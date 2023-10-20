https://ria.ru/20231020/arbenina-1904092844.html

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 20.10.2023

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове отменен, проинформировало министерство спорта области на... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:45

2023-10-20T12:45

2023-10-20T12:45

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

саратов

россия

новосибирск

знаменитости

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865169093_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_2a523f81927cc3cb9641d93111bf8898.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Ледовом дворце спорта "Кристалл" в Саратове отменен, проинформировало министерство спорта области на своей странице во "ВКонтакте"."Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится", — заявили в ведомстве не уточняя причин отмены. В этом году музыканты "Ночных снайперов" отмечают 30-летие коллектива многочисленными турами по городам России. В конце сентября группа выступила в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. В октябре еще запланированы концерты в Уфе, Новосибирске, Сургуте и Пензе. Ранее выступление Арбениной отменили власти Республики Марий Эл в Йошкар-Оле, мотивировав непатриотичной позицией певицы в отношении СВО и Крыма. Звезда назвала это диверсией. PR-директор Арбениной Максим Задворнов возмутился ситуацией и подчеркнул, что певица не находится ни в каких списках, не запрещены ее выступления в России, исполнительница не внесена в перечень иноагентов.Позже рок-исполнительница разместила в своем телеграм-канале призыв прекратить спекуляции на тему отмены концертов. "Всем доброе! Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь", — отрезала певица.Ранее летом не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, одной из причин отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО, еще несколько выступлений переносились из-за проблем со здоровьем певицы.

https://ria.ru/20231012/arbenina-1902312979.html

саратов

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

диана арбенина, ночные снайперы, саратов, россия, новосибирск, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса