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В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России - РИА Новости, 22.04.2023
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Культура
 
06:00 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/vystavka-1866871747.html
В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России
В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России - РИА Новости, 22.04.2023
В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России
В Медиацентре Зарядья стартует масштабный проект об отечественных комиксах. Он включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию, сообщает... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Медиацентре Зарядья стартует масштабный проект об отечественных комиксах. Он включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию, сообщает пресс-служба проекта. По его мнению, у жанра безграничный потенциал. "Это актуальный язык, емкий и богатый, а комиксная манера мышления авторов и читателей как никогда соответствует стремительно меняющемуся миру", — отмечает Демидов.Фестиваль "КомМиссия" пройдет 22-23 апреля. Первый день называется "Понедельник начинается в субботу". В программе презентации, мастер-классы и подведение итогов конкурса "Кто я?". Кульминация — церемония награждения победителей фестиваля в девяти номинациях. Второй день смотра именовали "Москва-Бетельгейзе-2083". Он посвящен тому, каким авторы представляют будущее. В завершении проведут перформанс. В рамках спецпроекта "Фанерон" гости будут учиться создавать комиксы. Еще посетители смогут пообщаться с экспертами — обсудить искусственный интеллект, кризис контента, сценарии развития поп-музыки и выгорание на креативной работе. Ранее сообщалось о новой выставке в Еврейском музее и центре толерантности. Она рассказывает о пересечениях науки и искусства.
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выставки, новости культуры, зарядье
Культура, Выставки, Новости культуры, Зарядье
В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России

В Зарядье открылась выставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"

© Фото предоставлено пресс-службаой проектаВыставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
Выставка Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России
© Фото предоставлено пресс-службаой проекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Медиацентре Зарядья стартует масштабный проект об отечественных комиксах. Он включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию, сообщает пресс-служба проекта.
«
"Выставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России" — это настоящая машина времени, от лубочных картинок и иллюстраций Ивана Билибина до нейроарта", — поясняет Иван Демидов, директор парка "Зарядье".
© Фото предоставлено пресс-службаой проектаВыставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
Выставка Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России
© Фото предоставлено пресс-службаой проекта
Выставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
По его мнению, у жанра безграничный потенциал. "Это актуальный язык, емкий и богатый, а комиксная манера мышления авторов и читателей как никогда соответствует стремительно меняющемуся миру", — отмечает Демидов.
Фестиваль "КомМиссия" пройдет 22-23 апреля. Первый день называется "Понедельник начинается в субботу". В программе презентации, мастер-классы и подведение итогов конкурса "Кто я?". Кульминация — церемония награждения победителей фестиваля в девяти номинациях.
© Фото предоставлено пресс-службаой проектаВыставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
Выставка Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России
© Фото предоставлено пресс-службаой проекта
Выставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
Второй день смотра именовали "Москва-Бетельгейзе-2083". Он посвящен тому, каким авторы представляют будущее. В завершении проведут перформанс.
«
"Художники и музыканты в режиме импровизации будут рисовать картинки и сочинять истории на заданные темы", — уточняют в пресс-службе.
В рамках спецпроекта "Фанерон" гости будут учиться создавать комиксы. Еще посетители смогут пообщаться с экспертами — обсудить искусственный интеллект, кризис контента, сценарии развития поп-музыки и выгорание на креативной работе.
© Фото предоставлено пресс-службаой проектаВыставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
Выставка Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России
© Фото предоставлено пресс-службаой проекта
Выставка "Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России"
Ранее сообщалось о новой выставке в Еврейском музее и центре толерантности. Она рассказывает о пересечениях науки и искусства.
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