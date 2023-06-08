https://ria.ru/20230608/arbenina-1877030461.html

Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве

Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве - РИА Новости, 08.06.2023

Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:51

2023-06-08T17:51

2023-06-08T17:51

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москва

диана арбенина

ночные снайперы

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Она поделилась видео с афишей на одной из улиц Москвы. "Концерту – быть!" – подписала артистка ролик исполнительница.Внизу она поставила хештеги "я буду петь" и "хватит распространять фейки". За последние два месяца у Дианы Арбениной и ее группы отменилось сразу несколько концертов в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно спецоперации и Крыма. Еще часть концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за травмы Арбениной, полученной в результате неудачного падения в мае. Ранее отменилось выступление группы в Кузбассе, которое должно было состояться 24 июня на фестивале "Динотерра". Организаторы мероприятия объяснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.

https://ria.ru/20230607/arbenina-1876723666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, слухи, новости шоу-бизнеса, новости культуры