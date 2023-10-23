https://ria.ru/20231023/nizhniy_novgorod-1904744768.html

Нижний Новгород в 2023 году: на что посмотреть, где остановиться

Достопримечательности Нижнего Новгорода 2023: что посмотреть и куда сходить за 2 дня

Нижний Новгород в 2023 году: на что посмотреть, где остановиться

Нижний Новгород расположился при слиянии рек Волги и Оки и является одним из древнейших городов России. Он знаменит старинными достопримечательностями, которые... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T19:25

2023-10-23T19:25

2023-10-24T13:49

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Нижний Новгород расположился при слиянии рек Волги и Оки и является одним из древнейших городов России. Он знаменит старинными достопримечательностями, которые гармонично соседствуют с советскими постройками и современной архитектурой. О том, как добраться до города, куда сходить и что можно посмотреть в Нижнем Новгороде в 2023 году, интересные места в окрестностях, — в материале РИА Новости. Достопримечательности Нижнего Новгорода — 2023Нижний Новгород — шестой по величине город России с населением более 1,2 миллиона жителей. Он находится в 430 километрах от Москвы на месте слияния Волги и Оки и был основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем. За свою долгую историю Нижнего Новгорода неоднократно подвергался разорению, был важным оборонительным пунктом и крупным торговым центром Российской империи.Сейчас он считается одним из самых популярных городов для путешествий внутри страны. Туристов привлекают уникальные памятники архитектуры, среди которых выделяется каменный Нижегородский кремль, возведенный в 1508-1515 годах, старинные церкви и купеческая архитектура. Нижний Новгород хорошо подходит для неспешных прогулок, экскурсионного туризма и знакомства с русской культурой.Как добраться до Нижнего НовгородаСамый быстрый способ добраться до Нижнего Новгорода — самолет. Перелет из Москвы займет чуть больше часа, два часа потребуется, если лететь из Санкт-Петербурга. Цены на билеты начинаются от 3000 рублей. Самолеты до города также летают из Казани, Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Самары.Аэропорт Нижнего Новгорода находится в 18 километрах от города. Оттуда ходит общественный транспорт, также можно доехать на такси — стоимость поездки начинается от 300-400 рублей.Если ехать из столицы на поезде, на дорогу уйдет 5,5 часа в плацкартном вагоне, а на “Ласточке” — 3,5-4 часа. При этом билеты в плацкарте стоят от 1400 рублей, а на “Ласточке” — от 600. Из Санкт-Петербурга придется добираться 11-22 часа, а за поездку нужно будет заплатить от 2000 рублей.Дорога на машине из Москвы займет чуть более 6 часов, из Санкт-Петербурга — около 13 часов.Что посмотреть и обязательно посетить в Нижнем Новгороде за два дняГлавная достопримечательность Нижнего Новгорода — величественный Кремль с башнями из красного кирпича, протяженность стен которого составляет 2045 метров. Река Ока делит город на две части: Заречную и Нагорную, поэтому здесь есть красивые набережные, откуда открываются живописные виды. Всего в Нижнем Новгороде более 600 уникальных памятников истории, архитектуры и культуры, около 200 учреждений искусства, среди которых театры, музеи и концертные залы.Первый деньПрогулку по Нижнему Новгороду стоит начать с самых знаковых мест. Первая среди них — Большая Покровская улица, которая считается главной в городе и находится в его историческом центре.Улица Большая ПокровскаяЭто старинная пешеходная улица протяженностью более двух километров, которая соединяет четыре площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Раньше она считалась дворянской, поэтому тут сохранилось множество исторических зданий: бывшие купеческие, торговые и доходные дома, верхнепосадские торговые палаты, Нижегородский театр драмы и т.д. При этом самым знаменитым зданием считается Государственный банк, который выглядит словно причудливый замок или богатый терем. Его открытие в 1913 году посещал император Николай II.Другие памятники архитектуры:Также на Большой Покровской улице располагается музей истории народных ремесел в здании “Художественных промыслов” на 4 этаже. Всего в музее находится около 4000 экспонатов. Среди них традиционная одежда, предметы быта и музыкальные инструменты коренных народов Нижегородской области, народные игрушки, вышивка, изделия из дерева, предметы хохломской, городецкой и полхов-майданской росписи.