https://ria.ru/20231013/arbenina-1902627648.html

"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле

"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле - РИА Новости, 13.10.2023

"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказалась в своем Telegram-канале по поводу отмены концерта в Йошкар-Оле, который должен был состояться 18 октября. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:30

2023-10-13T18:30

2023-10-13T18:30

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказалась в своем Telegram-канале по поводу отмены концерта в Йошкар-Оле, который должен был состояться 18 октября. "Власти Республики Марий Эл сорвали наш концерт в Йошкар-Оле, – говорит исполнительница в видеообращении. – Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику, и который несет ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать. И я буду разбираться с тем, что случилось".Ранее Максим Задворнов, PR-директор Арбениной, сказал РИА Новости, что администрация Йошкар-Олы оперирует "ложными утверждениями". "Местные власти используют административный ресурс, чтобы безосновательно, напрямую нарушая российское законодательство, запретить жителям города Йошкар-Ола посетить выступление артиста, – заявил он. – Диана Арбенина не находится ни в каких списках, не является запрещенной к выступлениям в России, не является иноагентом". Ранее министр культуры региона Константин Иванов сообщил на 39-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл, что концерт лидера "Ночных снайперов" не состоится. "Мы не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики", – сказал Иванов.В этом году не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В начале июня певица должна была выйти на сцену фестиваля "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.

https://ria.ru/20231012/arbenina-1902312979.html

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новости шоу-бизнеса, йошкар-ола, диана арбенина, знаменитости, россия, ночные снайперы