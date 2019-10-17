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РИА Новости

В Керчи открыли памятный камень по случаю годовщины трагедии в колледже

10:31 17.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМемориал на территории Керченского политехнического колледжа в память о погибших при трагических событиях 17 октября 2018 года
Мемориал на территории Керченского политехнического колледжа в память о погибших при трагических событиях 17 октября 2018 года
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Памятный камень открыли в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
Ранее сообщалось, что в городе по случаю годовщины трагедии с утра прошла единая минута молчания. Во всех храмах и мечетях города пройдут молебны. Все увеселительные мероприятия отменены. Учебному процессу в самом колледже предшествовала линейка памяти, в которой приняли участие и представители духовенства.
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"Памятный камень с табличкой установили рядом с колледжем", - сказали РИА Новости в министерстве.
На камне вмонтирована табличка с надписью: "…В НАШЕЙ ПАМЯТИ СВЕТЛЫЙ ВАШ ОБРАЗ". А ниже еще одна надпись: "Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены, но выжили. После массового убийства Росляков покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
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