https://ria.ru/20220526/guf-1790796660.html
Гуф во второй раз стал отцом
Гуф во второй раз стал отцом - РИА Новости, 26.05.2022
Гуф во второй раз стал отцом
У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:33
2022-05-26T11:33
2022-05-26T11:33
шоубиз
знаменитости
guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал первенцем.Артист не стал раскрывать подробностей – имени или пола новорожденного.В комментариях семью поздравили с пополнением.У Гуфа также есть сын Сами от предыдущих отношений с Айзой Анохиной. Женщина рассказывала, что они расстались из-за частых измен друг другу.
https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html
https://ria.ru/20220525/priluchnyy-1790693647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, guf (алексей долматов), шоу-бизнес
Гуф во второй раз стал отцом
Гуф и Юлия Долматова стали родителями