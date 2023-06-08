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Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе - РИА Новости, 08.06.2023
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Шоубиз
 
13:07 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/arbenina-1876914010.html
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе - РИА Новости, 08.06.2023
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
знаменитости
музыка
россия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится. "Классно? Спасибо, Кузбасс!" – написала исполнительница. Она также приложила скрин переписки с организаторами мероприятия, которые назвали причину отказа от сотрудничества с "Ночными снайперами". Представители "Динотерры" пояснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и спецоперации. Еще часть выступлений пришлось перенести на конец июня из-за проблем со здоровьем у вокалистки – в мае она неудачно упала и повредила спину. Ранее Диана Арбенина заявила, что столичный концерт в честь 30-летия ее коллектива состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, россия
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка, Россия
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе

Выступление Дианы Арбениной на фестивале "Динотерра" отменили в Кузбассе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится.
«
"Классно? Спасибо, Кузбасс!" – написала исполнительница.
Она также приложила скрин переписки с организаторами мероприятия, которые назвали причину отказа от сотрудничества с "Ночными снайперами". Представители "Динотерры" пояснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.
За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и спецоперации.
Еще часть выступлений пришлось перенести на конец июня из-за проблем со здоровьем у вокалистки – в мае она неудачно упала и повредила спину.
Ранее Диана Арбенина заявила, что столичный концерт в честь 30-летия ее коллектива состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыЗнаменитостиМузыкаРоссия
 
 
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