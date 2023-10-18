Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Политические связи укрепляются за счет двусторонних визитов, а культурные — благодаря гастролям и кинопрокату. Взаимоотношения России и КНР в сфере искусства все крепче. Как встречают наших звезд в Поднебесной и какими нас представляют китайцы — в материале РИА Новости.Бессмертная классика: Чайковский и русский балетНа выступления классических коллективов из России в КНР неизменный спрос.Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в этом году уже дважды побывал в Поднебесной. Билеты на три мартовских концерта в Пекине распродали за 20 минут. В июне маэстро и музыканты выступили у Великой Китайской стены с произведениями Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и Стравинского.За месяц до события раскупили билеты на концерты Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и лауреата конкурса Чайковского пианиста Даниила Харитонова — в июне они исполнили сочинения Рахманинова в Пекине, Таньцзине, Ухане, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше и Шанхае.В июле балет Большого театра посетил Пекин с первыми после пятилетнего перерыва гастролями. Артисты четыре раза показали "Дон Кихота" и дали два гала-концерта. По словам художественного руководителя труппы Махара Вазиева, публика встречала "очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства"."Как они эмоционально принимают, с такими криками и возгласами — хочу вам сказать, что в России так бывает не всегда", — подчеркнул Вазиев.На очереди Театр балета Бориса Эйфмана: шестинедельный тур по Поднебесной стартует 26 октября. Петербургский коллектив посетит Шеньчжень, Шанхай, Нанкин, Сиань, Сучжоу и Пекин. Покажут спектакли "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".Экспорт поп-звезд: любовь к сильным голосамКитайцы ценят талант, поэтому популярности у них добиваются немногие поп-звезды. В их числе — Витас и Полина Гагарина.Витас давно понял, насколько перспективен музыкальный рынок КНР, и сделал на него ставку: включил в репертуар песни на китайском, снялся в местных фильмах, появляется на телевидении. Публика ответила взаимностью — в Шанхае даже установили памятник артисту.Гагарина в 2019-м приняла участие в популярном в республике музыкальном шоу Singer. Российская певица заняла пятое место на конкурсе, однако за два месяца успела завоевать сердца миллионов слушателей. Запись исполнения ею песни Виктора Цоя "Кукушка" на YouTube посмотрели 39 миллионов раз.Успех российского кино: "Движение вверх", "Он — дракон", "Смешарики"Китай стал традиционной площадкой для дистрибуции российских фильмов.Хорошие сборы показала картина "Движение вверх" (2017) с Владимиром Машковым в роли тренера советской сборной по баскетболу. Понравился жителям Поднебесной блокбастер "Экипаж" (2016): зрителей поразили смелость, решительность и героизм русских.В КНР очень любят военное кино. Успеха в местном прокате добился "Сталинград" (2013).Очень популярно и фэнтези "Он — дракон" (2015) о любви славянской княжны и мифологического чудовища. Китайские поклонницы активно мониторили соцсети исполнителя главной роли Матвея Лыкова и были крайне разочарованы тем, что российский актер уже женат.А дети с удовольствием смотрят российскую анимацию. Для них адаптировали мультфильмы "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь" и другие — переозвучили, поменяли графику, а где-то даже скорректировали сценарий с учетом культурологических особенностей страны.У "Смешариков" в Китае есть свой фан-клуб. В лидерах по просмотрам также мультсериалы "Маша и Медведь", "Тима и Тома". А полнометражная "Снежная королева" в Поднебесной даже популярнее, чем в России.Русские в китайских фильмах: военные и влюбленныеРусские — частые персонажи китайских исторических фильмов и сериалов, посвященных XX веку. Как правило, это военные, медсестры, летчики и космонавты. Но бывают исключения.В 2018-м вышла многосерийная мелодрама "Границы любви". Главный герой Виктор — советский диктор, по обмену работает на пекинской радиостанции, где влюбляется в студентку Вэнь Ицю. Им не суждено быть вместе: Виктора депортируют из-за межгосударственных сложностей. Но молодые люди продолжают любить друг друга даже на расстоянии и встречаются вновь, когда отношения Москвы и Пекина налаживаются.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Политические связи укрепляются за счет двусторонних визитов, а культурные — благодаря гастролям и кинопрокату. Взаимоотношения России и КНР в сфере искусства все крепче. Как встречают наших звезд в Поднебесной и какими нас представляют китайцы — в материале РИА Новости.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Бессмертная классика: Чайковский и русский балет
На выступления классических коллективов из России в КНР неизменный спрос.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в этом году уже дважды побывал в Поднебесной. Билеты на три мартовских концерта в Пекине распродали за 20 минут. В июне маэстро и музыканты выступили у Великой Китайской стены с произведениями Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и Стравинского.
