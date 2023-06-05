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Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены - РИА Новости, 05.06.2023
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Культура
 
13:07 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены - РИА Новости, 05.06.2023
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:07
2023-06-05T13:07
культура
новости культуры
музыка
театр
мариинский театр
китай
валерий гергиев
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены. Прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и других. Китайский баритон Ляо Чанъюн исполнил каватину Фигаро. Это вторые гастроли маэстро Гергиева и симфонического оркестра в Китае. В конце марта музыканты дали три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств. Тогда все билеты на концерты оркестра были проданы за 20 минут.Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
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96
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7 495 645-6601
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Концерт симфонического оркестра Мариинского театра у Великой Китайской стены
Произведения великих русских композиторов прозвучали в пятницу у Великой Китайской стены в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
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новости культуры, музыка, театр, мариинский театр, китай, валерий гергиев
Культура, Новости культуры, Музыка, Театр, Мариинский театр, Китай, Валерий Гергиев
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены

Оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступил у Великой китайской стены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил у Великой китайской стены.
Прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и других. Китайский баритон Ляо Чанъюн исполнил каватину Фигаро.
Это вторые гастроли маэстро Гергиева и симфонического оркестра в Китае. В конце марта музыканты дали три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств. Тогда все билеты на концерты оркестра были проданы за 20 минут.
Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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КультураНовости культурыМузыкаТеатрМариинский театрКитайВалерий Гергиев
 
 
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