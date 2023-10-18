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Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев - РИА Новости, 18.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.10.2023 (обновлено: 08:06 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html
Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев
Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев - РИА Новости, 18.10.2023
Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев
Политические связи укрепляются за счет двусторонних визитов, а культурные — благодаря гастролям и кинопрокату. Взаимоотношения России и КНР в сфере искусства... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:00
2023-10-18T08:06
культура
россия
китай
валерий гергиев
махар вазиев
мариинский театр
большой театр
пекин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Политические связи укрепляются за счет двусторонних визитов, а культурные — благодаря гастролям и кинопрокату. Взаимоотношения России и КНР в сфере искусства все крепче. Как встречают наших звезд в Поднебесной и какими нас представляют китайцы — в материале РИА Новости.Бессмертная классика: Чайковский и русский балетНа выступления классических коллективов из России в КНР неизменный спрос.Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в этом году уже дважды побывал в Поднебесной. Билеты на три мартовских концерта в Пекине распродали за 20 минут. В июне маэстро и музыканты выступили у Великой Китайской стены с произведениями Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и Стравинского.За месяц до события раскупили билеты на концерты Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и лауреата конкурса Чайковского пианиста Даниила Харитонова — в июне они исполнили сочинения Рахманинова в Пекине, Таньцзине, Ухане, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше и Шанхае.В июле балет Большого театра посетил Пекин с первыми после пятилетнего перерыва гастролями. Артисты четыре раза показали "Дон Кихота" и дали два гала-концерта. По словам художественного руководителя труппы Махара Вазиева, публика встречала "очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства".&quot;Как они эмоционально принимают, с такими криками и возгласами — хочу вам сказать, что в России так бывает не всегда&quot;, — подчеркнул Вазиев.На очереди Театр балета Бориса Эйфмана: шестинедельный тур по Поднебесной стартует 26 октября. Петербургский коллектив посетит Шеньчжень, Шанхай, Нанкин, Сиань, Сучжоу и Пекин. Покажут спектакли "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".Экспорт поп-звезд: любовь к сильным голосамКитайцы ценят талант, поэтому популярности у них добиваются немногие поп-звезды. В их числе — Витас и Полина Гагарина.Витас давно понял, насколько перспективен музыкальный рынок КНР, и сделал на него ставку: включил в репертуар песни на китайском, снялся в местных фильмах, появляется на телевидении. Публика ответила взаимностью — в Шанхае даже установили памятник артисту.Гагарина в 2019-м приняла участие в популярном в республике музыкальном шоу Singer. Российская певица заняла пятое место на конкурсе, однако за два месяца успела завоевать сердца миллионов слушателей. Запись исполнения ею песни Виктора Цоя "Кукушка" на YouTube посмотрели 39 миллионов раз.Успех российского кино: "Движение вверх", "Он — дракон", "Смешарики"Китай стал традиционной площадкой для дистрибуции российских фильмов.Хорошие сборы показала картина "Движение вверх" (2017) с Владимиром Машковым в роли тренера советской сборной по баскетболу. Понравился жителям Поднебесной блокбастер "Экипаж" (2016): зрителей поразили смелость, решительность и героизм русских.В КНР очень любят военное кино. Успеха в местном прокате добился "Сталинград" (2013).Очень популярно и фэнтези "Он — дракон" (2015) о любви славянской княжны и мифологического чудовища. Китайские поклонницы активно мониторили соцсети исполнителя главной роли Матвея Лыкова и были крайне разочарованы тем, что российский актер уже женат.А дети с удовольствием смотрят российскую анимацию. Для них адаптировали мультфильмы "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь" и другие — переозвучили, поменяли графику, а где-то даже скорректировали сценарий с учетом культурологических особенностей страны.У "Смешариков" в Китае есть свой фан-клуб. В лидерах по просмотрам также мультсериалы "Маша и Медведь", "Тима и Тома". А полнометражная "Снежная королева" в Поднебесной даже популярнее, чем в России.Русские в китайских фильмах: военные и влюбленныеРусские — частые персонажи китайских исторических фильмов и сериалов, посвященных XX веку. Как правило, это военные, медсестры, летчики и космонавты. Но бывают исключения.В 2018-м вышла многосерийная мелодрама "Границы любви". Главный герой Виктор — советский диктор, по обмену работает на пекинской радиостанции, где влюбляется в студентку Вэнь Ицю. Им не суждено быть вместе: Виктора депортируют из-за межгосударственных сложностей. Но молодые люди продолжают любить друг друга даже на расстоянии и встречаются вновь, когда отношения Москвы и Пекина налаживаются.
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россия
китай
пекин
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, валерий гергиев, махар вазиев, мариинский театр, большой театр, пекин, полина гагарина, витас, балет, сергей рахманинов, музыка, кино и сериалы
Культура, Россия, Китай, Валерий Гергиев, Махар Вазиев, Мариинский театр, Большой театр, Пекин, Полина Гагарина, Витас, Балет, Сергей Рахманинов, Музыка, Кино и сериалы

Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в концертном зале "Зарядье"
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Политические связи укрепляются за счет двусторонних визитов, а культурные — благодаря гастролям и кинопрокату. Взаимоотношения России и КНР в сфере искусства все крепче. Как встречают наших звезд в Поднебесной и какими нас представляют китайцы — в материале РИА Новости.
© Фото : Александр ШапуновСимфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Александр Шапунов
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Бессмертная классика: Чайковский и русский балет

На выступления классических коллективов из России в КНР неизменный спрос.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в этом году уже дважды побывал в Поднебесной. Билеты на три мартовских концерта в Пекине распродали за 20 минут. В июне маэстро и музыканты выступили у Великой Китайской стены с произведениями Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и Стравинского.
© Sputnik / Алексей Савицкий | Перейти в медиабанкСимфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполняет произведения русской классики у Великой Китайской стены
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполняет произведения русской классики у Великой Китайской стены - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Алексей Савицкий
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Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполняет произведения русской классики у Великой Китайской стены
За месяц до события раскупили билеты на концерты Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и лауреата конкурса Чайковского пианиста Даниила Харитонова — в июне они исполнили сочинения Рахманинова в Пекине, Таньцзине, Ухане, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше и Шанхае.
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкРепетиция балетной труппы Большого театра в рамках гастролей в Пекине
Репетиция балетной труппы Большого театра в рамках гастролей в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Репетиция балетной труппы Большого театра в рамках гастролей в Пекине
В июле балет Большого театра посетил Пекин с первыми после пятилетнего перерыва гастролями. Артисты четыре раза показали "Дон Кихота" и дали два гала-концерта. По словам художественного руководителя труппы Махара Вазиева, публика встречала "очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства".
«

"Как они эмоционально принимают, с такими криками и возгласами — хочу вам сказать, что в России так бывает не всегда", — подчеркнул Вазиев.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАртисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета "Анна Каренина" П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана)
Артисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета Анна Каренина П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана) - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Артисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета "Анна Каренина" П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана)
На очереди Театр балета Бориса Эйфмана: шестинедельный тур по Поднебесной стартует 26 октября. Петербургский коллектив посетит Шеньчжень, Шанхай, Нанкин, Сиань, Сучжоу и Пекин. Покажут спектакли "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".

Экспорт поп-звезд: любовь к сильным голосам

Китайцы ценят талант, поэтому популярности у них добиваются немногие поп-звезды. В их числе — Витас и Полина Гагарина.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПевец Витас
Певец Витас - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Певец Витас
Витас давно понял, насколько перспективен музыкальный рынок КНР, и сделал на него ставку: включил в репертуар песни на китайском, снялся в местных фильмах, появляется на телевидении. Публика ответила взаимностью — в Шанхае даже установили памятник артисту.
Гагарина в 2019-м приняла участие в популярном в республике музыкальном шоу Singer. Российская певица заняла пятое место на конкурсе, однако за два месяца успела завоевать сердца миллионов слушателей. Запись исполнения ею песни Виктора Цоя "Кукушка" на YouTube посмотрели 39 миллионов раз.

