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Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство - РИА Новости, 04.04.2023
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Культура
 
04:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство - РИА Новости, 04.04.2023
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство
Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим музеем, сообщают в пресс-службе проекта. В экспозиции шесть интерактивных объектов и более 80 произведений. Охватывают они временной промежуток в 500 лет. Среди них работы Дюрера и Рембрандта, Хокусая и Малевича. И проекты современных мастеров: Биллы Виолы, Дмитрия Плавинского и других. Можно увидеть и редкие научные приборы. Есть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX столетия, единственный уцелевший до наших дней регистрир, с помощью которого записывались сейсмические вертикальные колебания. На выставке покажут и примеры "соприкосновения науки и искусства" — переносную камеру-обскура и камеру-люцида. "Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными", — уточняют в Еврейском музее и центре толерантности.Еще в одной галерее музея запланирована выставка-спутник. Там покажут работы финалистов Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства Science.Technology.Art. Художники размышляли "о технопозитивном будущем в горизонте 50 лет с двумя альтернативными подходами: отрицание технологий и их принятие".Выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство" продлится до 2 июля 2023.
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новости культуры, выставки, политехнический музей, российский еврейский музей толерантности, музеи
Культура, Новости культуры, Выставки, Политехнический музей, Российский еврейский музей толерантности, Музеи
Еврейский музей и Политех покажут, как связаны наука и искусство

В Еврейском музее открылась выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомпозиция "Начало" художника Анатолия Волгина, представленная на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности
Композиция Начало художника Анатолия Волгина, представленная на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Как наука и искусство влияют друг на друга, рассказывает новая выставка Еврейского музея и центра толерантности. Она организована совместно с Политехническим музеем, сообщают в пресс-службе проекта.
В экспозиции шесть интерактивных объектов и более 80 произведений. Охватывают они временной промежуток в 500 лет. Среди них работы Дюрера и Рембрандта, Хокусая и Малевича. И проекты современных мастеров: Биллы Виолы, Дмитрия Плавинского и других.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

Посетительница фотографирует экспонат на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности

Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

Посетительница на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности

Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетительница фотографирует экспонат на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Можно увидеть и редкие научные приборы. Есть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX столетия, единственный уцелевший до наших дней регистрир, с помощью которого записывались сейсмические вертикальные колебания.
На выставке покажут и примеры "соприкосновения науки и искусства" — переносную камеру-обскура и камеру-люцида. "Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными", — уточняют в Еврейском музее и центре толерантности.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Экспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

Экспонат выставки На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности

Экспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

Посетительница на выставке На языке правил и исключений. Наука и искусство в Еврейском музее и центре толерантности

Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Экспонат выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетительница на выставке "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Еще в одной галерее музея запланирована выставка-спутник. Там покажут работы финалистов Всероссийского открытого конкурса в сфере научного и технологического искусства Science.Technology.Art. Художники размышляли "о технопозитивном будущем в горизонте 50 лет с двумя альтернативными подходами: отрицание технологий и их принятие".
Выставка "На языке правил и исключений. Наука и искусство" продлится до 2 июля 2023.
Малевич Казимир Северинович. Сестры. 1930. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи
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27 марта, 06:00
 
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