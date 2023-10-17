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Названы города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок осенью - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
05:17 17.10.2023 (обновлено: 09:56 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/volga-1903146857.html
Названы города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок осенью
Названы города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок осенью - РИА Новости, 17.10.2023
Названы города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок осенью
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России на Волге, где расположены самые... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:17
2023-10-17T09:56
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России на Волге, где расположены самые большие набережные, сообщает пресс-служба ВШБ.Ярославль: перенестись в XIX векВолжская набережная расположена на правом берегу реки в центральной части города. В начале XIX века император Александр I, увидев ее плачевное состояние, выделил средства и приказал укрепить берег и благоустроить территорию от Стрелки до Пятницкого спуска. Сегодня это трехъярусная набережная с дорожками для пешеходов и велосипедистов, парком, фонтанами и музеями.Прогулка особенно понравится туристам-любителям архитектуры: беседка-ротонда, как с открытки, особняки XVIII-XIX веков в стиле эклектики, старинные церкви. Одно из зданий близ Арсенальной башни сейчас носит название "Дом Болконского" — в честь литературного героя "Войны и мира", который по сюжету оказался здесь в госпитале.Госпиталь для раненых офицеров существовал на самом деле — ни разу не бывавший в Ярославле Лев Толстой прославил его на века. Находящаяся по соседству Волжская (Арсенальная) башня издавна считалась водными вратами Ярославля. С конца XIX века башню переустроили под трактир, и до сих пор здесь в кафе можно пообедать с видом на волжские просторы.В городе запущен проект "Музейная набережная", объединяющий шесть музеев, который предлагает нестандартные экскурсии, квесты и мастер-классы.Рыбинск: непровинциальная провинцияСвое имя город получил от Екатерины II, будучи основным поставщиком рыбы к царскому столу. Но в месте соединения двух рек — Шексны и Черемухи — с Волгой люди жили с каменного века. Рыбинск пережил свой золотой век в эпоху модерна, и сегодня тоже придерживается этого стиля: кованые лавочки на Волжской набережной, вид на ажурный металлический мост, фасады двух хлебных бирж.Рядом с набережной расположены все основные достопримечательности города. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник считается одним из самых обширных в Ярославской области, основан еще в 1910 году. Часть музейных экспонатов даже участвовала в съемках: Сергей Бондарчук обратился к музею за содействием в создании подлинных интерьеров фильма "Война и мир".Музей расположен в здании Новой Хлебной биржи. Дворец в русском стиле, украшенный плиткой и изразцами, красив не только снаружи: внутри хорошо сохранилась первоначальная отделка. Говорят, лучшее время для прогулок — вечер, когда зажигаются стилизованные фонари, создавая волшебную сказочную атмосферу.Самара: история и современностьСамарская набережная — самая длинная на Волге, более пяти километров. Волжские берега здесь круты, поэтому набережная спускается к реке террасами. Кроме пешеходной зоны, здесь обустроены велодорожки и большое количество атмосферных кафе. Пройти всю набережную пешком не получится — в некоторых местах она прерывается. Самарская набережная строилась в несколько этапов. Самая первая благоустроенная часть сейчас в народе называется "Старая набережная" — именно здесь можно увидеть знаковую скульптуру "Бурлаки на Волге", памятник товарищу Сухову — киногерою фильма "Белое солнце пустыни", фонтан Парус и посетить картинную галерею.Самый "новый" участок набережной располагается у монумента "Ладья", это визитная карточка Самары, построенная к 400-летию города в 1986 году.Любоваться закатами, "в багрец одетыми лесами" и проплывающим теплоходами — обязательная часть осеннего променада по Самарской набережной. Молодой 26-летний драматург Николай Островский любил пройтись вдоль берега, но интересовался не столько прибрежными красотами, сколько местным бомондом — наблюдал за гуляющими в поисках новых героев и сюжетов для своих произведений.Нижний Новгород: столица закатовСпускаться на Нижне-Волжскую набережную нужно торжественно: от стен Нижегородского кремля по парадной Чкаловской лестнице в 560 ступеней, которая считается одной из самых длинных России.Берега Волги в исторической части города высоки, 10 тысяч шагов точно пройдете. Любителям беговых марафонов стоит иметь ввиду, что вдоль набережной периодически проводятся соревнования.От Чкаловской лестницы открывается потрясающий вид на речные просторы и стрелку — место, где Ока сливается с Волгой. Любоваться природой и кораблями можно и с террас уютных кофеен, которых больше всего в районе Речного вокзала. Отсюда же и лучший вид на Стрелку. На набережной множество разнообразных скамеек, справедливо ли Нижний Новгород называют "столицей закатов".Казань: город огнейПрогулка по набережной от стен Казанского кремля и мечети Кул Шариф хороша в любое время суток: днем, особенно если светит яркое солнце, а вечером набережная залита разноцветными огнями.Подсветка в городе — сама по себе достопримечательность, гиды вечерних экскурсий обязательно покажут вам все объекты, и вы заметите, что днем они выглядят совершенно иначе. Обратите внимание на футуристическую подсветку солидного здания напротив карусели — Дворца земледелия.На набережной можно покататься на цепных качелях, съесть сладкую сахарную вату.С набережной с исторической застройкой открывается вид на самый современный район города, главный дворец бракосочетаний в виде гигантского татарского казана — символа домашнего очага и достатка – и мост "Миллениум".По Кремлевской набережной можно дойти до самого большого экстрим-парка в России "Урам", в котором есть как уличные развлечения, так и оборудование внутри помещений — так что, получить экстремальные впечатления можно в любую погоду.Волгоград: Родина-мать и матушка-ВолгаЦентральная набережная Волгограда носит имя в честь 62-й армии. Две террасы — верхняя и нижняя — открывают виды на волжские просторы. Одной из главных достопримечательностей по праву считается Речной вокзал — крупнейшее сооружение подобного типа в Европе.В здании вокзала расположен центральный концертный зал с органом "Ригер Клосс", тоже крупнейшим, но уже в Поволжье. Внушительно выглядит и памятник морякам-речникам Волги — пожарный катер "Гаситель", участвовавший в Гражданской войне и в Сталинградской битве.Центральная лестница с пропилеями считается парадными воротами Волгограда. Во время Великой Отечественной войны здесь была построена мощная деревянная переправа для танков.У памятника местному художнику Виктору Лосеву, открывается вид на мост через Волгу. В конце 1960-х из мастерской живописца были вывезены и сожжены сотни работ. По легенде, после этого художник стал писать только Волгоград и его горожан, раздаривая свои работы. Фонтаны, качели, скульптуры — набережная располагает к неспешным прогулкам, а монументальность и архитектура советской эпохи, Мамаев курган и возвышающаяся скульптура Родина-мать задают атмосферу.
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новости - туризм, туристы, волгоград, ярославль, рыбинск, казань, нижний новгород, самара, куда поехать, куда поехать в выходные, волга
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Волгоград, Ярославль, Рыбинск, Казань, Нижний Новгород, Самара, куда поехать, куда поехать в выходные, Волга
Названы города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок осенью

