В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной
Власти отменили концерт Дианы Арбениной в Саратове без объяснения причин
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове отменен, проинформировало министерство спорта области на своей странице во "ВКонтакте".
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"Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится", — заявили в ведомстве не уточняя причин отмены.
В конце сентября группа выступила в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. В октябре еще запланированы концерты в Уфе, Новосибирске, Сургуте и Пензе.
Ранее выступление Арбениной отменили власти Республики Марий Эл в Йошкар-Оле, мотивировав непатриотичной позицией певицы в отношении СВО и Крыма. Звезда назвала это диверсией.
PR-директор Арбениной Максим Задворнов возмутился ситуацией и подчеркнул, что певица не находится ни в каких списках, не запрещены ее выступления в России, исполнительница не внесена в перечень иноагентов.
Позже рок-исполнительница разместила в своем телеграм-канале призыв прекратить спекуляции на тему отмены концертов.
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"Всем доброе! Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь", — отрезала певица.
Ранее летом не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, одной из причин отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО, еще несколько выступлений переносились из-за проблем со здоровьем певицы.