Нижегородский КремльНижегородский Кремль протяженностью более двух километров стоит на высоком берегу Волги и считается сердцем города. Первый деревянный Кремль появился здесь еще в 1221 году, но в XVI веке на его месте возвели каменное строение, которое туристы могут увидеть и по сей день. Благодаря своему местоположению на возвышенности крепость прославилась тем, что ее ни разу не захватили враги. При этом до настоящего времени сохранились или были восстановлены все 13 башен.Сейчас по кремлевской стене проводят круговую экскурсию, во время которой можно пройти все стены и зайти во все башни. Здесь также есть обзорные площадки, откуда открываются красивые виды. Билет стоит 500 рублей, но он действует только три дня.Музеи КремляВ башнях Кремля разместились постоянные исторические экспозиции. Например, тут можно узнать историю города и послушать о событиях Смутного времени. Также здесь проходят временные выставки. К примеру, до 10 января 2024 года в Дмитриевской башне выставлены уникальные предметы из фондов археологии и керамики Нижегородского музея-заповедника, самым древним из которых более четырех тысяч лет.Площадь Минина и ПожарскогоПлощадь Минина и Пожарского — это главная площадь Нижнего Новгорода, где проводят все наиболее значимые торжества и праздники. Расположилась она с юго-восточной стороны от нагорной части Кремля. Здесь находятся памятник Кузьме Минину, памятник Валерию Чкалову, Дворец труда в стиле романтического модерна с элементами Французского Возрождения, корпус верхнепосадских торговых рядов, фонтан с подсветкой и многое другое.Чкаловская лестницаЧкаловская лестница соединяет нижнюю и верхнюю части Волжской набережной. Она построена в виде восьмерки и состоит из 560 ступенек, что делает ее одной из самых длинных в России. Отсюда туристы любят фотографировать открывающиеся пейзажи. Сама лестница ведет на Нижне-Волжскую набережную и установленный на ней настоящий военный катер “Герой”. Здесь же находится речной вокзал.Верхне-Волжская набережнаяВерхне-Волжская набережная была обустроена по указу Николая I в 1836 году. Здесь находится множество исторических зданий: богатые купеческие особняки и усадьбы соседствуют со сталинской застройкой. Одно из самых знаменитых строений — Дом купца Сироткина, построенный в 1913-1916 годах в стиле русского неоклассицизма. Тут проходят выставки зарубежного искусства и можно увидеть работы Эль Греко и Ренуара.Другая достопримечательность — это особняк купца Рукавишникова, который считался самым богатым купеческим домом в Нижнем Новгороде. Сейчас здесь находится филиал Историко-архитектурного музея, где можно полюбоваться на роскошные интерьеры усадьбы. Другие примечательные здания:Канатная дорогаНижегородская канатная дорога — это один из видов городского транспорта, с помощью которого можно добраться из Нижнего Новгорода в соседний город Бор за Волгой и наоборот. Общая длина канатной дороги составляет почти 4 километра, туристы отмечают, что из кабинок открывается прекрасный вид на Нижний Новгород, Волгу и окрестности. Билет на одну поездку стоит 100 рублей, при этом в час пик здесь большие очереди.Второй деньВо второй день путешествия можно прогуляться по Нижне-Волжской набережной, посмотреть Архитектурные постройки на Стрелке, увидеть несколько старинных соборов и церквей.Нижегородская ярмаркаНижегородская ярмарка — это исторический район Нижнего Новгорода, где раньше располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Именно здесь в первой половине XVIII века проводили самую большую ярмарку в стране, где купцы торговали с зарубежными странами. Главной достопримечательностью считается Ярмарочный дом. Это желто-оранжевый особняк, выполненный в русском стиле. Сейчас здесь проводят выставки, форумы и фестивали. Также неподалеку стоит Спасский Староярмарочный собор, возведенный в стиле классицизма.