https://ria.ru/20230608/arbenina-1876914010.html

Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе

Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе - РИА Новости, 08.06.2023

Выступление Дианы Арбениной отменили в Кузбассе

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:07

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диана арбенина

ночные снайперы

знаменитости

музыка

россия

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем Telegram-канале сообщила, что ее выступление 24 июня на фестивале "Динотерра" в Кузбассе не состоится. "Классно? Спасибо, Кузбасс!" – написала исполнительница. Она также приложила скрин переписки с организаторами мероприятия, которые назвали причину отказа от сотрудничества с "Ночными снайперами". Представители "Динотерры" пояснили, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с группой.За последние два месяца отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и спецоперации. Еще часть выступлений пришлось перенести на конец июня из-за проблем со здоровьем у вокалистки – в мае она неудачно упала и повредила спину. Ранее Диана Арбенина заявила, что столичный концерт в честь 30-летия ее коллектива состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, россия