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева исполняет произведения русской классики у Великой Китайской стены
За месяц до события раскупили билеты на концерты Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и лауреата конкурса Чайковского пианиста Даниила Харитонова — в июне они исполнили сочинения Рахманинова в Пекине, Таньцзине, Ухане, Нанкине, Гуанчжоу, Чанше и Шанхае.
Репетиция балетной труппы Большого театра в рамках гастролей в Пекине
В июле балет Большого театра посетил Пекин с первыми после пятилетнего перерыва гастролями. Артисты четыре раза показали "Дон Кихота" и дали два гала-концерта. По словам художественного руководителя труппы Махара Вазиева, публика встречала "очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства".
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"Как они эмоционально принимают, с такими криками и возгласами — хочу вам сказать, что в России так бывает не всегда", — подчеркнул Вазиев.
Артисты Театра балета Бориса Эйфмана Дарья Резник и Игорь Субботин во время исполнения адажио из балета "Анна Каренина" П. Чайковского (хореография Бориса Эйфмана)
На очереди Театр балета Бориса Эйфмана: шестинедельный тур по Поднебесной стартует 26 октября. Петербургский коллектив посетит Шеньчжень, Шанхай, Нанкин, Сиань, Сучжоу и Пекин. Покажут спектакли "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".
Экспорт поп-звезд: любовь к сильным голосам
Китайцы ценят талант, поэтому популярности у них добиваются немногие поп-звезды. В их числе — Витас и Полина Гагарина.
Витас давно понял, насколько перспективен музыкальный рынок КНР, и сделал на него ставку: включил в репертуар песни на китайском, снялся в местных фильмах, появляется на телевидении. Публика ответила взаимностью — в Шанхае даже установили памятник артисту.
Гагарина в 2019-м приняла участие в популярном в республике музыкальном шоу Singer. Российская певица заняла пятое место на конкурсе, однако за два месяца успела завоевать сердца миллионов слушателей. Запись исполнения ею песни Виктора Цоя "Кукушка" на YouTube посмотрели 39 миллионов раз.
Успех российского кино: "Движение вверх", "Он — дракон", "Смешарики"
Китай стал традиционной площадкой для дистрибуции российских фильмов.
Хорошие сборы показала картина "Движение вверх" (2017) с Владимиром Машковым в роли тренера советской сборной по баскетболу. Понравился жителям Поднебесной блокбастер "Экипаж" (2016): зрителей поразили смелость, решительность и героизм русских.
В КНР очень любят военное кино. Успеха в местном прокате добился "Сталинград" (2013).
Очень популярно и фэнтези "Он — дракон" (2015) о любви славянской княжны и мифологического чудовища. Китайские поклонницы активно мониторили соцсети исполнителя главной роли Матвея Лыкова и были крайне разочарованы тем, что российский актер уже женат.
А дети с удовольствием смотрят российскую анимацию. Для них адаптировали мультфильмы "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь" и другие — переозвучили, поменяли графику, а где-то даже скорректировали сценарий с учетом культурологических особенностей страны.
В 2018-м вышла многосерийная мелодрама "Границы любви". Главный герой Виктор — советский диктор, по обмену работает на пекинской радиостанции, где влюбляется в студентку Вэнь Ицю. Им не суждено быть вместе: Виктора депортируют из-за межгосударственных сложностей. Но молодые люди продолжают любить друг друга даже на расстоянии и встречаются вновь, когда отношения Москвы и Пекина налаживаются.
Выше политики: иностранные музыканты отказались от отмены России
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