"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле
Диана Арбенина заявила, что власти Йошкар-Олы незаконно сорвали ее концерт
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале "Чартова дюжина"
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказалась в своем Telegram-канале по поводу отмены концерта в Йошкар-Оле, который должен был состояться 18 октября.
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"Власти Республики Марий Эл сорвали наш концерт в Йошкар-Оле, – говорит исполнительница в видеообращении. – Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику, и который несет ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать. И я буду разбираться с тем, что случилось".
Ранее Максим Задворнов, PR-директор Арбениной, сказал РИА Новости, что администрация Йошкар-Олы оперирует "ложными утверждениями".
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"Местные власти используют административный ресурс, чтобы безосновательно, напрямую нарушая российское законодательство, запретить жителям города Йошкар-Ола посетить выступление артиста, – заявил он. – Диана Арбенина не находится ни в каких списках, не является запрещенной к выступлениям в России, не является иноагентом".
Ранее министр культуры региона Константин Иванов сообщил на 39-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл, что концерт лидера "Ночных снайперов" не состоится.
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"Мы не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики", – сказал Иванов.
В этом году не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В начале июня певица должна была выйти на сцену фестиваля "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.