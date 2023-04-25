https://ria.ru/20230425/vystavka-1867352446.html

В Москве нашли объяснение влиянию конструктивизма на культуру России

В Москве нашли объяснение влиянию конструктивизма на культуру России - РИА Новости, 25.04.2023

В Москве нашли объяснение влиянию конструктивизма на культуру России

В Центре "Зотов" открылась вторая выставка, сообщает пресс-служба институции. Она посвящена влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка СССР. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:00

2023-04-25T05:00

2023-04-25T05:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Центре "Зотов" открылась вторая выставка, сообщает пресс-служба институции. Она посвящена влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка СССР. В музее поясняют: конструктивизм предложил новый визуальный язык на рубеже 1910 — 1920. Его характеристики — геометризм, лаконичность форм, монолитность внешнего облика. Проект масштабный. В экспозиции 350 предметов из более чем 30 музеев. Гости увидят работы таких авторов, как Александр Родченко, Владимир Маяковский, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, братья Стенберги и другие. Еще здесь ранее не демонстрировавшиеся рукописные плакаты для Десятой государственной выставки. В историю она вошла как противостояние Родченко и Малевича. Современные художники Платон Инфанте и Владимир Абих специально к выставке создали инсталляции. Также для экспозиции подготовили реконструкцию радиооратора Густава Клуциса, избы-читальни Антона Лавинского, напечатали репринты газет и плакатов.Выставку сопровождает публичная программа: лекции, круглые столы, концерты. Есть и инклюзивные мероприятия: запланированы цикл мастер-классов на русском жестовом языке, игровые занятия для детей и взрослых с особенностями развития. Выставка "Логос: голос конструктивизма" продлится до 6 августа 2023 года.Ранее сообщалось об открытии выставки про эволюцию комиксов в России.

https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, куда сходить , что посмотреть