https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html

Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство

Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство - РИА Новости, 04.04.2023

Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство

Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:00

2023-04-04T04:00

2023-04-04T04:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим музеем, сообщают в пресс-службе проекта. В экспозиции шесть интерактивных объектов и более 80 произведений. Охватывают они временной промежуток в 500 лет. Среди них работы Дюрера и Рембрандта, Хокусая и Малевича. И проекты современных мастеров: Биллы Виолы, Дмитрия Плавинского и других. Можно увидеть и редкие научные приборы. Есть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX столетия, единственный уцелевший до наших дней регистрир, с помощью которого записывались сейсмические вертикальные колебания. На выставке покажут и примеры "соприкосновения науки и искусства" — переносную камеру-обскура и камеру-люцида. "Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными", — уточняют в Еврейском музее и центре толерантности.Еще в одной галерее музея запланирована выставка-спутник. Там покажут работы финалистов Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства Science.Technology.Art. Художники размышляли "о технопозитивном будущем в горизонте 50 лет с двумя альтернативными подходами: отрицание технологий и их принятие".Выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство" продлится до 2 июля 2023.

https://ria.ru/20230327/vystavka-1860167510.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, политехнический музей, российский еврейский музей толерантности, музеи