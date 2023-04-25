https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html

"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе

"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе - РИА Новости, 25.04.2023

"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе

Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:46

2023-04-25T16:46

2023-04-25T16:46

шоубиз

guf (алексей долматов)

шоу-бизнес

развод

знаменитости

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе. Она также посоветовала музыканту держаться от нее подальше. Ранее Гуф объявил о разводе с супругой после почти двух лет брака. Но отметил, что будет помогать их общей дочери Тине. В последние месяцы СМИ писали о разладе в семье музыканта. Да и сам рэпер как-то выложил кадры, на которых ссорится с женой. Долматов разводится не в первый раз. В 2014 он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай. Вместе они прожили более более шести лет. В 2010-м у них родился сын Сами. После сообщений о разводе с Королевой некоторые пользователи Сети заподозрили рэпера в воссоединении с первой супругой. Но Айза опровергла эту информацию.

https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

guf (алексей долматов), шоу-бизнес, развод, знаменитости