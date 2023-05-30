https://ria.ru/20230530/arbenina-1875032448.html

"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве

"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве - РИА Новости, 30.05.2023

"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве

Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что концерт группы в Москве состоится. Выступление запланировано на восьмое... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:37

2023-05-30T12:37

2023-05-30T12:37

шоубиз

диана арбенина

москва

ночные снайперы

россия

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865159974_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_fdbe0601fecfdd92226ed08483313588.jpg

МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что концерт группы в Москве состоится. Выступление запланировано на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена"."Вероятно, вы видите в городе много наших афиш. Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения", – поделилась исполнительница.За последние пару месяцев у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько концертов. В апреле стало известно, что запланированные на весну выступления коллектива в России не состоятся. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.В мае отменились концерты "Ночных снайперов" в Нальчике и Пятигорске. Они должны были состояться в июне. Организаторы выступлений отметили, что Арбенина не успеет восстановиться к началу лета из-за травмы позвоночника.

https://ria.ru/20230526/dion-1874407135.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, москва, ночные снайперы, россия, знаменитости