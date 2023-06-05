https://ria.ru/20230605/vystavka-1876196359.html

Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе

Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе - РИА Новости, 05.06.2023

Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе

Выставку о российском балетмейстере Юрии Григоровиче продлили во Франции по просьбам парижан, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:31

2023-06-05T12:31

2023-06-05T12:31

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франция

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юрий григорович

балет

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выставку о российском балетмейстере Юрии Григоровиче продлили во Франции по просьбам парижан, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Посмотреть экспозицию можно в Российском духовно-культурном православном центре до 30 июня. "Рада, что проект имеет такой огромный успех. Это говорит о том, что французская публика проявляет большой интерес к русскому балету и нашему богатому культурному наследию", — отметила министр.Выставку открыли в апреле. За два месяца ее посетили более четырех тысяч человек. Одна из первых с экспозицией ознакомилась прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. На выставке представлены снимки постановок Юрия Григоровича из собрания Бахрушинского музея. Среди них произведения Михаила Логвинова, фотохудожника Большого театра.Ранее сообщалось, что в Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, театр, франция, париж, юрий григорович, балет, ольга любимова, диана вишнева