В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея
В Историческом музее открылась выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах"
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАнна Халдей перед репродукцией с изображением Е. Халдея на открытии выставки "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась масштабная выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах". Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова и пресс-служба "РОСИЗО".
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"Снимки Евгения Халдея стали символом Великой Победы. Он был единственным советским фотографом, который снимал Великую Отечественную войну все 1418 дней", — уточняет министр культуры.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Но есть у него и работы мирного периода. Гости проекта увидят и их.
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"Уникальность выставки заключается в том, что еще никогда на одной площадке не собиралось столько работ Евгения Халдея. Мы хотели рассказать о личности мастера, об одной из самых масштабных фигур в нашем фотоискусстве, о художнике, показать все части его творчества", — говорит Ольга Галактионова, генеральный директор "РОСИЗО".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Всего в экспозиции 400 работ мастера. Представлены знаменитые снимки и ранее не публиковавшиеся кадры. Есть негативы из семейного архива Халдея, принадлежавшие ему предметы, личный дневник, документы, бывшие под грифом "секретно". Часть экспонатов сопровождают подлинные исторические аудиозаписи, например, стенограмма Нюрнбергского процесса.
"Евгений Халдей прожил долгую профессиональную жизнь. Он создал для нас, потомков, для всего мира образ нашей страны. Его кадры отличает любовь к Родине, к людям и желание показать свою эпоху с лучшей стороны", — делится размышлениями куратор выставки Дина Иващенко.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
3 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
1 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
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Экспозицию можно посетить до 31 мая.
Ранее сообщалось об открытии выставки, которая объясняет влияние конструктивизма на культуру России.