Эксперты назвали города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок

© iStock.com / arh-sib@rambler.ruПарк "Стрелка" на берегу Волги в Ярославле
Парк Стрелка на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
Парк "Стрелка" на берегу Волги в Ярославле. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России на Волге, где расположены самые большие набережные, сообщает пресс-служба ВШБ.

Ярославль: перенестись в XIX век

Волжская набережная расположена на правом берегу реки в центральной части города. В начале XIX века император Александр I, увидев ее плачевное состояние, выделил средства и приказал укрепить берег и благоустроить территорию от Стрелки до Пятницкого спуска. Сегодня это трехъярусная набережная с дорожками для пешеходов и велосипедистов, парком, фонтанами и музеями.
Прогулка особенно понравится туристам-любителям архитектуры: беседка-ротонда, как с открытки, особняки XVIII-XIX веков в стиле эклектики, старинные церкви. Одно из зданий близ Арсенальной башни сейчас носит название "Дом Болконского" — в честь литературного героя "Войны и мира", который по сюжету оказался здесь в госпитале.
Госпиталь для раненых офицеров существовал на самом деле — ни разу не бывавший в Ярославле Лев Толстой прославил его на века. Находящаяся по соседству Волжская (Арсенальная) башня издавна считалась водными вратами Ярославля. С конца XIX века башню переустроили под трактир, и до сих пор здесь в кафе можно пообедать с видом на волжские просторы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на башню с часами на набережной Ярославля.
Вид на башню с часами на набережной Ярославля
Вид на башню с часами на набережной Ярославля.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Ярославский речной порт.
Вид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 3
© iStock.com / Andrey NikitinБеседка-ротонда на набережной Волги в Ярославле
Беседка-ротонда на набережной Волги в Ярославле
Беседка-ротонда на набережной Волги в Ярославле
© iStock.com / Andrey Nikitin
3 из 3
Вид на башню с часами на набережной Ярославля.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 3
Вид на Ярославский речной порт.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 3
Беседка-ротонда на набережной Волги в Ярославле
© iStock.com / Andrey Nikitin
3 из 3
В городе запущен проект "Музейная набережная", объединяющий шесть музеев, который предлагает нестандартные экскурсии, квесты и мастер-классы.

