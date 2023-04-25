https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе - РИА Новости, 25.04.2023
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе
Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:46
2023-04-25T16:46
2023-04-25T16:46
шоубиз
guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
развод
знаменитости
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе. Она также посоветовала музыканту держаться от нее подальше. Ранее Гуф объявил о разводе с супругой после почти двух лет брака. Но отметил, что будет помогать их общей дочери Тине. В последние месяцы СМИ писали о разладе в семье музыканта. Да и сам рэпер как-то выложил кадры, на которых ссорится с женой. Долматов разводится не в первый раз. В 2014 он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай. Вместе они прожили более более шести лет. В 2010-м у них родился сын Сами. После сообщений о разводе с Королевой некоторые пользователи Сети заподозрили рэпера в воссоединении с первой супругой. Но Айза опровергла эту информацию.
https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
guf (алексей долматов), шоу-бизнес, развод, знаменитости
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Шоу-бизнес, развод, Знаменитости
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе
Жена рэпера Гуфа Юлия Королева резко отреагировала на информацию о разводе
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе.
«
"Ты слышала? Нам будут помогать! Как здорово, что после того, что мы пережили за последние два месяца, нам никто не нужен!" – написала Королева, обратившись к дочери Тине.
Она также посоветовала музыканту держаться от нее подальше.
«
"Помогите себе сами! И держитесь подальше!" – предупредила Юлия.
Ранее Гуф объявил о разводе с супругой после почти двух лет брака. Но отметил, что будет помогать их общей дочери Тине. В последние месяцы СМИ писали о разладе в семье музыканта. Да и сам рэпер как-то выложил кадры, на которых ссорится с женой.
Долматов разводится не в первый раз. В 2014 он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай. Вместе они прожили более более шести лет. В 2010-м у них родился сын Сами.
После сообщений о разводе с Королевой некоторые пользователи Сети заподозрили рэпера в воссоединении с первой супругой. Но Айза опровергла эту информацию.
Гуф объявил о разводе со второй женой