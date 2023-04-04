https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство - РИА Новости, 04.04.2023
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство
Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:00
2023-04-04T04:00
2023-04-04T04:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим музеем, сообщают в пресс-службе проекта. В экспозиции шесть интерактивных объектов и более 80 произведений. Охватывают они временной промежуток в 500 лет. Среди них работы Дюрера и Рембрандта, Хокусая и Малевича. И проекты современных мастеров: Биллы Виолы, Дмитрия Плавинского и других. Можно увидеть и редкие научные приборы. Есть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX столетия, единственный уцелевший до наших дней регистрир, с помощью которого записывались сейсмические вертикальные колебания. На выставке покажут и примеры "соприкосновения науки и искусства" — переносную камеру-обскура и камеру-люцида. "Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными", — уточняют в Еврейском музее и центре толерантности.Еще в одной галерее музея запланирована выставка-спутник. Там покажут работы финалистов Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства Science.Technology.Art. Художники размышляли "о технопозитивном будущем в горизонте 50 лет с двумя альтернативными подходами: отрицание технологий и их принятие".Выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство" продлится до 2 июля 2023.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, политехнический музей, российский еврейский музей толерантности, музеи
Культура, Новости культуры, Выставки, Политехнический музей, Российский еврейский музей толерантности, Музеи
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство
В Еврейском музее открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство"
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим музеем, сообщают в пресс-службе проекта.
В экспозиции шесть интерактивных объектов и более 80 произведений. Охватывают они временной промежуток в 500 лет. Среди них работы Дюрера и Рембрандта, Хокусая и Малевича. И проекты современных мастеров: Биллы Виолы, Дмитрия Плавинского и других.
Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
1 из 2
Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
2 из 2
Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
1 из 2
Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
2 из 2
Можно увидеть и редкие научные приборы. Есть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX столетия, единственный уцелевший до наших дней регистрир, с помощью которого записывались сейсмические вертикальные колебания.
На выставке покажут и примеры "соприкосновения науки и искусства" — переносную камеру-обскура и камеру-люцида. "Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными", — уточняют в Еврейском музее и центре толерантности.
Экспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
1 из 2
Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
2 из 2
Экспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
1 из 2
Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
2 из 2
Еще в одной галерее музея запланирована выставка-спутник. Там покажут работы финалистов Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства Science.Technology.Art. Художники размышляли "о технопозитивном будущем в горизонте 50 лет с двумя альтернативными подходами: отрицание технологий и их принятие".
Выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство" продлится до 2 июля 2023.
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