Новоярмарочный собор Александра НевскогоСобор святого благоверного князя Александра Невского находится недалеко от Нижегородской ярмарки на стрелке Волги и Оки. Стрелкой в городе называют место слияния двух рек. Собор представляет собой большое сооружение с пятью восьмигранными шатрами высотой в 87 метров, выполненное в русском и романском архитектурных стилях. Здесь хранятся многие православные святыни: икона преподобного Серафима Саровского с частицей мощей, икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей, икона святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей и другие.Обзорная площадка на Гремячей гореВ Нижнем Новгороде много обзорных площадок, но эта пользуется у туристов наибольшей популярностью. Находится она рядом с набережной Федоровского у гостиницы “Азимут”. Отсюда открывается красивый вид на Стрелку, противоположный берег, стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, и собор Александра Невского.Набережная ФедоровскогоОт смотровой площадки можно пройти на набережную Федоровского. Здесь установлен памятник Максиму Горькому, бронзовый Жюль Верн на воздушном шаре, а еще тут много скамеек для отдыха, есть спортивная и детская площадки. Отсюда открывается вид на речной вокзал, Рождественскую церковь, Канавинский мост, Стрелку, Нижегородскую ярмарку и стадион.Палаты Афанасия ОлисоваЭто памятник градостроительства, построенный в 1676 году. Палаты Афанасия Олисова представляют собой образец традиционного старорусского зодчества и состоят из белокаменного двухэтажного дома и церкви Успения Божьей Матери. Сооружение декорировано различными элементами древнерусской архитектуры, например, причудливыми изразцами — керамическими плитками с рисунками.Церковь Иоанна ПредтечиЦерковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу расположена в историческом центре Нижнего Новгорода — на Рождественской улице. Первое письменное упоминание о ней датируется 1621-1622 годами, а освятили ее в 1683 году. Сама церковь белого цвета, а в ее архитектуре есть элементы, характерные для русского стиля. Внутри здания стены расписаны образами святых и сценами из их жизни. Также здесь хранятся православные святыни: Икона Божией Матери “Казанская”, подаренная Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, и Икона святого Иоанна Предтечи с частицей мощей. Рядом с церковью находится памятник Минину и Пожарскому.Рождественская улицаРождественская улица находится рядом с Кремлем и Благовещенским монастырем. Здесь расположилось множество архитектурных памятников. В основном это купеческие дома с красивой отделкой и лепниной. Главные достопримечательности улицы: Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу, Рождественская церковь, здание Волжско-Камского банка, усадьбы Строгановых и Голицыных, Блиновский пассаж, Дом купца Пятова, Банк Рукавишниковых и многое другое.Нижне-Волжская набережнаяНижне-Волжская набережная пролегает вдоль Волги от Казанского съезда до Канавинского моста. Помимо речного вокзала и Чкаловской лестницы здесь можно посмотреть на архитектурный ансамбль “Красные казармы”, промышленный комплекс банка Рукавишниковых, Дом купца Бугрова, здание Нижегородской биржи и т.д.Архитектурные постройки на СтрелкеСтрелка Оки и Волги считается еще одной визитной карточкой Нижнего Новгорода. Здесь сливаются эти две реки, образуя живописный треугольный мыс. Особенно стрелку украшает собор Александра Невского. Еще тут можно увидеть ажурные металлические конструкции пакгаузов, такие же как использовали в 1896 году в центральном павильоне Всероссийской промышленной выставки. Очень красиво достопримечательности Стрелки выглядят вечером с обзорной площадки рядом с набережной Федоровского.Красивые и интересные места в окрестностях Нижнего НовгородаВ двух часах езды от Нижнего Новгорода располагается село Дивеево, которое знаменито благодаря преподобному Серафиму Саровскому — его мощи находятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. На территории есть еще одна святыня — Канавка Божьей Матери.В 55 километрах к северо-востоку от Нижнего Новгорода можно посетить Керженский заповедник — единственный в области. Территория строго охраняется, но тут разрешено гулять по одной из трех экотроп: “Вишенское болото” (1,5 км), “Пойма Керженца” (2,5 км) и “Заповедный лес” (3,5 км). Еще одно место для любителей отдыха на природе — парк “Воскресенское Поветлужье ”. Здесь можно полюбоваться красивым озером Светлояр, вокруг которого есть экотропа “Сказки и были Светлояра”.