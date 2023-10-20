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В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 20.10.2023
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Шоубиз
 
12:45 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/arbenina-1904092844.html
В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной
В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 20.10.2023
В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной
Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове отменен, проинформировало министерство спорта области на... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:45
2023-10-20T12:45
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
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новосибирск
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове отменен, проинформировало министерство спорта области на своей странице во "ВКонтакте"."Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится", — заявили в ведомстве не уточняя причин отмены. В этом году музыканты "Ночных снайперов" отмечают 30-летие коллектива многочисленными турами по городам России. В конце сентября группа выступила в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. В октябре еще запланированы концерты в Уфе, Новосибирске, Сургуте и Пензе. Ранее выступление Арбениной отменили власти Республики Марий Эл в Йошкар-Оле, мотивировав непатриотичной позицией певицы в отношении СВО и Крыма. Звезда назвала это диверсией. PR-директор Арбениной Максим Задворнов возмутился ситуацией и подчеркнул, что певица не находится ни в каких списках, не запрещены ее выступления в России, исполнительница не внесена в перечень иноагентов.Позже рок-исполнительница разместила в своем телеграм-канале призыв прекратить спекуляции на тему отмены концертов. "Всем доброе! Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь", — отрезала певица.Ранее летом не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, одной из причин отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО, еще несколько выступлений переносились из-за проблем со здоровьем певицы.
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диана арбенина, ночные снайперы, саратов, россия, новосибирск, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Саратов, Россия, Новосибирск, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

Власти отменили концерт Дианы Арбениной в Саратове без объяснения причин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове отменен, проинформировало министерство спорта области на своей странице во "ВКонтакте".
«
"Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится", — заявили в ведомстве не уточняя причин отмены.
В этом году музыканты "Ночных снайперов" отмечают 30-летие коллектива многочисленными турами по городам России.
В конце сентября группа выступила в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. В октябре еще запланированы концерты в Уфе, Новосибирске, Сургуте и Пензе.
Ранее выступление Арбениной отменили власти Республики Марий Эл в Йошкар-Оле, мотивировав непатриотичной позицией певицы в отношении СВО и Крыма. Звезда назвала это диверсией.
PR-директор Арбениной Максим Задворнов возмутился ситуацией и подчеркнул, что певица не находится ни в каких списках, не запрещены ее выступления в России, исполнительница не внесена в перечень иноагентов.
Позже рок-исполнительница разместила в своем телеграм-канале призыв прекратить спекуляции на тему отмены концертов.
«
"Всем доброе! Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь", — отрезала певица.
Ранее летом не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, одной из причин отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО, еще несколько выступлений переносились из-за проблем со здоровьем певицы.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыСаратовРоссияНовосибирскЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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