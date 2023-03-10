https://ria.ru/20230310/guf-1856853519.html

"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе

"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе - РИА Новости, 10.03.2023

"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе

Подписчики высмеяли рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за то, что он назвал экс-супругу Айзу "своей женщиной". Музыкант поделился совместным снимком с бывшей женой... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T04:03

2023-03-10T04:03

2023-03-10T04:03

шоубиз

guf (алексей долматов)

айза анохина

отношения

шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за то, что он назвал экс-супругу Айзу "своей женщиной". Музыкант поделился совместным снимком с бывшей женой и их общим сыном в соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост Гуфа. Одни пошутили, что у него весеннее обострение. Другие предположили, что музыкант вернется к экс-супруге. Гуф женился на Айзе в 2008 году. Спустя пять лет знаменитости разошлись. У них есть совместный сын Сами. Ранее рэпер сообщил, что стал отцом во второй раз. У него родилась дочь от супруги Юлии.

https://ria.ru/20220222/ayza-1774388878.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

guf (алексей долматов), айза анохина, отношения, шоу-бизнес