https://ria.ru/20230426/vystavka-1867909436.html

В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея

В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея - РИА Новости, 26.04.2023

В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея

В Историческом музее открылась масштабная выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах". Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова и пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:12

2023-04-26T18:12

2023-04-26T18:12

культура

новости культуры

евгений халдей

выставки

росизо

исторический музей

ольга любимова

куда сходить

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась масштабная выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах". Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова и пресс-служба "РОСИЗО". Но есть у него и работы мирного периода. Гости проекта увидят и их. Всего в экспозиции 400 работ мастера. Представлены знаменитые снимки и ранее не публиковавшиеся кадры. Есть негативы из семейного архива Халдея, принадлежавшие ему предметы, личный дневник, документы, бывшие под грифом "секретно". Часть экспонатов сопровождают подлинные исторические аудиозаписи, например, стенограмма Нюрнбергского процесса. "Евгений Халдей прожил долгую профессиональную жизнь. Он создал для нас, потомков, для всего мира образ нашей страны. Его кадры отличает любовь к Родине, к людям и желание показать свою эпоху с лучшей стороны", — делится размышлениями куратор выставки Дина Иващенко. Экспозицию можно посетить до 31 мая.Ранее сообщалось об открытии выставки, которая объясняет влияние конструктивизма на культуру России.

https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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