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В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений - РИА Новости, 18.05.2023
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Культура
 
13:11 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений - РИА Новости, 18.05.2023
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений
Масштабная выставка графики открылась в Новой Третьяковке. Представлены работы поступившие в музей за последние 20 лет. Из трех тысяч произведений в экспозицию... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:11
2023-05-18T13:11
культура
новости культуры
казимир малевич
олег кудряшов
выставки
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новая третьяковская галерея
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Масштабная выставка графики открылась в Новой Третьяковке. Представлены работы поступившие в музей за последние 20 лет. Из трех тысяч произведений в экспозицию отобрали 250, сообщается на сайте галереи. Самые ранние их них были созданы в 1910-ые, а поздние в — 2020-ые. Есть на выставке раздел, посвященный лидерам русского авангарда. Тут работы Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой. Показывают графику "великих "формалистов" — Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова. Ее можно сравнить с работами учеников и последователей мастеров — Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова.Гости увидят работы влиятельных художников 1930-х годов — Николая Лапшина, Владимира Гринберга, Татьяны Маврины. Не осталась без внимания графика шестидесятников и семидесятников. Можно рассмотреть проекты Виктора Попкова, Николая Андронова, Виктора Вакидина, а также представителей "другого искусства". Среди них Владимир Немухин, Михаил Шварцман, Юло Соостер.Творчество современных художников представлено работами Кирилла Мамонова, Александра Ливанова, Германа Черемушкина, Владимира Косынкина, Галины Ваншенкиной и других.Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" проводится до 1 октября 2023. Ранее сообщалось о открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html
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новости культуры, казимир малевич, олег кудряшов, выставки, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, александр родченко
Культура, Новости культуры, Казимир Малевич, Олег Кудряшов, Выставки, Третьяковская галерея, Новая Третьяковская галерея, Александр Родченко
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений

В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из поступлений за последние 20 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует коллажи работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница фотографирует коллажи работы Ивана Голицына из серии Светотени. Тени забытых предков на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Масштабная выставка графики открылась в Новой Третьяковке. Представлены работы поступившие в музей за последние 20 лет. Из трех тысяч произведений в экспозицию отобрали 250, сообщается на сайте галереи.
Самые ранние их них были созданы в 1910-ые, а поздние в — 2020-ые.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Экспонаты на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Экспонаты на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 4
Экспонаты на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 4
Посетительницы фотографируют картины работы Анастасии Ахтырко на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 4
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 4
Посетители знакомятся с экспозицией на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 4
Есть на выставке раздел, посвященный лидерам русского авангарда. Тут работы Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой. Показывают графику "великих "формалистов" — Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова. Ее можно сравнить с работами учеников и последователей мастеров — Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова.
Гости увидят работы влиятельных художников 1930-х годов — Николая Лапшина, Владимира Гринберга, Татьяны Маврины. Не осталась без внимания графика шестидесятников и семидесятников. Можно рассмотреть проекты Виктора Попкова, Николая Андронова, Виктора Вакидина, а также представителей "другого искусства". Среди них Владимир Немухин, Михаил Шварцман, Юло Соостер.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина "Встреча космонавтов на Ленинском проспекте" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина Встреча космонавтов на Ленинском проспекте на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина "Встреча космонавтов на Ленинском проспекте" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
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1 из 5
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова "Окна" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова Окна на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова "Окна" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
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2 из 5
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии Светотени. Тени забытых предков на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
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3 из 5
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии "Мои окна. Деревня Сулость" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии Мои окна. Деревня Сулость на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии "Мои окна. Деревня Сулость" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии Светотени. Тени забытых предков на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
5 из 5
Посетительница рассматривает картину работы Германа Черемушкина "Встреча космонавтов на Ленинском проспекте" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
1 из 5
Посетительница возле рельефной конструкции работы Олега Кудряшова "Окна" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 5
Посетитель фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 5
Посетительница фотографирует картины работы Галины Макавеевой из серии "Мои окна. Деревня Сулость" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 5
Посетительница фотографирует коллаж работы Ивана Голицына из серии "Светотени. Тени забытых предков" на выставке "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
5 из 5
Творчество современных художников представлено работами Кирилла Мамонова, Александра Ливанова, Германа Черемушкина, Владимира Косынкина, Галины Ваншенкиной и других.
Выставка "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова" проводится до 1 октября 2023.
Ранее сообщалось о открытии выставки культового фотографа Евгения Халдея.
Деревянная двухплоскостная фигура оленя, окованная золотыми пластинами, на подставке, покрытой серебряными пластинами, представленная на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов
25 апреля, 06:00
 
КультураНовости культурыКазимир МалевичОлег КудряшовВыставкиТретьяковская галереяНовая Третьяковская галереяАлександр Родченко
 
 
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