Также недалеко от Нижнего Новгорода располагается старинная усадьба Приклонских-Рукавишниковых, основанная в XVI веке. Главное здание стоит на утесе, обращено к Оке и выполнено в стиле русского классицизма конца XVIII века. На территории есть и другие строения: водонапорная башня, Воскресенская церковь, служебное здание. Сейчас все они, в том числе усадьба, находятся в плохом состоянии, но место все равно пользуется популярностью у туристов.В часе езды от Нижнего Новгорода находится Свято-Троицкий Островоезерский монастырь и озеро Тосканка, а в 50 километрах — город Городец, который прославился мастерами народных промыслов.Куда сходить с детьмиВ Нижннем Новгороде достаточно развлечений для детей: от музеев до картинга. Также здесь часто проводят интерактивные познавательные программы, экскурсии, квесты, мастер-классы, научные шоу и тематические прогулки. В городе есть аквапарк “Атолл” с длинными горками, детской зоной и фонтанами, а еще аквапарк “Океанис” и дельфинарий “Атлантида”. Для знакомства с животными подойдет зоопарк “Лимпопо”, где можно увидеть разноцветных попугаев, тигров, оленей, енотов, экзотических животных и разнообразных рептилий. В Нижнем Новгороде есть еще один зоопарк — “Мадагаскар”. Тут проводят экскурсии, поэтому юные посетители смогут не только познакомиться с фауной, но и расширить кругозор о животном мире.Еще один вариант развлечений: Smile Park на Большой Покровской, где гостям предлагают посетить разнообразные лабиринты, интерактивно-развлекательные программы, экстремальные аттракционы и необычные выставки.В качестве познавательного отдыха можно пройти квест по Нижегородскому Кремлю, во время которого дети познакомятся с насыщенной историей города. Прогулка по древней крепости будет интересной даже без экскурсии, потому что здесь есть множество тематических выставок, можно осмотреть древние стенобитные и прочие орудия ведения боя и многое другое.Популярностью у детей пользуется и музей занимательных наук “Кварки”, где наглядно показывают, как действуют те или иные оптические, механические и физические законы. Еще детям должен понравится Технический музей, где находится собрание старинной техники и инструментов. Это фабричные станки, музыкальная техника, образцы транспорта, предметы повседневной жизни и первые электроприборы. Все исправные, поэтому посетители могут посмотреть, как они работают. Также можно посетить Музей иллюзий и Дом великана, музей-заповедник “Щелоковский хутор”.ЭкскурсииПешие экскурсии с гидом хорошо подходят для тех, кто не хочет самостоятельно планировать маршрут, но при этом желает лучше познакомиться с историей города. Обычно они длятся от двух до четырех часов и включают главные достопримечательности города. Экскурсии бывают групповые и индивидуальные. В среднем такое путешествие обойдется в 3000-5000 рублей.Цены на групповые прогулки начинаются от 800-900 рублей.Так, гостям города предлагают узнать о мифах и легендах Нижнего Новгорода, посмотреть главные монастыри, церкви и святыни, прокатиться на канатной дороге до Печерского монастыря, если отдых планируется на несколько дней, то можно съездить с экскурсией к озеру Светлояр, в село Дивеево или в Городец.Что привезти из сувенировНижний Новгород — это настоящий центр русского народного ремесленничества, поэтому здесь можно найти сувениры с художественной росписью, красивые глиняные, металлические изделия, украшения, кружево и многое другое. Все это можно купить в магазине “Народные промыслы” на Большой Покровской.Особой популярностью пользуются деревянные изделия, посуда и матрешки с хохломской и семеновской росписью. Последние отличаются изображениями цветов, в основном красных. В Нижнем Новгороде расписывают все: от авторских ложек до флеш-карт для компьютера.Другие варианты: сувениры из бересты, украшения из казаковской филиграни (кружевоплетение из тонкой металлической проволоки), елочные игрушки ручной работы, открытки-раскраски, деревянные пазлы, балахонское кружево, нижегородский гипюр, тапки, валенки и другие вещи из войлока, а также кофты и футболки с символикой города.Из еды здесь продаются городецкие пряники, которые начали печь еще в XVII веке, сормовские конфеты, изготавливаемые “Сормовской кондитерской фабрикой”. Такие сладости производят уже около ста лет по оригинальным рецептам, поэтому можно купить конфеты, печенье, вафли, зефир и пряники в красивой подарочной упаковке.