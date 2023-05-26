https://ria.ru/20230526/vystavka-1874413253.html
В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой
В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой - РИА Новости, 26.05.2023
В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой
Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку о Галине Улановой, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:36
2023-05-26T18:36
2023-05-26T18:39
культура
новости культуры
театральный музей имени бахрушина
галина уланова
театр
выставки
балет
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку о Галине Улановой, сообщает пресс-служба институции. По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, Болгарию не случайно выбрали для проведения мероприятия."Хотя творчеством Улановой восхищался весь мир, но в Болгарии легендарная балерина пользовалась особой популярностью, ее хорошо знали и любили все поклонники русского балета и русской культуры. Именно Галина Сергеевна Уланова стала первым председателем жюри всемирно известного Международного конкурса артистов балета, который до сих пор проходит в Варне…", – сказала Трубинова.В экспозиции более 80 уникальных снимков из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова. На них Уланова изображена в партиях из балетов "Ромео и Джульетта", "Жизель", "Шопениана", "Лебединое озеро", "Бахчисарайский фонтан".Раздел посвятили и репетициям балерины с ее знаменитыми учениками: Владимиром Васильевым, Людмилой Семенякой, Надеждой Грачёвой, Николаем Цискаридзе и другими."Имя Галины Улановой, величайшей фигуры в мировом балете, всем нам здесь прекрасно знакомо. А фантастические высокохудожественные фотографии, которые показывает на выставке Бахрушинский театральный музей, дарят нам ощущение присутствия рядом с ней, как если бы сама Уланова говорила с нами", – отметила Снежана Тодорова, председатель союза журналистов Болгарии.По словам заведующей отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко, после окончания работы в Софии экспозицию планируют представить в Казахстане в ходе международного проекта "Русские сезоны" на площадке Россотрудничества в Астане.Выставка "Галина Уланова: "Душа движения — движение души" продлится по 30 июня 2023 года. Проводится она в Русском доме.Ранее сообщалось об открытии выставки "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" в Новой Третьяковке.
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театральный музей имени бахрушина, галина уланова, театр, выставки, балет
Культура, Новости культуры, Театральный музей имени Бахрушина, Галина Уланова, Театр, Выставки, Балет
В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой
Бахрушинский музей открыл в Болгарии выставку о балерине Галине Улановой
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Софии выставку о Галине Улановой, сообщает пресс-служба институции.
По словам генерального директора музея Кристины Трубиновой, Болгарию не случайно выбрали для проведения мероприятия.
«
"Хотя творчеством Улановой восхищался весь мир, но в Болгарии легендарная балерина пользовалась особой популярностью, ее хорошо знали и любили все поклонники русского балета и русской культуры. Именно Галина Сергеевна Уланова стала первым председателем жюри всемирно известного Международного конкурса артистов балета, который до сих пор проходит в Варне…", – сказала Трубинова.
В экспозиции более 80 уникальных снимков из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова. На них Уланова изображена в партиях из балетов "Ромео и Джульетта", "Жизель", "Шопениана", "Лебединое озеро", "Бахчисарайский фонтан".
Раздел посвятили и репетициям балерины с ее знаменитыми учениками: Владимиром Васильевым, Людмилой Семенякой, Надеждой Грачёвой, Николаем Цискаридзе и другими.
«
"Имя Галины Улановой, величайшей фигуры в мировом балете, всем нам здесь прекрасно знакомо. А фантастические высокохудожественные фотографии, которые показывает на выставке Бахрушинский театральный музей, дарят нам ощущение присутствия рядом с ней, как если бы сама Уланова говорила с нами", – отметила Снежана Тодорова, председатель союза журналистов Болгарии.
По словам заведующей отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко, после окончания работы в Софии экспозицию планируют представить в Казахстане в ходе международного проекта "Русские сезоны" на площадке Россотрудничества в Астане.
Выставка "Галина Уланова: "Душа движения — движение души" продлится по 30 июня 2023 года. Проводится она в Русском доме.
Ранее сообщалось
об открытии выставки "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" в Новой Третьяковке.
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