https://ria.ru/20220526/guf-1790796660.html

Гуф во второй раз стал отцом

Гуф во второй раз стал отцом - РИА Новости, 26.05.2022

Гуф во второй раз стал отцом

У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:33

2022-05-26T11:33

2022-05-26T11:33

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guf (алексей долматов)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал первенцем.Артист не стал раскрывать подробностей – имени или пола новорожденного.В комментариях семью поздравили с пополнением.У Гуфа также есть сын Сами от предыдущих отношений с Айзой Анохиной. Женщина рассказывала, что они расстались из-за частых измен друг другу.

https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html

https://ria.ru/20220525/priluchnyy-1790693647.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, guf (алексей долматов), шоу-бизнес