https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html
В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам
В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам - РИА Новости, 17.10.2023
В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам
Российские парламентарии работают в части ужесточения использования и продажи вейпов, в частности, 32 страны в мире уже приравняли вейпы к наркотикам из-за... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:52
2023-10-17T13:52
2023-10-17T13:52
общество
здоровье - общество
россия
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские парламентарии работают в части ужесточения использования и продажи вейпов, в частности, 32 страны в мире уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. "Но здесь мы смотрим и мировой опыт, я еще раз оговорюсь, 32 страны мира не случайно считают это очень реальной угрозой и запретили. 32 страны мира приравняли вейпы к наркотикам из-за быстрого привыкания. И сегодня мы ведем разговор о еще большем ужесточении и видим, что даже несмотря на запреты, наши дети курят вейпы", - сообщила парламентарий на восьмом заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему "Защита прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи". Тимофеева обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она предложила свои идеи по ограждению детей от вейпов.
https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ
В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам
Депутат Тимофеева призвала ужесточить продажу вейпов по примеру других стран
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские парламентарии работают в части ужесточения использования и продажи вейпов, в частности, 32 страны в мире уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.
"Но здесь мы смотрим и мировой опыт, я еще раз оговорюсь, 32 страны мира не случайно считают это очень реальной угрозой и запретили. 32 страны мира приравняли вейпы к наркотикам из-за быстрого привыкания. И сегодня мы ведем разговор о еще большем ужесточении и видим, что даже несмотря на запреты, наши дети курят вейпы", - сообщила парламентарий на восьмом заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему "Защита прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи".
Тимофеева обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
, чтобы она предложила свои идеи по ограждению детей от вейпов.
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