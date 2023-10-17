https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html

В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам

В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам - РИА Новости, 17.10.2023

В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам

Российские парламентарии работают в части ужесточения использования и продажи вейпов, в частности, 32 страны в мире уже приравняли вейпы к наркотикам из-за... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:52

2023-10-17T13:52

2023-10-17T13:52

общество

здоровье - общество

россия

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские парламентарии работают в части ужесточения использования и продажи вейпов, в частности, 32 страны в мире уже приравняли вейпы к наркотикам из-за выявления сильнейшей зависимости, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. "Но здесь мы смотрим и мировой опыт, я еще раз оговорюсь, 32 страны мира не случайно считают это очень реальной угрозой и запретили. 32 страны мира приравняли вейпы к наркотикам из-за быстрого привыкания. И сегодня мы ведем разговор о еще большем ужесточении и видим, что даже несмотря на запреты, наши дети курят вейпы", - сообщила парламентарий на восьмом заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) на тему "Защита прав человека в области охраны здоровья и медицинской помощи". Тимофеева обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она предложила свои идеи по ограждению детей от вейпов.

https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф