В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из поступлений за последние 20 лет
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует коллажи работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Масштабная выставка графики открылась в Новой Третьяковке. Представлены работы поступившие в музей за последние 20 лет. Из трех тысяч произведений в экспозицию отобрали 250, сообщается на сайте галереи.
Самые ранние их них были созданы в 1910-ые, а поздние в — 2020-ые.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Экспонаты на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
4 из 4
Экспонаты на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
1 из 4
Посетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
2 из 4
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
3 из 4
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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Есть на выставке раздел, посвященный лидерам русского авангарда. Тут работы Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой. Показывают графику "великих "формалистов" — Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова. Ее можно сравнить с работами учеников и последователей мастеров — Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова.
Гости увидят работы влиятельных художников 1930-х годов — Николая Лапшина, Владимира Гринберга, Татьяны Маврины. Не осталась без внимания графика шестидесятников и семидесятников. Можно рассмотреть проекты Виктора Попкова, Николая Андронова, Виктора Вакидина, а также представителей "другого искусства". Среди них Владимир Немухин, Михаил Шварцман, Юло Соостер.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина "Встреча космонавтов на Ленинском проспекте" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина "Встреча космонавтов на Ленинском проспекте" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова "Окна" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова "Окна" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии "Мои окна. Деревня Сулость" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии "Мои окна. Деревня Сулость" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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Посетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина "Встреча космонавтов на Ленинском проспекте" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
1 из 5
Посетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова "Окна" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
2 из 5
Посетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
3 из 5
Посетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии "Мои окна. Деревня Сулость" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
4 из 5
Посетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
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Творчество современных художников представлено работами Кирилла Мамонова, Александра Ливанова, Германа Черемушкина, Владимира Косынкина, Галины Ваншенкиной и других.
Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" проводится до 1 октября 2023.
Ранее сообщалось о открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.