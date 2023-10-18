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В Палестине высказались о ситуации с непринятой СБ ООН резолюцией по Газе
В Палестине высказались о ситуации с непринятой СБ ООН резолюцией по Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В Палестине высказались о ситуации с непринятой СБ ООН резолюцией по Газе
Если бы СБ ООН принял в понедельник проект резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, это спасло бы сотни... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:37
2023-10-18T20:37
2023-10-18T20:38
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Если бы СБ ООН принял в понедельник проект резолюции РФ с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, это спасло бы сотни жизней, заявил на заседании Совбеза постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур. СБ ООН не принял в понедельник проект резолюции РФ, который призывал немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, Совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. Текст также содержал обращение обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. В проекте резолюции РФ не содержалось упоминания ХАМАС. "Если бы этот Совет призвал к прекращению огня два дня назад и соответствующим образом поступил, он спас бы сотни жизней", - сказал Мансур.
https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903700348.html
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в мире, россия, палестина, рияд мансур, оон, совет безопасности оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Рияд Мансур, ООН, Совет Безопасности ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине высказались о ситуации с непринятой СБ ООН резолюцией по Газе
Наблюдатель Палестины: если бы СБ ООН принял резолюцию РФ, это спасло бы жизни