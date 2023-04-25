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Гуф объявил о разводе со второй женой - РИА Новости, 25.04.2023
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Шоубиз
 
00:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html
Гуф объявил о разводе со второй женой
Гуф объявил о разводе со второй женой - РИА Новости, 25.04.2023
Гуф объявил о разводе со второй женой
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:27
2023-04-25T00:27
шоубиз
guf (алексей долматов)
айза долматова
знаменитости
отношения
развод
семья
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. Он также отметил, что собирается и дальше участвовать в воспитании совместной с Юлией дочери Тины. Супруга рэпера новость о разладе в семье не прокомментировала. Ранее СМИ часто писали о непростых отношениях между парой. В марте Гуф назвал Юлию "не последней женой", а после опубликовал в кадры их ссоры. Тогда же подписчики Гуфа обратили внимание на то, что он посвятил пост своей бывшей жене блогеру Айзе Анохиной (были вместе с 2008 по 2014 годы, в 2010-м у пары родился сын. – Прим. ред.) и назвал ее "своей женщиной". Многие тогда предположили, что рэпер хочет вернуться к ней. Этого не произошло. Но после новости о разводе с Королевой пользователи снова начали активно писать о воссоединении Гуфа и Айзы. Однако Анохина сразу опровергла эту информацию, сделав публикацию на своей странице в соцсети.
https://ria.ru/20230420/reynolds-1866440239.html
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guf (алексей долматов), айза долматова, знаменитости, отношения, развод, семья
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Айза Долматова, Знаменитости, отношения, Развод, Семья
Гуф объявил о разводе со второй женой

Рэпер Гуф объявил о разводе с танцовщицей Юлией Королевой после почти двух лет брака

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице в соцсети о разводе со второй супругой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака.
Скриншот сториз из аккаунта исполнителя Гуфа от 24 апреля
Скриншот сториз из аккаунта исполнителя Гуфа от 24 апреля
Скриншот сториз из аккаунта исполнителя Гуфа от 24 апреля
«

"Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы адвокатами", – сообщил музыкант.

Он также отметил, что собирается и дальше участвовать в воспитании совместной с Юлией дочери Тины.
Супруга рэпера новость о разладе в семье не прокомментировала.
Ранее СМИ часто писали о непростых отношениях между парой. В марте Гуф назвал Юлию "не последней женой", а после опубликовал в кадры их ссоры.
Тогда же подписчики Гуфа обратили внимание на то, что он посвятил пост своей бывшей жене блогеру Айзе Анохиной (были вместе с 2008 по 2014 годы, в 2010-м у пары родился сын. – Прим. ред.) и назвал ее "своей женщиной". Многие тогда предположили, что рэпер хочет вернуться к ней.
Этого не произошло. Но после новости о разводе с Королевой пользователи снова начали активно писать о воссоединении Гуфа и Айзы.
Однако Анохина сразу опровергла эту информацию, сделав публикацию на своей странице в соцсети.
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ШоубизGuf (Алексей Долматов)Айза ДолматоваЗнаменитостиотношенияРазводСемья
 
 
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