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РИА Новости

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

03:05 12.10.2019 (обновлено: 10:17 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЦветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж. Архивное фото
КЕРЧЬ, 12 окт — РИА Новости. Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник.
"У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась, Грищенко Ольга Николаевна <…> Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за шестьдесят. К сожалению, не выкарабкалась", — рассказал он.
По словам Колесника, Грищенко похоронили минувшим летом. Она проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины.
Семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал в колледже бомбу и устроил стрельбу. Тогда погибли 20 человек — 15 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Более 50 человек получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.
Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа
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Нападение на Керченский политехнический колледжКерчьРоссияПроисшествияВ мире
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Не нужно воспитывать "больных" людей. Человек, как любое живое существо , берёт пример со старших, а старшие нынче погрязли ... Сами догадаетесь в чём?
12 октября, 04:31
ВЛВладислав Леве
124023113
Да, нет ни Ада и ни Рая, в школе учить уроки надо было.
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ВЛВладислав Леве
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