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Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве - РИА Новости, 10.07.2023
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Шоубиз
 
11:26 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/arbenina-1883201645.html
Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве
Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве - РИА Новости, 10.07.2023
Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала в Москве концерт в честь 30-летия коллектива на одном и столичных стадионов. Кадрами с шоу... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:26
2023-07-10T11:26
шоубиз
диана арбенина
москва
ночные снайперы
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала в Москве концерт в честь 30-летия коллектива на одном и столичных стадионов. Кадрами с шоу рок-исполнительница поделилась на своей странице в соцсети. "Спасибо каждому из вас за этот праздник, эмоции и энергию!" – подписала ролик Арбенина. За последние три месяца у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько сольных выступлений в российских городах. В июне стало известно, что Диану Арбенину заменили на Юлию Савичеву на фестивале "Динотерра" в Кузбассе. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно Крыма и спецоперации. Еще несколько концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за полученной в мае травмы Арбениной – она неудачно упала и повредила спину. После этого в Сети появились слухи о том, что юбилейное московское шоу "Ночных снайперов" не состоится. В ответ лидер коллектива призвала не "распространять фейки" и заявила, что будет петь.
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диана арбенина, москва, ночные снайперы, знаменитости, музыка
Шоубиз, Диана Арбенина, Москва, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка
Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве

Диана Арбенина выступила в Москве по случаю 30-летия группы "Ночные снайперы"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала в Москве концерт в честь 30-летия коллектива на одном и столичных стадионов. Кадрами с шоу рок-исполнительница поделилась на своей странице в соцсети.
Диана Арбенина дала концерт в Москве
Диана Арбенина дала концерт в Москве
Диана Арбенина дала концерт в Москве
«
"Спасибо каждому из вас за этот праздник, эмоции и энергию!" – подписала ролик Арбенина.
За последние три месяца у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько сольных выступлений в российских городах.
В июне стало известно, что Диану Арбенину заменили на Юлию Савичеву на фестивале "Динотерра" в Кузбассе. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно Крыма и спецоперации.
Еще несколько концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за полученной в мае травмы Арбениной – она неудачно упала и повредила спину.
После этого в Сети появились слухи о том, что юбилейное московское шоу "Ночных снайперов" не состоится. В ответ лидер коллектива призвала не "распространять фейки" и заявила, что будет петь.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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ШоубизДиана АрбенинаМоскваНочные снайперыЗнаменитостиМузыка
 
 
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