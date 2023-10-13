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"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле - РИА Новости, 13.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:30 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/arbenina-1902627648.html
"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле
"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле - РИА Новости, 13.10.2023
"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле
Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказалась в своем Telegram-канале по поводу отмены концерта в Йошкар-Оле, который должен был состояться 18 октября. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:30
2023-10-13T18:30
шоубиз
новости шоу-бизнеса
йошкар-ола
диана арбенина
знаменитости
россия
ночные снайперы
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказалась в своем Telegram-канале по поводу отмены концерта в Йошкар-Оле, который должен был состояться 18 октября. &quot;Власти Республики Марий Эл сорвали наш концерт в Йошкар-Оле, – говорит исполнительница в видеообращении. – Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику, и который несет ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать. И я буду разбираться с тем, что случилось&quot;.Ранее Максим Задворнов, PR-директор Арбениной, сказал РИА Новости, что администрация Йошкар-Олы оперирует "ложными утверждениями". "Местные власти используют административный ресурс, чтобы безосновательно, напрямую нарушая российское законодательство, запретить жителям города Йошкар-Ола посетить выступление артиста, – заявил он. – Диана Арбенина не находится ни в каких списках, не является запрещенной к выступлениям в России, не является иноагентом". Ранее министр культуры региона Константин Иванов сообщил на 39-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл, что концерт лидера "Ночных снайперов" не состоится. &quot;Мы не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики&quot;, – сказал Иванов.В этом году не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В начале июня певица должна была выйти на сцену фестиваля "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.
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новости шоу-бизнеса, йошкар-ола, диана арбенина, знаменитости, россия, ночные снайперы
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Йошкар-Ола, Диана Арбенина, Знаменитости, Россия, Ночные снайперы
"Это диверсия": Арбенину возмутила отмена ее концерта в Йошкар-Оле

Диана Арбенина заявила, что власти Йошкар-Олы незаконно сорвали ее концерт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале "Чартова дюжина"
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина высказалась в своем Telegram-канале по поводу отмены концерта в Йошкар-Оле, который должен был состояться 18 октября.
«

"Власти Республики Марий Эл сорвали наш концерт в Йошкар-Оле, – говорит исполнительница в видеообращении. – Этот сорванный концерт, эту отмену я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику, и который несет ответственность за то, что обещает. А я обещала приехать. И я буду разбираться с тем, что случилось".

Ранее Максим Задворнов, PR-директор Арбениной, сказал РИА Новости, что администрация Йошкар-Олы оперирует "ложными утверждениями".
«
"Местные власти используют административный ресурс, чтобы безосновательно, напрямую нарушая российское законодательство, запретить жителям города Йошкар-Ола посетить выступление артиста, – заявил он. – Диана Арбенина не находится ни в каких списках, не является запрещенной к выступлениям в России, не является иноагентом".
Ранее министр культуры региона Константин Иванов сообщил на 39-й сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл, что концерт лидера "Ночных снайперов" не состоится.
«

"Мы не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики", – сказал Иванов.

В этом году не состоялись несколько концертов "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила неоднозначная позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В начале июня певица должна была выйти на сцену фестиваля "Динотерра" в Кузбассе, но ее заменили Юлией Савичевой.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЙошкар-ОлаДиана АрбенинаЗнаменитостиРоссияНочные снайперы
 
 
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