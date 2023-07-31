https://ria.ru/20230731/kitay-1887277602.html

В Большом театре рассказали, как в Китае встречали российских артистов

В Большом театре рассказали, как в Китае встречали российских артистов - РИА Новости, 31.07.2023

В Большом театре рассказали, как в Китае встречали российских артистов

Китайская публика очень тепло встречала артистов Большого театра на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине, рассказал РИА... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T06:14

2023-07-31T06:14

2023-07-31T06:14

культура

махар вазиев

большой театр

китай

пекин

россия

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ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Китайская публика очень тепло встречала артистов Большого театра на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине, рассказал РИА Новости художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. Балетная труппа Большого театра в воскресенье завершила свои первые после пятилетнего перерыва гастроли в Китае. С 25 по 30 июля артисты Большого театра выступали на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине, дали четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления проходили в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер — маэстро Павел Клиничев. "От публики никакого разочарования нет, учитывая, что мы были здесь в последний раз пять лет назад, публика, мне кажется, замечательная и встречала нас очень тепло, порой даже с какими-то эмоциональными элементами буйства, поэтому всё замечательно, и я очень доволен", - сказал Вазиев. Он также отметил, что существует распространенное заблуждение, что китайский народ сдержанный и не проявляет сильных эмоций. "Но как они эмоционально принимают и с такими криками и возгласами, хочу вам сказать, что в России не всегда так принимают", - сказал он. По словам худрука, все, что делает театр, прежде всего, делает для зрителя. "Это не означает, что, выходя на сцену, мы думаем только о зрителе - нет, это неправда. Находясь на сцене, мы не думаем о зрителе, это наша работа, это наша профессиональная жизнь, но в целом, конечно же, мы всегда думаем о том, кто будет в зале, и сказать, что такие гастроли без должной серьезности, конечно же не готовятся, и мы, безусловно, готовились", - отметил он. Вазиев рассказал, что программа, которую Большой театр в этот раз привез в Китай, стала результатом обсуждений с китайской стороной. "Во-первых, "Дон Кихот", как я неоднократно говорил, считается одним из самых московских спектаклей Большого театра. Что касается гала-вечеров, то не буду скрывать, это было предложение китайской стороны, и мы с удовольствием с этим согласились", - сказал собеседник агентства. По его словам, программа была "абсолютно обоюдным решением", стороны быстро пришли к общему знаменателю.

https://ria.ru/20230731/balet-1887276099.html

https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html

китай

пекин

россия

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махар вазиев, большой театр, китай, пекин, россия