https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html

В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений

В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений - РИА Новости, 18.05.2023

В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений

Масштабная выставка графики открылась в Новой Третьяковке. Представлены работы поступившие в музей за последние 20 лет. Из трех тысяч произведений в экспозицию... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:11

2023-05-18T13:11

2023-05-18T13:11

культура

новости культуры

казимир малевич

олег кудряшов

выставки

третьяковская галерея

новая третьяковская галерея

александр родченко

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Масштабная выставка графики открылась в Новой Третьяковке. Представлены работы поступившие в музей за последние 20 лет. Из трех тысяч произведений в экспозицию отобрали 250, сообщается на сайте галереи. Самые ранние их них были созданы в 1910-ые, а поздние в — 2020-ые. Есть на выставке раздел, посвященный лидерам русского авангарда. Тут работы Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой. Показывают графику "великих "формалистов" — Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова. Ее можно сравнить с работами учеников и последователей мастеров — Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова.Гости увидят работы влиятельных художников 1930-х годов — Николая Лапшина, Владимира Гринберга, Татьяны Маврины. Не осталась без внимания графика шестидесятников и семидесятников. Можно рассмотреть проекты Виктора Попкова, Николая Андронова, Виктора Вакидина, а также представителей "другого искусства". Среди них Владимир Немухин, Михаил Шварцман, Юло Соостер.Творчество современных художников представлено работами Кирилла Мамонова, Александра Ливанова, Германа Черемушкина, Владимира Косынкина, Галины Ваншенкиной и других.Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" проводится до 1 октября 2023. Ранее сообщалось о открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.

https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, казимир малевич, олег кудряшов, выставки, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, александр родченко