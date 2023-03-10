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"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе - РИА Новости, 10.03.2023
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Шоубиз
 
04:03 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/guf-1856853519.html
"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе
"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе - РИА Новости, 10.03.2023
"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе
Подписчики высмеяли рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за то, что он назвал экс-супругу Айзу "своей женщиной". Музыкант поделился совместным снимком с бывшей женой... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T04:03
2023-03-10T04:03
шоубиз
guf (алексей долматов)
айза анохина
отношения
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за то, что он назвал экс-супругу Айзу "своей женщиной". Музыкант поделился совместным снимком с бывшей женой и их общим сыном в соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост Гуфа. Одни пошутили, что у него весеннее обострение. Другие предположили, что музыкант вернется к экс-супруге. Гуф женился на Айзе в 2008 году. Спустя пять лет знаменитости разошлись. У них есть совместный сын Сами. Ранее рэпер сообщил, что стал отцом во второй раз. У него родилась дочь от супруги Юлии.
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guf (алексей долматов), айза анохина, отношения, шоу-бизнес
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Айза Анохина, отношения, Шоу-бизнес
"Весеннее обострение": в Сети высмеяли Гуфа за слова об Айзе

Гуф назвал Айзу "своей женщиной" и подвергся насмешкам со стороны подписчиков

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подписчики высмеяли рэпера Гуфа (Алексей Долматов) за то, что он назвал экс-супругу Айзу "своей женщиной". Музыкант поделился совместным снимком с бывшей женой и их общим сыном в соцсети.
«
"Моя женщина. У нее тут уже грустные глаза. А между нами еще ничего не понимающий мой единственный сын", – подписал фотографию артист.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост Гуфа. Одни пошутили, что у него весеннее обострение.
«
"Весеннее обострение, как у Джигана", "Стадия активации биполярки", "Когда жена сделала на обед макароны быстрого приготовления, вспомнил бывшую жену", "Гуфа Айза взломала?" – отреагировали комментаторы.
Другие предположили, что музыкант вернется к экс-супруге.
«

"В 70 лет Гуф с Айзой встретят закат жизни вместе. Она его женщина", "Когда мужчина любит женщину, наступают моменты, когда все снова нахлынет", "Надеюсь, они сойдутся", – высказались пользователи.

Гуф женился на Айзе в 2008 году. Спустя пять лет знаменитости разошлись. У них есть совместный сын Сами.
Ранее рэпер сообщил, что стал отцом во второй раз. У него родилась дочь от супруги Юлии.
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