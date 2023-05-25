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В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья - РИА Новости, 25.05.2023
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Шоубиз
 
18:27 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/arbenina-1874126010.html
В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья
В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья - РИА Новости, 25.05.2023
В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья
В Нальчике и Пятигорске отменили запланированные на июнь концерты рок-исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:27
2023-05-25T18:27
шоубиз
нальчик
пятигорск
диана арбенина
ночные снайперы
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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НАЛЬЧИК, 25 май – РИА Новости. В Нальчике и Пятигорске отменили запланированные на июнь концерты рок-исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости организаторы гастролей.&quot;Концерты Арбениной в Нальчике и Пятигорске седьмого и восьмого июня отменены по состоянию здоровья певицы. Она упала и повредила позвоночник, врачи пока запрещают ей выходить на сцену&quot;, – рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в пятницу начнется возврат денег за билеты на шоу. Недавно на официальном сайте "Ночных снайперов" певица описала характер своей травмы.&quot;Я поломала отростки, два отростка на позвоночнике и, мне кажется, что Боженька просто меня сохранил для каких-то лучших дел, для будущей жизни, потому что могло все закончиться абсолютно иначе&quot;, – поделилась Арбенина.Группа "Ночные снайперы" сталкивается с отменой концертов не в первый раз за последние полтора месяца. В апреле стало известно о том, что все выступления коллектива в России, запланированные на весну, не состоятся. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html
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нальчик, пятигорск, диана арбенина, ночные снайперы, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Нальчик, Пятигорск, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
В двух городах России отменили концерты Арбениной из-за ее здоровья

В Нальчике и Пятигорске отменили концерты Дианы Арбениной из-за травмы позвоночника певицы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НАЛЬЧИК, 25 май – РИА Новости. В Нальчике и Пятигорске отменили запланированные на июнь концерты рок-исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости организаторы гастролей.
«

"Концерты Арбениной в Нальчике и Пятигорске седьмого и восьмого июня отменены по состоянию здоровья певицы. Она упала и повредила позвоночник, врачи пока запрещают ей выходить на сцену", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в пятницу начнется возврат денег за билеты на шоу.
Недавно на официальном сайте "Ночных снайперов" певица описала характер своей травмы.
«

"Я поломала отростки, два отростка на позвоночнике и, мне кажется, что Боженька просто меня сохранил для каких-то лучших дел, для будущей жизни, потому что могло все закончиться абсолютно иначе", – поделилась Арбенина.

Группа "Ночные снайперы" сталкивается с отменой концертов не в первый раз за последние полтора месяца.
В апреле стало известно о том, что все выступления коллектива в России, запланированные на весну, не состоятся. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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ШоубизНальчикПятигорскДиана АрбенинаНочные снайперыНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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