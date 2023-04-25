Рейтинг@Mail.ru
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:46 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе - РИА Новости, 25.04.2023
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе
Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:46
2023-04-25T16:46
шоубиз
guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
развод
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867609028_0:245:1080:853_1920x0_80_0_0_4f5dd35c46059fb40699a02f7c192b85.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе. Она также посоветовала музыканту держаться от нее подальше. Ранее Гуф объявил о разводе с супругой после почти двух лет брака. Но отметил, что будет помогать их общей дочери Тине. В последние месяцы СМИ писали о разладе в семье музыканта. Да и сам рэпер как-то выложил кадры, на которых ссорится с женой. Долматов разводится не в первый раз. В 2014 он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай. Вместе они прожили более более шести лет. В 2010-м у них родился сын Сами. После сообщений о разводе с Королевой некоторые пользователи Сети заподозрили рэпера в воссоединении с первой супругой. Но Айза опровергла эту информацию.
https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867609028_0:76:1080:886_1920x0_80_0_0_833ce18e9de3f790488e75bf0770ed40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
guf (алексей долматов), шоу-бизнес, развод, знаменитости
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Шоу-бизнес, развод, Знаменитости
"Не нужен!": жена Гуфа резко отреагировала на информацию о разводе

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева резко отреагировала на информацию о разводе

© @yuliyakorolevaaАлексей Долматов (Guf) и Юлия Королева
Алексей Долматов (Guf) и Юлия Королева
© @yuliyakorolevaa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов), танцовщица Юлия Королева на своей странице в соцсети резко отреагировала на слова музыканта о разводе.
© @yuliyakorolevaaКадр видео, опубликованного Юлией Королевой
Кадр видео, опубликованного Юлией Королевой
© @yuliyakorolevaa
Кадр видео, опубликованного Юлией Королевой
«

"Ты слышала? Нам будут помогать! Как здорово, что после того, что мы пережили за последние два месяца, нам никто не нужен!" – написала Королева, обратившись к дочери Тине.

Она также посоветовала музыканту держаться от нее подальше.
«

"Помогите себе сами! И держитесь подальше!" – предупредила Юлия.

Ранее Гуф объявил о разводе с супругой после почти двух лет брака. Но отметил, что будет помогать их общей дочери Тине. В последние месяцы СМИ писали о разладе в семье музыканта. Да и сам рэпер как-то выложил кадры, на которых ссорится с женой.
Долматов разводится не в первый раз. В 2014 он разорвал отношения с бизнесвумен и ведущей Айзой Лилуной-Ай. Вместе они прожили более более шести лет. В 2010-м у них родился сын Сами.
После сообщений о разводе с Королевой некоторые пользователи Сети заподозрили рэпера в воссоединении с первой супругой. Но Айза опровергла эту информацию.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Гуф объявил о разводе со второй женой
Вчера, 00:27
 
ШоубизGuf (Алексей Долматов)Шоу-бизнесразводЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала