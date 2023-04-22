https://ria.ru/20230422/vystavka-1866871747.html

В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России

В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России - РИА Новости, 22.04.2023

В Зарядье открылась выставка про эволюцию комиксов в России

В Медиацентре Зарядья стартует масштабный проект об отечественных комиксах. Он включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию, сообщает... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:00

2023-04-22T06:00

2023-04-22T06:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Медиацентре Зарядья стартует масштабный проект об отечественных комиксах. Он включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию, сообщает пресс-служба проекта. По его мнению, у жанра безграничный потенциал. "Это актуальный язык, емкий и богатый, а комиксная манера мышления авторов и читателей как никогда соответствует стремительно меняющемуся миру", — отмечает Демидов.Фестиваль "КомМиссия" пройдет 22-23 апреля. Первый день называется "Понедельник начинается в субботу". В программе презентации, мастер-классы и подведение итогов конкурса "Кто я?". Кульминация — церемония награждения победителей фестиваля в девяти номинациях. Второй день смотра именовали "Москва-Бетельгейзе-2083". Он посвящен тому, каким авторы представляют будущее. В завершении проведут перформанс. В рамках спецпроекта "Фанерон" гости будут учиться создавать комиксы. Еще посетители смогут пообщаться с экспертами — обсудить искусственный интеллект, кризис контента, сценарии развития поп-музыки и выгорание на креативной работе. Ранее сообщалось о новой выставке в Еврейском музее и центре толерантности. Она рассказывает о пересечениях науки и искусства.

https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

выставки, новости культуры, зарядье