Рыбинск: непровинциальная провинция

Свое имя город получил от Екатерины II, будучи основным поставщиком рыбы к царскому столу. Но в месте соединения двух рек — Шексны и Черемухи — с Волгой люди жили с каменного века. Рыбинск пережил свой золотой век в эпоху модерна, и сегодня тоже придерживается этого стиля: кованые лавочки на Волжской набережной, вид на ажурный металлический мост, фасады двух хлебных бирж.
Рядом с набережной расположены все основные достопримечательности города. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник считается одним из самых обширных в Ярославской области, основан еще в 1910 году. Часть музейных экспонатов даже участвовала в съемках: Сергей Бондарчук обратился к музею за содействием в создании подлинных интерьеров фильма "Война и мир".
© iStock.com / kosmos111Набережная Рыбинска
Набережная Рыбинска
Набережная Рыбинска
© iStock.com / kosmos111
1 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаВолжская набережная Рыбинска
Волжская набережная Рыбинска
Волжская набережная Рыбинска
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© iStock.com / bbsferrariВид на город Рыбинск
Вид на город Рыбинск
Вид на город Рыбинск
© iStock.com / bbsferrari
3 из 3
Набережная Рыбинска
© iStock.com / kosmos111
1 из 3
Волжская набережная Рыбинска
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Вид на город Рыбинск
© iStock.com / bbsferrari
3 из 3
Музей расположен в здании Новой Хлебной биржи. Дворец в русском стиле, украшенный плиткой и изразцами, красив не только снаружи: внутри хорошо сохранилась первоначальная отделка. Говорят, лучшее время для прогулок — вечер, когда зажигаются стилизованные фонари, создавая волшебную сказочную атмосферу.

Самара: история и современность

Самарская набережная — самая длинная на Волге, более пяти километров. Волжские берега здесь круты, поэтому набережная спускается к реке террасами. Кроме пешеходной зоны, здесь обустроены велодорожки и большое количество атмосферных кафе. Пройти всю набережную пешком не получится — в некоторых местах она прерывается.
Самарская набережная строилась в несколько этапов. Самая первая благоустроенная часть сейчас в народе называется "Старая набережная" — именно здесь можно увидеть знаковую скульптуру "Бурлаки на Волге", памятник товарищу Сухову — киногерою фильма "Белое солнце пустыни", фонтан Парус и посетить картинную галерею.
© iStock.com / blinow61Набережная в Самаре
Набережная в Самаре
Набережная в Самаре
© iStock.com / blinow61
1 из 2
© iStock.com / KutredrigСтарая набережная в Самаре
Старая набережная в Самаре
Старая набережная в Самаре
© iStock.com / Kutredrig
2 из 2
Набережная в Самаре
© iStock.com / blinow61
1 из 2
Старая набережная в Самаре
© iStock.com / Kutredrig
2 из 2
Самый "новый" участок набережной располагается у монумента "Ладья", это визитная карточка Самары, построенная к 400-летию города в 1986 году.
Любоваться закатами, "в багрец одетыми лесами" и проплывающим теплоходами — обязательная часть осеннего променада по Самарской набережной. Молодой 26-летний драматург Николай Островский любил пройтись вдоль берега, но интересовался не столько прибрежными красотами, сколько местным бомондом — наблюдал за гуляющими в поисках новых героев и сюжетов для своих произведений.

