https://ria.ru/20230526/vystavka-1874413253.html

В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой

В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой - РИА Новости, 26.05.2023

В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой

Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку о Галине Улановой, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T18:36

2023-05-26T18:36

2023-05-26T18:39

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку о Галине Улановой, сообщает пресс-служба институции. По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, Болгарию не случайно выбрали для проведения мероприятия."Хотя творчеством Улановой восхищался весь мир, но в Болгарии легендарная балерина пользовалась особой популярностью, ее хорошо знали и любили все поклонники русского балета и русской культуры. Именно Галина Сергеевна Уланова стала первым председателем жюри всемирно известного Международного конкурса артистов балета, который до сих пор проходит в Варне…", – сказала Трубинова.В экспозиции более 80 уникальных снимков из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова. На них Уланова изображена в партиях из балетов "Ромео и Джульетта", "Жизель", "Шопениана", "Лебединое озеро", "Бахчисарайский фонтан".Раздел посвятили и репетициям балерины с ее знаменитыми учениками: Владимиром Васильевым, Людмилой Семенякой, Надеждой Грачёвой, Николаем Цискаридзе и другими."Имя Галины Улановой, величайшей фигуры в мировом балете, всем нам здесь прекрасно знакомо. А фантастические высокохудожественные фотографии, которые показывает на выставке Бахрушинский театральный музей, дарят нам ощущение присутствия рядом с ней, как если бы сама Уланова говорила с нами", – отметила Снежана Тодорова, председатель союза журналистов Болгарии.По словам заведующей отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко, после окончания работы в Софии экспозицию планируют представить в Казахстане в ходе международного проекта "Русские сезоны" на площадке Россотрудничества в Астане.Выставка "Галина Уланова: "Душа движения — движение души" продлится по 30 июня 2023 года. Проводится она в Русском доме.Ранее сообщалось об открытии выставки "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" в Новой Третьяковке.

https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театральный музей имени бахрушина, галина уланова, театр, выставки, балет