Успех российского кино: "Движение вверх", "Он — дракон", "Смешарики"

Китай стал традиционной площадкой для дистрибуции российских фильмов.
Хорошие сборы показала картина "Движение вверх" (2017) с Владимиром Машковым в роли тренера советской сборной по баскетболу. Понравился жителям Поднебесной блокбастер "Экипаж" (2016): зрителей поразили смелость, решительность и героизм русских.
© Фото предоставлено Централ Партнершип

Кадр из фильма "Движение вверх"

Кадр из фильма Движение вверх, 2017

Кадр из фильма "Движение вверх"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 2
© Студия Тритэ (2016)

Сцена из фильма "Экипаж"

Кадр из фильма Экипаж

Сцена из фильма "Экипаж"

© Студия Тритэ (2016)
2 из 2

Кадр из фильма "Движение вверх"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 2

Сцена из фильма "Экипаж"

© Студия Тритэ (2016)
2 из 2
В КНР очень любят военное кино. Успеха в местном прокате добился "Сталинград" (2013).
Очень популярно и фэнтези "Он — дракон" (2015) о любви славянской княжны и мифологического чудовища. Китайские поклонницы активно мониторили соцсети исполнителя главной роли Матвея Лыкова и были крайне разочарованы тем, что российский актер уже женат.
© Фото : предоставлено кинокомпанией BAZELEVS

Фрагмент фильма "Он — дракон"

Кадр из фильма Он – дракон

Фрагмент фильма "Он — дракон"

© Фото : предоставлено кинокомпанией BAZELEVS
1 из 2
© Art Pictures Studio, 2013

Кадр из фильма "Сталинград"

Кадр из фильма Сталинград (2013)

Кадр из фильма "Сталинград"

© Art Pictures Studio, 2013
2 из 2

Фрагмент фильма "Он — дракон"

© Фото : предоставлено кинокомпанией BAZELEVS
1 из 2

Кадр из фильма "Сталинград"

© Art Pictures Studio, 2013
2 из 2
А дети с удовольствием смотрят российскую анимацию. Для них адаптировали мультфильмы "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь" и другие — переозвучили, поменяли графику, а где-то даже скорректировали сценарий с учетом культурологических особенностей страны.
© "Маша и Медведь"/YouTube

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

Кадр из мультфильма Маша и Медведь

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

© "Маша и Медведь"/YouTube
1 из 4
© Riki Group (2020)

Фрагмент мультфильма "Смешарики"

Крош из мультфильма Смешарики

Фрагмент мультфильма "Смешарики"

© Riki Group (2020)
2 из 4
© Паровоз (2015)

Кадр из мультсериала "Ми-ми-мишки"

Кадр из мультфильма Ми-ми-мишки

Кадр из мультсериала "Ми-ми-мишки"

© Паровоз (2015)
3 из 4
© Фото : Wizart Animation (2016)

Сцена из мультфильма "Снежная королева — 3. Огонь и лед"

Кадр из мультфильма Снежная королева 3. Огонь и лед

Сцена из мультфильма "Снежная королева — 3. Огонь и лед"

© Фото : Wizart Animation (2016)
4 из 4

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

© "Маша и Медведь"/YouTube
1 из 4

Фрагмент мультфильма "Смешарики"

© Riki Group (2020)
2 из 4

Кадр из мультсериала "Ми-ми-мишки"

© Паровоз (2015)
3 из 4

Сцена из мультфильма "Снежная королева — 3. Огонь и лед"

© Фото : Wizart Animation (2016)
4 из 4
У "Смешариков" в Китае есть свой фан-клуб. В лидерах по просмотрам также мультсериалы "Маша и Медведь", "Тима и Тома". А полнометражная "Снежная королева" в Поднебесной даже популярнее, чем в России.

Русские в китайских фильмах: военные и влюбленные

Русские — частые персонажи китайских исторических фильмов и сериалов, посвященных XX веку. Как правило, это военные, медсестры, летчики и космонавты. Но бывают исключения.
© Shanghai Ruyi Entertainment Co. (2018)Кадр из сериала "Границы любви"
Кадр из сериала Границы любви
© Shanghai Ruyi Entertainment Co. (2018)
Кадр из сериала "Границы любви"
В 2018-м вышла многосерийная мелодрама "Границы любви". Главный герой Виктор — советский диктор, по обмену работает на пекинской радиостанции, где влюбляется в студентку Вэнь Ицю. Им не суждено быть вместе: Виктора депортируют из-за межгосударственных сложностей. Но молодые люди продолжают любить друг друга даже на расстоянии и встречаются вновь, когда отношения Москвы и Пекина налаживаются.
Дирижер Никола Джулиани - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Выше политики: иностранные музыканты отказались от отмены России
9 октября, 08:00
 
КультураРоссияКитайВалерий ГергиевМахар ВазиевМариинский театрБольшой театрПекинПолина ГагаринаВитасБалетСергей РахманиновМузыкаКино и сериалы
 
 
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