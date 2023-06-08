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Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве - РИА Новости, 08.06.2023
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Шоубиз
 
17:51 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/arbenina-1877030461.html
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве - РИА Новости, 08.06.2023
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве
Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:51
2023-06-08T17:51
шоубиз
москва
диана арбенина
ночные снайперы
знаменитости
музыка
слухи
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Она поделилась видео с афишей на одной из улиц Москвы. &quot;Концерту – быть!&quot; – подписала артистка ролик исполнительница.Внизу она поставила хештеги "я буду петь" и "хватит распространять фейки". За последние два месяца у Дианы Арбениной и ее группы отменилось сразу несколько концертов в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно спецоперации и Крыма. Еще часть концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за травмы Арбениной, полученной в результате неудачного падения в мае. Ранее отменилось выступление группы в Кузбассе, которое должно было состояться 24 июня на фестивале "Динотерра". Организаторы мероприятия объяснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.
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москва, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, слухи, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Москва, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка, слухи, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве

Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве, запланированного на июль

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выступает на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина выступает на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Она поделилась видео с афишей на одной из улиц Москвы.
«

"Концерту – быть!" – подписала артистка ролик исполнительница.

Внизу она поставила хештеги "я буду петь" и "хватит распространять фейки".
За последние два месяца у Дианы Арбениной и ее группы отменилось сразу несколько концертов в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно спецоперации и Крыма.
Еще часть концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за травмы Арбениной, полученной в результате неудачного падения в мае.
Ранее отменилось выступление группы в Кузбассе, которое должно было состояться 24 июня на фестивале "Динотерра". Организаторы мероприятия объяснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.
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ШоубизМоскваДиана АрбенинаНочные снайперыЗнаменитостиМузыкаслухиНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
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