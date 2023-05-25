https://ria.ru/20230525/arbenina-1874126010.html

В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья

В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья - РИА Новости, 25.05.2023

В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья

В Нальчике и Пятигорске отменили запланированные на июнь концерты рок-исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:27

2023-05-25T18:27

2023-05-25T18:27

шоубиз

нальчик

пятигорск

диана арбенина

ночные снайперы

новости шоу-бизнеса

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НАЛЬЧИК, 25 май – РИА Новости. В Нальчике и Пятигорске отменили запланированные на июнь концерты рок-исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости организаторы гастролей."Концерты Арбениной в Нальчике и Пятигорске седьмого и восьмого июня отменены по состоянию здоровья певицы. Она упала и повредила позвоночник, врачи пока запрещают ей выходить на сцену", – рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в пятницу начнется возврат денег за билеты на шоу. Недавно на официальном сайте "Ночных снайперов" певица описала характер своей травмы."Я поломала отростки, два отростка на позвоночнике и, мне кажется, что Боженька просто меня сохранил для каких-то лучших дел, для будущей жизни, потому что могло все закончиться абсолютно иначе", – поделилась Арбенина.Группа "Ночные снайперы" сталкивается с отменой концертов не в первый раз за последние полтора месяца. В апреле стало известно о том, что все выступления коллектива в России, запланированные на весну, не состоятся. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

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Александра Липатова

нальчик, пятигорск, диана арбенина, ночные снайперы, новости шоу-бизнеса, знаменитости