Нижний Новгород: столица закатов

Спускаться на Нижне-Волжскую набережную нужно торжественно: от стен Нижегородского кремля по парадной Чкаловской лестнице в 560 ступеней, которая считается одной из самых длинных России.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧкаловская лестница и памятник Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде
Чкаловская лестница и памятник Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Чкаловская лестница и памятник Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде
Берега Волги в исторической части города высоки, 10 тысяч шагов точно пройдете. Любителям беговых марафонов стоит иметь ввиду, что вдоль набережной периодически проводятся соревнования.
От Чкаловской лестницы открывается потрясающий вид на речные просторы и стрелку — место, где Ока сливается с Волгой. Любоваться природой и кораблями можно и с террас уютных кофеен, которых больше всего в районе Речного вокзала. Отсюда же и лучший вид на Стрелку. На набережной множество разнообразных скамеек, справедливо ли Нижний Новгород называют "столицей закатов".
© iStock.com / Fascinadorapanoramic view of volga river from chkalov staircase in nizhniy novgorod
Вид на Волгу и набережную в Нижнем Новгороде
panoramic view of volga river from chkalov staircase in nizhniy novgorod
© iStock.com / Fascinadora
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПамятник-катер "Герой" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
Памятник-катер Герой на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
Памятник-катер "Герой" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 2
panoramic view of volga river from chkalov staircase in nizhniy novgorod
© iStock.com / Fascinadora
1 из 2
Памятник-катер "Герой" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 2

Казань: город огней

Прогулка по набережной от стен Казанского кремля и мечети Кул Шариф хороша в любое время суток: днем, особенно если светит яркое солнце, а вечером набережная залита разноцветными огнями.
Подсветка в городе — сама по себе достопримечательность, гиды вечерних экскурсий обязательно покажут вам все объекты, и вы заметите, что днем они выглядят совершенно иначе. Обратите внимание на футуристическую подсветку солидного здания напротив карусели — Дворца земледелия.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДворец земледельцев и Дворцовая площадь в Казани.
Дворец земледельцев и Дворцовая площадь в Казани
Дворец земледельцев и Дворцовая площадь в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 2
© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкДворец Земледельцев в Казани.
Дворец Земледельцев в Казани
Дворец Земледельцев в Казани.
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Дворец земледельцев и Дворцовая площадь в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2
Дворец Земледельцев в Казани.
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
2 из 2
На набережной можно покататься на цепных качелях, съесть сладкую сахарную вату.
С набережной с исторической застройкой открывается вид на самый современный район города, главный дворец бракосочетаний в виде гигантского татарского казана — символа домашнего очага и достатка – и мост "Миллениум".
По Кремлевской набережной можно дойти до самого большого экстрим-парка в России "Урам", в котором есть как уличные развлечения, так и оборудование внутри помещений — так что, получить экстремальные впечатления можно в любую погоду.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Молодые люди катаются на велосипедах по набережной реки Казанки

Молодые люди катаются на велосипедах по набережной реки Казанки

Молодые люди катаются на велосипедах по набережной реки Казанки

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 2
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДети катаются на карусели на Кремлевской набережной в Казани.
Дети катаются на карусели на Кремлевской набережной в Казани
Дети катаются на карусели на Кремлевской набережной в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 2

Молодые люди катаются на велосипедах по набережной реки Казанки

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2
Дети катаются на карусели на Кремлевской набережной в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 2

Волгоград: Родина-мать и матушка-Волга

Центральная набережная Волгограда носит имя в честь 62-й армии. Две террасы — верхняя и нижняя — открывают виды на волжские просторы. Одной из главных достопримечательностей по праву считается Речной вокзал — крупнейшее сооружение подобного типа в Европе.
В здании вокзала расположен центральный концертный зал с органом "Ригер Клосс", тоже крупнейшим, но уже в Поволжье. Внушительно выглядит и памятник морякам-речникам Волги — пожарный катер "Гаситель", участвовавший в Гражданской войне и в Сталинградской битве.
© Vladimir ZapletinВид на набережную в Волгограде
Вид на набережную в Волгограде
Вид на набережную в Волгограде
© Vladimir Zapletin
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 2
Вид на набережную в Волгограде
© Vladimir Zapletin
1 из 2

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 2
Центральная лестница с пропилеями считается парадными воротами Волгограда. Во время Великой Отечественной войны здесь была построена мощная деревянная переправа для танков.
У памятника местному художнику Виктору Лосеву, открывается вид на мост через Волгу. В конце 1960-х из мастерской живописца были вывезены и сожжены сотни работ. По легенде, после этого художник стал писать только Волгоград и его горожан, раздаривая свои работы.
Фонтаны, качели, скульптуры — набережная располагает к неспешным прогулкам, а монументальность и архитектура советской эпохи, Мамаев курган и возвышающаяся скульптура Родина-мать задают атмосферу.
Осенний Плес - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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