения, развод, семья