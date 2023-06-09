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Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом - РИА Новости, 09.06.2023
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Шоубиз
 
14:18 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/arbenina-1877191115.html
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом - РИА Новости, 09.06.2023
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом
Организаторы фестиваля "Динотерра" сообщили на своей странице "ВКонтакте", что вместо Дианы Арбениной 24 июня выступит певица Юлия Савичева. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:18
2023-06-09T14:18
шоубиз
диана арбенина
москва
юлия савичева
клава кока
ночные снайперы
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Динотерра" сообщили на своей странице "ВКонтакте", что вместо Дианы Арбениной 24 июня выступит певица Юлия Савичева. "Стали известны имена всех звездных хедлайнеров фестиваля. Юлия Савичева – 24 июня", – говорится в сообщении. Они указали, что в другие дни выступят музыканты Клава Кока и Сергей Лазарев. Фестиваль "Динотерра" пройдет с 23 по 25 июня в Кузбассе. Ранее стало известно о том, что организаторы пригласили группу "Ночные снайперы". Но позже отказались от этой идеи. Они объяснили это тем, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с коллективом.За последние два месяца не состоялось сразу несколько выступлений "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и спецоперации.Еще несколько концертов группы были перенесены на конец июня в связи с травмой спины у вокалистки, которую она получила в результате неудачного падения в мае. Несмотря на это, Арбенина уже несколько раз заявила, что юбилейный концерт группы в Москве состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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диана арбенина, москва, юлия савичева, клава кока, ночные снайперы, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Диана Арбенина, Москва, Юлия Савичева, Клава Кока, Ночные снайперы, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Организаторы фестиваля в Кузбассе заменили Диану Арбенину другим артистом

Организаторы "Динотерры" сделали хедлайнером Юлию Савичеву вместо Дианы Арбениной

© РИА Новости / Владимир Астапкович, Светлана ШевченкоДиана Арбенина и Юлия Савичева
Диана Арбенина и Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович, Светлана Шевченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Динотерра" сообщили на своей странице "ВКонтакте", что вместо Дианы Арбениной 24 июня выступит певица Юлия Савичева.
«
"Стали известны имена всех звездных хедлайнеров фестиваля. Юлия Савичева – 24 июня", – говорится в сообщении.
Они указали, что в другие дни выступят музыканты Клава Кока и Сергей Лазарев.
Фестиваль "Динотерра" пройдет с 23 по 25 июня в Кузбассе.
Ранее стало известно о том, что организаторы пригласили группу "Ночные снайперы". Но позже отказались от этой идеи. Они объяснили это тем, что местный муниципалитет порекомендовал отказаться от работы с коллективом.
За последние два месяца не состоялось сразу несколько выступлений "Ночных снайперов" в российских городах. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и спецоперации.
Еще несколько концертов группы были перенесены на конец июня в связи с травмой спины у вокалистки, которую она получила в результате неудачного падения в мае.
Несмотря на это, Арбенина уже несколько раз заявила, что юбилейный концерт группы в Москве состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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ШоубизДиана АрбенинаМоскваЮлия СавичеваКлава КокаНочные снайперыНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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