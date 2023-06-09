https://ria.ru/20230609/arbenina-1877191115.html
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом - РИА Новости, 09.06.2023
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом
Организаторы фестиваля "Динотерра" сообщили на своей странице "ВКонтакте", что вместо Дианы Арбениной 24 июня выступит певица Юлия Савичева. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:18
2023-06-09T14:18
2023-06-09T14:18
шоубиз
диана арбенина
москва
юлия савичева
клава кока
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Динотерра" сообщили на своей странице "ВКонтакте", что вместо Дианы Арбениной 24 июня выступит певица Юлия Савичева. "Стали известны имена всех звездных хедлайнеров фестиваля. Юлия Савичева – 24 июня", – говорится в сообщении. Они указали, что в другие дни выступят музыканты Клава Кока и Сергей Лазарев. Фестиваль "Динотерра" пройдет с 23 по 25 июня в Кузбассе. Ранее стало известно о том, что организаторы пригласили группу "Ночные снайперы". Но позже отказались от этой идеи. Они объяснили это тем, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с коллективом.За последние два месяца не состоялось сразу несколько выступлений "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и спецоперации.Еще несколько концертов группы были перенесены на конец июня в связи с травмой спины у вокалистки, которую она получила в результате неудачного падения в мае. Несмотря на это, Арбенина уже несколько раз заявила, что юбилейный концерт группы в Москве состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
https://ria.ru/20230607/arbenina-1876723666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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диана арбенина, москва, юлия савичева, клава кока, ночные снайперы, новости шоу-бизнеса, знаменитости
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Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом
Организаторы "Динотерры" сделали хедлайнером Юлию Савичеву вместо Дианы Арбениной