https://ria.ru/20230608/arbenina-1877030461.html
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве - РИА Новости, 08.06.2023
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве
Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:51
2023-06-08T17:51
2023-06-08T17:51
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диана арбенина
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Она поделилась видео с афишей на одной из улиц Москвы. "Концерту – быть!" – подписала артистка ролик исполнительница.Внизу она поставила хештеги "я буду петь" и "хватит распространять фейки". За последние два месяца у Дианы Арбениной и ее группы отменилось сразу несколько концертов в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно спецоперации и Крыма. Еще часть концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за травмы Арбениной, полученной в результате неудачного падения в мае. Ранее отменилось выступление группы в Кузбассе, которое должно было состояться 24 июня на фестивале "Динотерра". Организаторы мероприятия объяснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.
https://ria.ru/20230607/arbenina-1876723666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, слухи, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Москва, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка, слухи, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве
Диана Арбенина возмутилась слухами об отмене концерта в Москве, запланированного на июль
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина возмутилась в своем Telegram-канале слухами об отмене юбилейного концерта группы, запланированного на восьмое июля на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Она поделилась видео с афишей на одной из улиц Москвы.
«
"Концерту – быть!" – подписала артистка ролик исполнительница.
Внизу она поставила хештеги "я буду петь" и "хватит распространять фейки".
За последние два месяца у Дианы Арбениной и ее группы отменилось сразу несколько концертов в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция исполнительницы относительно спецоперации и Крыма.
Еще часть концертов "Ночных снайперов" пришлось перенести из-за травмы Арбениной, полученной в результате неудачного падения в мае.
Ранее отменилось
выступление группы в Кузбассе, которое должно было состояться 24 июня на фестивале "Динотерра". Организаторы мероприятия объяснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.
Диана Арбенина анонсировала новые даты концертов в России