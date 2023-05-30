"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве

Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве, запланированном на восьмое июля
"Вероятно, вы видите в городе много наших афиш. Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения", – поделилась исполнительница.
"Вероятно, вы видите в городе много наших афиш. Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения", – поделилась исполнительница.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.