https://ria.ru/20231017/strelba-1903179713.html

Календарь: массовая стрельба в политехническом колледже Керчи (2018)

Календарь: массовая стрельба в политехническом колледже Керчи (2018) - РИА Новости, 17.10.2023

Календарь: массовая стрельба в политехническом колледже Керчи (2018)

17 октября 2018 года в Керчи (Республика Крым) молодой человек взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже. Нападавший после массового убийства... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:31

2023-10-17T05:31

2023-10-17T05:31

справки

колледжи

керчь

происшествия

нападение на керченский политехнический колледж

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17 октября 2018 года в Керчи (Республика Крым) молодой человек взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже. Нападавший после массового убийства покончил с собой.Сигнал о взрыве в столовой колледжа поступил в экстренные службы Керчи в 11.48. Первоначально сообщалось о взрыве газа в учебном заведении. Позже стало известно, что в колледже сначала произошел взрыв, а потом началась стрельба.В результате происшествия погибли 20 человек (не считая самого стрелка), среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. На месте трагедии погибли 15 человек, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке скончался один человек. 67 человек пострадали. У всех были рваные раны нижних конечностей, открытые переломы голеней, термические ожоги. В октябре 2019 года стало известно, что одна из раненых преподавательниц умерла после длительного лечения, то есть число жертв трагедии увеличилось до 21.Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. В телах пострадавших медики обнаружили многочисленные металлические предметы.Сначала всех раненых госпитализировали в крымские больницы, а затем самых "тяжелых" пациентов самолетами МЧС транспортировали в медицинские центры Москвы и Краснодарского края. В частности, в российской столице керченских студентов принял НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Все взрослые пациенты проходили лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского.18 октября в Крыму и Севастополе был объявлен трехдневный траур. Кроме того, 19 октября объявили днем траура и в Краснодарском крае.Позже власти Керчи инициировали вопрос о признании 17 октября официальной памятной датой для города-героя.Занятия студентов в неповрежденных корпусах учебного заведения начались 23 октября, а в конце декабря – в корпусе, где произошли взрыв и стрельба, за исключением одной части первого этажа, где сработала самодельная бомба. Там ремонтные работы продолжались до середины января 2019 года.Керченская трагедия прогремела на всю страну. Отовсюду в Крым поступала помощь и слова соболезнования.Сразу после случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ (теракт). Расследование было поручено центральному аппарату ведомства. Позже уголовное дело переквалифицировали на статью .105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).Следствие оперативно установило личность нападавшего. Им оказался студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его родители были разведены, он жил с матерью, которая работала санитаркой в местном онкоцентре. Обучение в колледже Росляков проходил за счет республиканского бюджета. Учился на "хорошо" и "отлично", получал стипендию, раньше не проявлял агрессию и не был замечен в противоправных действиях.Правоохранительные органы выяснили, что Владислав Росляков начал планировать свои действия с января 2017 года. Готовился он один. В вещах Рослякова нашли флешку с книгами по химии и пиротехнике.В июле 2018 года, к этому времени ему исполнилось 18 лет, прошел обучение на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе, получив соответствующий сертификат для лицензии на приобретение оружия. Стоимость обучения в центре – шесть тысяч рублей, но Росляков заплатил четыре тысячи, сославшись на тяжелое материальное положение и на то, что живет один с матерью.Незадолго до трагедии он прошел всевозможные медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. В его доме, по данным Росгвардии, имелся специальный сейф для оружия. Росляков легально купил огнестрельное оружие. На его приобретение он мог потратить 20 тысяч, которые, по словам его бабушки, он незаметно забрал у нее. 12 октября студент приобрел в специализированном магазине в Керчи 150 патронов 12-го калибра. Перед нападением Росляков сжег телефон и ноутбук на территории заброшенного завода возле его дома, где проводил тренировки. До трагедии он два дня не был на учебе, сославшись больным. Хотя со слов его однокурсника он раньше никогда не болел и занятия не пропускал.Следователи постарались пошагово отследить путь Рослякова с самого утра 17 октября. На территорию учебного заведения он проник через забор, зашел в здание через запасной вход, так как на центральном входе были установлены металлоискатель и камеры видеонаблюдения. Об этом знали все.В день трагедии Росляков был в учебном заведении в майке с надписью "Ненависть". Около 11.40 во время перемены студент, имея при себе помповое ружье, 150 патронов и сумку с взрывным устройством, зашел в столовую колледжа и оставил там самодельную бомбу. Отойдя на определенное расстояние, он привел взрывное устройство в действие и затем открыл стрельбу по находящимся в здании людям. После этого он поднялся на второй этаж, где убил завуча и одного из педагогов в их кабинетах, после чего покончил с собой в библиотеке.Следователи назначили Рослякову посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В ходе нее выяснилось, что он был человеком скрытным и необщительным, увлекался боксом и фильмами о насилии, а так же компьютерными играми и оружием. Друзей у него не было.В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ поставил точку в главном вопросе, который волновал общество после трагедии в Керченском политехническом колледже – действовал ли студент в одиночку или у него были сообщники. В ведомстве подчеркнули, что Росляков был один.В мае 2019 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что причины трагедии установлены. Среди них, в том числе явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей. Выводы сделаны, приняты соответствующие меры не только в Крыму, но и по всей стране.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что причиной нападения студента Владислава Рослякова на Керченский политехнический колледж стало унижение. По его словам, Рослякова все время унижали одноклассники за то, что из-за нехватки средств в семье он не мог носить фирменные вещи, а также сдать деньги на ремонт школы. Бастрыкин сделал заключение, что у Владислава Рослякова социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам.17 октября 2019 года в Керчи по случаю годовщины трагедии открыли памятный камень. Он был установлен рядом с политехническим колледжем. На камне вмонтирована табличка с надписью: "…в нашей памяти светлый ваш образ". А ниже еще одна надпись: "Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".В память о погибших однокурсниках, преподавателях и сотрудниках, студентами колледжа была высажена Аллея Памяти.17 октября 2021 года на территории Керченского городского кладбища установили мемориал памяти о жертвах стрельбы в колледже. В центре композиции – смятая, насквозь пробитая ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков, символизирующая души погибших ребят. На постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших сотрудников и студентов политехнического колледжа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, колледжи, керчь, происшествия, нападение на керченский политехнический колледж