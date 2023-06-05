https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены - РИА Новости, 05.06.2023
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:07
2023-06-05T13:07
2023-06-05T13:07
культура
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музыка
театр
мариинский театр
китай
валерий гергиев
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены. Прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и других. Китайский баритон Ляо Чанъюн исполнил каватину Фигаро. Это вторые гастроли маэстро Гергиева и симфонического оркестра в Китае. В конце марта музыканты дали три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств. Тогда все билеты на концерты оркестра были проданы за 20 минут.Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
https://ria.ru/20230530/vystavka-1875143609.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Концерт симфонического оркестра Мариинского театра у Великой Китайской стены
Произведения великих русских композиторов прозвучали в пятницу у Великой Китайской стены в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
2023-06-05T13:07
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, театр, мариинский театр, китай, валерий гергиев
Культура, Новости культуры, Музыка, Театр, Мариинский театр, Китай, Валерий Гергиев
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
Оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступил у Великой китайской стены
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены.
Прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и других. Китайский баритон Ляо Чанъюн исполнил каватину Фигаро.
Это вторые гастроли маэстро Гергиева и симфонического оркестра в Китае. В конце марта музыканты дали три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств. Тогда все билеты на концерты оркестра были проданы за 20 минут.
Ранее сообщалось
, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
В Китае пройдет персональная выставка Зураба Церетели