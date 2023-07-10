https://ria.ru/20230710/arbenina-1883201645.html

Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве

Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве - РИА Новости, 10.07.2023

Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала в Москве концерт в честь 30-летия коллектива на одном и столичных стадионов. Кадрами с шоу... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:26

2023-07-10T11:26

2023-07-10T11:26

шоубиз

диана арбенина

москва

ночные снайперы

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала в Москве концерт в честь 30-летия коллектива на одном и столичных стадионов. Кадрами с шоу рок-исполнительница поделилась на своей странице в соцсети. "Спасибо каждому из вас за этот праздник, эмоции и энергию!" – подписала ролик Арбенина. За последние три месяца у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько сольных выступлений в российских городах. В июне стало известно, что Диану Арбенину заменили на Юлию Савичеву на фестивале "Динотерра" в Кузбассе. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно Крыма и спецоперации. Еще несколько концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за полученной в мае травмы Арбениной – она неудачно упала и повредила спину. После этого в Сети появились слухи о том, что юбилейное московское шоу "Ночных снайперов" не состоится. В ответ лидер коллектива призвала не "распространять фейки" и заявила, что будет петь.

https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, москва, ночные снайперы, знаменитости, музыка