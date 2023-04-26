Рейтинг@Mail.ru
В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:12 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vystavka-1867909436.html
В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея
В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея - РИА Новости, 26.04.2023
В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея
В Историческом музее открылась масштабная выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах". Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова и пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:12
2023-04-26T18:12
культура
новости культуры
евгений халдей
выставки
росизо
исторический музей
ольга любимова
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867909767_0:306:3056:2025_1920x0_80_0_0_47c34b794b8e63e57e67bff77962f682.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась масштабная выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах". Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова и пресс-служба "РОСИЗО". Но есть у него и работы мирного периода. Гости проекта увидят и их. Всего в экспозиции 400 работ мастера. Представлены знаменитые снимки и ранее не публиковавшиеся кадры. Есть негативы из семейного архива Халдея, принадлежавшие ему предметы, личный дневник, документы, бывшие под грифом "секретно". Часть экспонатов сопровождают подлинные исторические аудиозаписи, например, стенограмма Нюрнбергского процесса. "Евгений Халдей прожил долгую профессиональную жизнь. Он создал для нас, потомков, для всего мира образ нашей страны. Его кадры отличает любовь к Родине, к людям и желание показать свою эпоху с лучшей стороны", — делится размышлениями куратор выставки Дина Иващенко. Экспозицию можно посетить до 31 мая.Ранее сообщалось об открытии выставки, которая объясняет влияние конструктивизма на культуру России.
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867909767_118:86:2733:2048_1920x0_80_0_0_7896edb28d8a47ca41c760ea9b30010e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, евгений халдей, выставки, росизо, исторический музей, ольга любимова, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Евгений Халдей, Выставки, РОСИЗО, Исторический музей, Ольга Любимова, куда сходить , что посмотреть
В Москве показали не публиковавшиеся ранее работы культового мастера Халдея

В Историческом музее открылась выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАнна Халдей перед репродукцией с изображением Е. Халдея на открытии выставки "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Анна Халдей перед репродукцией с изображением Е. Халдея на открытии выставки Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась масштабная выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах". Об этом сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова и пресс-служба "РОСИЗО".
«
"Снимки Евгения Халдея стали символом Великой Победы. Он был единственным советским фотографом, который снимал Великую Отечественную войну все 1418 дней", — уточняет министр культуры.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Но есть у него и работы мирного периода. Гости проекта увидят и их.
«
"Уникальность выставки заключается в том, что еще никогда на одной площадке не собиралось столько работ Евгения Халдея. Мы хотели рассказать о личности мастера, об одной из самых масштабных фигур в нашем фотоискусстве, о художнике, показать все части его творчества", — говорит Ольга Галактионова, генеральный директор "РОСИЗО".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Всего в экспозиции 400 работ мастера. Представлены знаменитые снимки и ранее не публиковавшиеся кадры. Есть негативы из семейного архива Халдея, принадлежавшие ему предметы, личный дневник, документы, бывшие под грифом "секретно". Часть экспонатов сопровождают подлинные исторические аудиозаписи, например, стенограмма Нюрнбергского процесса.
"Евгений Халдей прожил долгую профессиональную жизнь. Он создал для нас, потомков, для всего мира образ нашей страны. Его кадры отличает любовь к Родине, к людям и желание показать свою эпоху с лучшей стороны", — делится размышлениями куратор выставки Дина Иващенко.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
Выставка Евгений Халдей. Эпоха в кадрах в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах" в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Экспозицию можно посетить до 31 мая.
Ранее сообщалось об открытии выставки, которая объясняет влияние конструктивизма на культуру России.
Деревянная двухплоскостная фигура оленя, окованная золотыми пластинами, на подставке, покрытой серебряными пластинами, представленная на выставке Золото сарматских вождей в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Пушкинском музее впервые показали золото сарматов
25 апреля, 06:00
 
КультураНовости культурыЕвгений ХалдейВыставкиРОСИЗОИсторический музейОльга Любимовакуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала