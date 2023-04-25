В Москве нашли объяснение влиянию конструктивизма на культуру России
В Москве создали выставку, которая объясняет влияние конструктивизма на культуру России
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Центре "Зотов" открылась вторая выставка, сообщает пресс-служба институции. Она посвящена влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка СССР.
В музее поясняют: конструктивизм предложил новый визуальный язык на рубеже 1910 — 1920. Его характеристики — геометризм, лаконичность форм, монолитность внешнего облика.
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
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© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
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Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
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Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
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"Из архитектуры принципы конструктивизма распространились и на другие области, в том числе кинематограф, книжный дизайн, оформление городских пространств", — говорят в институции.
Проект масштабный. В экспозиции 350 предметов из более чем 30 музеев. Гости увидят работы таких авторов, как Александр Родченко, Владимир Маяковский, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, братья Стенберги и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
2 из 2
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
1 из 2
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
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Еще здесь ранее не демонстрировавшиеся рукописные плакаты для Десятой государственной выставки. В историю она вошла как противостояние Родченко и Малевича. Современные художники Платон Инфанте и Владимир Абих специально к выставке создали инсталляции.
Также для экспозиции подготовили реконструкцию радиооратора Густава Клуциса, избы-читальни Антона Лавинского, напечатали репринты газет и плакатов.
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"Выставка "Логос - голос конструктивизма"
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
2 из 2
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
1 из 2
Выставка "Логос - голос конструктивизма"
© Фото предоставлено пресс-службой Центра "Зотов"
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Выставку сопровождает публичная программа: лекции, круглые столы, концерты. Есть и инклюзивные мероприятия: запланированы цикл мастер-классов на русском жестовом языке, игровые занятия для детей и взрослых с особенностями развития.
Выставка "Логос: голос конструктивизма" продлится до 6 августа 2023 года.
Ранее сообщалось об открытии выставки про эволюцию комиксов в России.