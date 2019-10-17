Забыть, чтобы не плакать: как колледж в Керчи возвращается к жизни

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости, Светлана Самсонова. Свежевыкрашенные стены, новые окна и двери, на месте буфета, где в прошлом году прогремел взрыв, строится гардероб – в Керченском политехническом колледже уже почти ничто не напоминает об октябрьской трагедии 2018 года, да и сами студенты с преподавателями предпочитают об этом не говорить. Как колледж пережил трагедию и возвращается к нормальной жизни, рассказали РИА Новости исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник, студенты и друзья погибших ребят.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, убив 21 человека – 15 студентов и шесть работников колледжа, и ранив еще более 50. После массового убийства Росляков покончил с собой.

Еще одна жертва

К первой паре спешат студенты, они толпятся на входе – чтобы зайти в колледж, нужно пройти турникет, предъявить студенческий. Кроме охраны у рамок дежурят преподаватели и старшекурсники.

Студенты спокойно перешагивают порог главного корпуса политеха, где Росляков устроил взрыв и стрельбу, а всего полгода назад, когда помещение было вновь открыто для занятий после ремонта, многим требовалась помощь, чтобы зайти внутрь. По словам руководителя колледжа Дениса Колесника, взрослые не торопили ребят, переносили занятия или экзамены в другие корпуса, с ними работали психологи.

Спустя год здесь уже мало что напоминает о случившемся: заменены окна и двери, стены выкрашены в новые цвета - на каждом этаже свой: персиковый, лиловый, светло-зеленый… Только на первом этаже, справа от входа все еще идет ремонт. Здесь был буфет, где и произошел взрыв. Теперь на его месте будет гардероб. А еще появилась дополнительная охрана – сотрудники ЧОПа.

Возле самого здания работники готовят необходимый инвентарь – после занятий весь колледж выйдет на субботник – прибрать во дворе и небольшом парке между корпусами, где недавно появилась аллея памяти жертв трагических событий 17 октября 2018 года. Лестницу, ведра несут рабочие. Среди них Вячеслав Бакланов. Год назад он потерял жену Светлану и дочь Анастасию, которые здесь преподавали. Он категорически против разговоров с журналистами, слишком больно.

"Он (Бакланов – ред.) каждый день на работе, живет в Керчи, хотя родня с Кубани после всего предлагала переехать к ним, там похоронены его жена и дочь, но он остался. У него больше никого не осталось", - рассказывает Колесник.

Как признался и.о. директора, о трагедии в колледже вообще лишний раз стараются не вспоминать.

"Да, еще болит. Некоторые начинают плакать, когда об этом начинаем говорить. Стараемся без надобности об этом не говорить. Есть дни, когда нужно, но максимально корректно. …Летом умерла еще одна наша преподавательница – Ольга Николаевна Грищенко, она получила серьезные ранения, долго лечилась, перенесла много операций", - говорит Колесник.

Грищенко, по словам руководителя колледжа, преподавала экономические дисциплины не один десяток лет. "Настя Бакланова, Светлана Юрьевна, ее мама, Лариса Борисовна Кудрявцева, Людмила Николаевна Устенко, Александр Моисеенко… Они были замечательными людьми, педагогами, очень светлыми, их любили студенты. Конечно, их не хватает", - добавил Колесник.

У него самого начинает дрожать голос, когда речь заходит о погибших ребятах, о них директор говорит только самые добрые слова - все 15 студентов были как на подбор умными, прилежными, активными.

"Как-то отец Николай (настоятель храма Андрея Первозванного в Керчи – ред.) сказал, что мир настолько стал жестокий, и борьба со злом идет постоянно, чтобы победить зло, господь на небеса забирает лучших", - отметил он.

Весной на втором этаже колледжа заново был открыта часовня Сергея Радонежского, когда-то она появилась в учебном заведении по инициативе матери и дочери Баклановых, но в 2014 году ее закрыли. После трагедии, говорит Колесник, у многих была потребность прийти и помолиться.

Жизнь будет прежней?

"Я долго не мог зайти в колледж. Часа полтора стоял и смотрел на окна", - рассказывает третьекурсник Александр Соколов. В прошлом году он помогал вытаскивать раненых, оказывать им первую помощь вместе со взрослыми.

"Лежал мальчик с простреленной шеей, не помню кто. Мы вместе с преподавателями ему помогли. Мы его оттуда вынесли. Пытался еще кому-то перевязку сделать, а на втором этаже в это время были выстрелы. …Я понял, что произошло что-то по-настоящему страшное, только когда какой-то женщине сказали, что у нее умерла дочка. Сам серьезно не пострадал. Меня отвели в машину скорой помощи, несколько раз вкололи успокоительное, потом вызвали родителей", - вспоминает 17 октября прошлого года Александр. Среди погибших - его одногруппник Никита Флоренский. Как признается юноша, тот день сильно его изменил, и он твердо решил стать военным.

"Я всегда хотел стать спасателем, работать в МЧС. Но теперь собираюсь после колледжа пойти служить в спецназ", - отметил Соколов. Он говорит, что родители после трагедии хотели перевести его в другой колледж, но Александр заявил, что останется.

В группе Володи Палазника погибли двое – Алина Керова и Виктория Демчук. Между собой, говорит студент, ребята стараются не вспоминать события годичной давности, но считает, что ребят, которые погибли, нужно обязательно помнить. Когда прогремел взрыв, он вместе со всеми выбежал во внутренний двор колледжа и там увидел, как по коридору идет Росляков.

"Я видел, как проходил Росляков по пролету, увидел, что там девочка лежит. Я побежал, сумку ей под голову положил. И вместе с преподавателями начали откачивать, потом взяли носилки и перенесли и в течение 10 минут оказывал первую помощь, делал искусственное дыхание, как нас учили. Но девочка умерла, пуля в сердце попала. Потом я пытался помочь еще одному. Он лежал… Я взял его за подзатылок и понял, что он уже бледно-синий и ему уже не поможешь. …Я тогда не понимал, что происходит, и до сих пор не понимаю", - видно, как молодому человеку непросто все это рассказывать.

По словам Владимира, окружающие после трагедии стали замечать, что он стал более жестким и менее доверчивым, хотя сам студент этого не чувствует.

Ребята не знают, когда смогут перестать думать о взрыве, стрельбе - может быть, после окончания колледжа, может быть, через 10 лет. Но знают одно, что жизнь никогда не будет прежней.

"Раньше, если не успевала куда-то, думала, что все - жизнь рушится. Сейчас смотришь на такие моменты и понимаешь, что это ничего не важно. А есть необратимые процессы, умер твой друг, твоя одногруппница, это всё уже ничего не вернуть", - говорит третьекурсница Забава Калинина.

Забава недавно стала председателем студенческого совета, ей предстоит готовить выпускной 2020 года. В этом году, по ее словам, церемония была довольно сдержанная. Выпускники почтили память тех, кто должен был окончить колледж.

"Выпускной достаточно грустно прошел для многих. Помимо золотых шаров у наших выпускников были и белые шары для тех, кого не было, были свободные стулья, к которым они были привязаны… И в этом году тоже так будет, и на следующий тоже", - говорит Забава.

Никита

Сокурсник ребят Никита Флоренский, погибший 17 октября прошлого года, учился на втором курсе, в Керчи снимал квартиру вместе с одногруппником. Он вырос в небольшом селе Ленино, что в паре десятков километров от города, хотел стать автомехаником. Его смерть стала трагедией для всех жителей поселка, бывшие одноклассники даже после школьного выпускного ходили на кладбище положить цветы на могилу. Цветы здесь есть всегда, обязательно кто-то из друзей приходит и вспоминает Никиту.

"Класс был очень дружный, разлетелись уже кто куда, поступили. А Никита остался…", - говорит классная руководитель Екатерина Ярошевская. По ее словам, родители мальчика доверили именно ей рассказать о сыне, самим еще тяжело.

Вместе с другом Никиты Русланом Исмаиловым и его мамой Светланой, которая близко знакома с семьей мальчика, они идут на могилу. Светлана поставила у креста баночку колы и сникерс. "Я всегда сюда это приношу, мальчишкам ведь нравится", - отметила она. Руслан присел возле могилы и не смог сдержать слез. Уже завтра он уедет в Одессу, так как поступил в местный вуз, и прийти сюда в следующий раз сможет только на зимних каникулах.

Никита рос в многодетной семье, у него еще двое сестер и маленький братик, был душой компании, участвовал в школьных мероприятиях. Как говорит учительница, мог получать и пятерки, но ленился, как и все подростки. Никитино решение поступать в керченский колледж после девятого класса для Ярошевской стало неожиданностью: "Если бы продолжил учиться в школе, то…", но осекается, уже ничего не изменить.

"Родители Никиты давно в разводе, у каждого новая семья. Но отец и его родня всегда помогали детям. Трагедия сплотила наш класс и, думаю, что она сплотила, еще раз слепила этих родственников", - говорит Ярошевская.

Из их класса в керченский колледж вместе с Никитой поступили еще двое ребят - Ярослав и Настя. После трагедии Ярослав продолжил учебу, а Настя вернулась в школу, в свой класс, по словам Ярошевской, девушка уже уехала из Ленино, поступила в транспортный вуз в Москве.

"Аня (мама Никиты – ред.) 17 октября, в годовщину гибели Никиты, хочет собрать всех его друзей, одноклассников и однокурсников, вспомнить своего мальчика. К дате на могиле будет установлен памятник", - сообщила Светлана.

Несмотря ни на что

Тех, кто ушел из керченского политеха после трагедии, по словам его руководителя, не очень много – чуть больше десяти человек. Хотя, как он признался, думал, что таких ребят будет гораздо больше. А еще администрация колледжа переживала, что после случившегося будет мало желающих поступить сюда.

"Мы переживали: пойдут-не пойдут к нам. У нас было госзадание набрать 350 человек на бюджетные места. Мы его выполнили на 100%. Во время вступительной компании ездили по школам с агитбригадой, ребята выступали - песни, миниатюры про каждую специальность. Конкурс на отдельные специальности был до трех человек на место", - рассказал и.о. директора.

Теперь в планах открытие новых специальностей, увеличение числа студентов. Для этого в колледже все есть: кроме учебной деятельности, ребята могут заниматься творчеством, спортом, для них проводят экскурсии на предприятия, которые в перспективе смогут взять их на работу.