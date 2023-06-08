https://ria.ru/20230608/arbenina-1876914010.html
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе - РИА Новости, 08.06.2023
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
знаменитости
музыка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155633/71/1556337159_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_cbaefaecc8a018161ba7fa3266821a7d.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится. "Классно? Спасибо, Кузбасс!" – написала исполнительница. Она также приложила скрин переписки с организаторами мероприятия, которые назвали причину отказа от сотрудничества с "Ночными снайперами". Представители "Динотерры" пояснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и спецоперации. Еще часть выступлений пришлось перенести на конец июня из-за проблем со здоровьем у вокалистки – в мае она неудачно упала и повредила спину. Ранее Диана Арбенина заявила, что столичный концерт в честь 30-летия ее коллектива состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155633/71/1556337159_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_daf7eb6a6ae90718b0055ecf1a8cdc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, россия
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка, Россия
Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе
Выступление Дианы Арбениной на фестивале "Динотерра" отменили в Кузбассе
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится.
«
"Классно? Спасибо, Кузбасс!" – написала исполнительница.
Она также приложила скрин переписки с организаторами мероприятия, которые назвали причину отказа от сотрудничества с "Ночными снайперами". Представители "Динотерры" пояснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.
За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и спецоперации.
Еще часть выступлений пришлось перенести на конец июня из-за проблем со здоровьем у вокалистки – в мае она неудачно упала и повредила спину.
Ранее Диана Арбенина заявила
, что столичный концерт в честь 30-летия ее коллектива состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России