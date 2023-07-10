Диана Арбенина и "Ночные снайперы" дали большой концерт в Москве
Диана Арбенина выступила в Москве по случаю 30-летия группы "Ночные снайперы"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала в Москве концерт в честь 30-летия коллектива на одном и столичных стадионов. Кадрами с шоу рок-исполнительница поделилась на своей странице в соцсети.
Диана Арбенина дала концерт в Москве
Диана Арбенина дала концерт в Москве
«
"Спасибо каждому из вас за этот праздник, эмоции и энергию!" – подписала ролик Арбенина.
За последние три месяца у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько сольных выступлений в российских городах.
В июне стало известно, что Диану Арбенину заменили на Юлию Савичеву на фестивале "Динотерра" в Кузбассе. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно Крыма и спецоперации.
Еще несколько концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за полученной в мае травмы Арбениной – она неудачно упала и повредила спину.
После этого в Сети появились слухи о том, что юбилейное московское шоу "Ночных снайперов" не состоится. В ответ лидер коллектива призвала не "распространять фейки" и заявила, что будет петь.