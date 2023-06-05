https://ria.ru/20230605/vystavka-1876196359.html
Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе
Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе - РИА Новости, 05.06.2023
Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе
Выставку о российском балетмейстере Юрии Григоровиче продлили во Франции по просьбам парижан, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:31
2023-06-05T12:31
2023-06-05T12:31
культура
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юрий григорович
балет
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выставку о российском балетмейстере Юрии Григоровиче продлили во Франции по просьбам парижан, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Посмотреть экспозицию можно в Российском духовно-культурном православном центре до 30 июня. "Рада, что проект имеет такой огромный успех. Это говорит о том, что французская публика проявляет большой интерес к русскому балету и нашему богатому культурному наследию", — отметила министр.Выставку открыли в апреле. За два месяца ее посетили более четырех тысяч человек. Одна из первых с экспозицией ознакомилась прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. На выставке представлены снимки постановок Юрия Григоровича из собрания Бахрушинского музея. Среди них произведения Михаила Логвинова, фотохудожника Большого театра.Ранее сообщалось, что в Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой.
https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, выставки, театр, франция, париж, юрий григорович, балет, ольга любимова, диана вишнева
Культура, Новости культуры, Выставки, Театр, Франция, Париж, Юрий Григорович, Балет, Ольга Любимова, Диана Вишнева
Во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе
Выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче продлили во Франции по просьбам парижан