Еда и рестораныВ Нижнем Новгороде множество кафе и ресторанов с кухнями разных народов мира, а также заведений, где готовят по русским рецептам. Например, традиционные волжские блюда можно попробовать в галерее вкуса “Парк культуры”. Еще в городе много заведений, где подают рыбу: стерлядь, жаренного в сметане карпа, фермерского судака с картофелем, уху из осетрины, щучью икру и т.д. Можно попробовать мозговую кость — старинный русский деликатес. В среднем ужин на одного человека обойдется в 1000-1500 рублейОсобой популярностью в городе пользуется шаурма на Средном. По словам жителей Нижнего Новгорода тут всегда большие очереди. Цены за порцию шаурмы начинаются от 170 рублей.Много различных заведений располагается на Рождественской и Большой Покровской улицах. Так, из ресторана “Экспедиция Северная кухня” открывается красивый вид на Волгу, в “Селедке и кофе” подают вкусные пирожки, а ресторан “Безухов” славится русской кухней.Где остановитьсяВ центре города есть большие сетевые отели, маленькие гостиницы и уютные хостелы. Так как город делится на верхнюю и нижнюю части, в Заречье жилье будет дешевле, но тогда до главных достопримечательностей придется добираться дольше.Из сетевых отелей самый известный — Hampton by Hilton, самый дешевый номер будет стоить от 5000 рублей. Комната в четырехзвездочном отеле Marins Park Hotel обойдется в 2500 рублей, а в двухзвездочной гостинице “Рест Хоум” — от 1000 рублей за ночь.В городе много хостелов, самый дешевый из которых стоит 500 рублей, при этом проживать придется в общей комнате вместимостью до 10 человек. Также в хостелах есть двухместные номера.На чем передвигаться по городуВ Нижнем Новгороде есть метро. Стоимость одной поездки составляет 35 рублей. При этом некоторые достопримечательности города находятся в тех частях, где нет подземных станций, поэтому лучше использовать наземный транспорт: автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи. Цены проезда отличаются — если оплачивать картой, обычно выходит дешевле на пару рублей. Также в городе ходит экскурсионный трамвай.Особенности климатаКлимат в Нижнем Новгороде умеренно континентальный с теплым, но довольно коротким летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура в январе составляет -12 градусов, в июле — +18,1. Весна в городе достаточно теплая, а снег уже тает к середине апреля. Средняя температура в сентябре составляет +11 градусов, но к ноябрю понижается до -4 градусов, в этом месяце нередко выпадает первый снег. Из-за разнородного рельефа Заречная часть города несколько теплее и суше, чем Нагорная.Когда лучше ехатьНижний Новгород выглядит красиво в любое время года, но особенно в разгар лета, зимой, когда в городе зажигается праздничная иллюминация, и осенью, когда листва на деревьях начинает желтеть.Если ехать летом, то можно посетить природные достопримечательности, покататься на речном транспорте, позагорать и искупаться, отдохнуть на оздоровительных курортах. Зимой туристы чаще всего приезжают на новогодние праздники. В это время и особенно на Рождество город наполняется колокольным звоном многочисленных храмов и церквей. Весной больше всего отдыхающих на майские праздники — в городе проходит множество мероприятий для детей и взрослых. Осенью также можно покататься на теплоходе, погулять по ботаническому саду и посмотреть на главные достопримечательности на фоне осенних пейзажей.Советы туристамЛетом в Нижнем Новгороде проводят массовые забеги, поэтому многие центральные улицы могут быть перекрыты. Нужно учитывать этот факт перед планированием поездки. В теплое время года стоит устроить речную прогулку на теплоходе, с которого открываются красивые виды на достопримечательности города. Билеты на него стоят от 350 рублей. Еще один вариант необычного досуга — поездка на экскурсионном трамвае.Перед посещением музеев нужно уточнить дни их работы — многие закрываются по понедельникам или в другие дни. Обзорные экскурсии также нужно планировать и бронировать заранее.За сувенирами лучше всего идти в магазин “Народные промыслы”, где продают деревянную посуду, расписанную хохломской и городецкой росписью, Семеновских матрешек, золотое шитье из Городца и многое другое. Цены здесь начинаются от 300 рублей.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

достопримечательности, туризм, развлечения, рестораны, отдых в россии