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Гуф во второй раз стал отцом - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220526/guf-1790796660.html
Гуф во второй раз стал отцом
Гуф во второй раз стал отцом - РИА Новости, 26.05.2022
Гуф во второй раз стал отцом
У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:33
2022-05-26T11:33
шоубиз
знаменитости
guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал первенцем.Артист не стал раскрывать подробностей – имени или пола новорожденного.В комментариях семью поздравили с пополнением.У Гуфа также есть сын Сами от предыдущих отношений с Айзой Анохиной. Женщина рассказывала, что они расстались из-за частых измен друг другу.
https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html
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знаменитости, guf (алексей долматов), шоу-бизнес
11:33 26.05.2022
 
Гуф во второй раз стал отцом

Гуф и Юлия Долматова стали родителями

У рэпера Гуфа родился второй ребенок
У рэпера Гуфа родился второй ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У Гуфа родился ребенок: радостной новостью певец поделился в социальных сетях, разместив фотографию из роддома. Для супруги рэпера Юлии Долматовой малыш стал первенцем.
Артист не стал раскрывать подробностей – имени или пола новорожденного.
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 10:36Шоубиз
Гуф женился второй раз
В комментариях семью поздравили с пополнением.

"От души поздравляю вас", "Квинтэссенция счастья", "Растите здоровенькими и счастливыми", – написали пользователи.

У Гуфа также есть сын Сами от предыдущих отношений с Айзой Анохиной. Женщина рассказывала, что они расстались из-за частых измен друг другу.
Скриншот публикации актрисы Зепюр Брутян в социальной сети
Вчера, 18:00Шоубиз
Прилучный показал обручальное кольцо
 
ШоубизЗнаменитостиGuf (Алексей Долматов)Шоу-бизнес
 
 
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