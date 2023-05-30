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"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
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Шоубиз
 
12:37 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/arbenina-1875032448.html
"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве
"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве - РИА Новости, 30.05.2023
"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве
Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что концерт группы в Москве состоится. Выступление запланировано на восьмое... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:37
2023-05-30T12:37
шоубиз
диана арбенина
москва
ночные снайперы
россия
знаменитости
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что концерт группы в Москве состоится. Выступление запланировано на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".&quot;Вероятно, вы видите в городе много наших афиш. Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения&quot;, – поделилась исполнительница.За последние пару месяцев у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько концертов. В апреле стало известно, что запланированные на весну выступления коллектива в России не состоятся. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.В мае отменились концерты "Ночных снайперов" в Нальчике и Пятигорске. Они должны были состояться в июне. Организаторы выступлений отметили, что Арбенина не успеет восстановиться к началу лета из-за травмы позвоночника.
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диана арбенина, москва, ночные снайперы, россия, знаменитости
Шоубиз, Диана Арбенина, Москва, Ночные снайперы, Россия, Знаменитости
"Концерт будет": Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве

Диана Арбенина рассказала о будущем выступлении в Москве, запланированном на восьмое июля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Фронтвумен "Ночных снайперов" Диана Арбенина заявила на своей странице в соцсети, что концерт группы в Москве состоится. Выступление запланировано на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
«

"Вероятно, вы видите в городе много наших афиш. Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения", – поделилась исполнительница.

За последние пару месяцев у группы "Ночные снайперы" отменилось несколько концертов. В апреле стало известно, что запланированные на весну выступления коллектива в России не состоятся. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
В мае отменились концерты "Ночных снайперов" в Нальчике и Пятигорске. Они должны были состояться в июне. Организаторы выступлений отметили, что Арбенина не успеет восстановиться к началу лета из-за травмы позвоночника.
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ШоубизДиана АрбенинаМоскваНочные снайперыРоссияЗнаменитости
 
 
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