В Москве подведены итоги выставки-форума ORЕLEXPO-2023
© Фото : пресс-служба ORЕLEXPOПосетители выставки ORЁLEXPO-2023
© Фото : пресс-служба ORЕLEXPO
Посетители выставки ORЁLEXPO-2023
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Москве завершилась IV ежегодная оружейная и охотничья выставка ORЕLEXPO.
По информации пресс-службы ORЕLEXPO, выставку посетило свыше 16,5 тысяч человек.
Свою продукцию представили более 150 компаний. От Российской Федерации участниками ORЕLEXPO-2023 стали компании из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Барнаула, Борисоглебска, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ворсмы, Екатеринбурга, Ижевска, Златоуста, Костромы, Казани, Калининграда, Кизляра, Краснозаводска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Мурома, Ростова-на-Дону, Самары, Тамбовской области, Тарусы, Хабаровска, Тулы, Чебоксар, Челябинска, Якутска и Ярославля.
Гостями и участниками выставки стали компании из Турции и Белоруссии, были широко представлены производители из Китая, которые все активнее заходят на российский рынок.
Среди постоянных участников выставки – Оружейный дом "ОРЕЛ", холдинг "Швабе", Bear Group (Беар Групп), Lobaev Arms (Лобаев Армс), "Лаборатория ППШ", Шанс, ATAMAN (АТАМАН) и другие.
Разработки в области современной высокоточной оптики представили компании iRay (айРэй), Sytong (Сайтонг), Arkon (Аркон), ConoTech (КоноТек), Artelv (АРТ-ЭЛВ), Guide (Гайд), Levenhuk (Левенгук), Fortuna (Фортуна), Navigator (Навигатор), Veber (Вэбер), Dedal (Дедал), БелОМО, Red (Рэд). Внимание посетителей привлекли кованые топоры от компании "Аника", а также новая экспозиция продукции Кизлярского ножевого завода.
Были и премьеры новых товаров. Холдинг "Швабе" продемонстрировал первый отечественный лазерный симулятор для спортивной стрельбы, созданный по заказу Федерации современного пятиборья России. Новосибирское предприятие "Филлин" презентовало разработку, проходящую испытания - облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения, выдерживающую шестикратное попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД). НИИ прикладной химии Госкорпорации Ростех впервые представил спортивные патроны бренда IGLA (ИГЛА).
В рамках просветительской программы были представлены мастер-классы по измерению трофеев, приготовлению блюд охотничьей кухни и оказанию первой медицинской помощи. Состоялось представление отечественной породы собак - русский охотничий спаниель. Авторские лекции провели первый заместитель руководителя РУСа, ведущий инструктор РУСа Дмитрий Фантом и блогер Александр Арутюнов (RAZVEDOS). Впервые в программе выставки свою экспозицию и лекции представили Музей военной формы и Музей московских стрельцов.
Выставку традиционно посетило большое количество официальных лиц из курирующих отрасль министерств и ведомств. Так, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский отметил, что оружейное сообщество в нашей стране идет в ногу со временем и старается учитывать все самые современные тренды мирового оружейного рынка гражданского оружия.
По словам Лысогорского, представленные на выставке отечественные образцы оружия и боеприпасов наглядно демонстрируют успехи в импортозамещении продукции: начиная от патронов - комплектующих и порохов, своей оружейной химии, и заканчивая современными образцами стрелкового оружия и "тюнинга" к нему.
Также было отмечено, что развитие рынка гражданского оружия связано с темой патриотического воспитания и развития культуры обращения с оружием, что, в свою очередь, чрезвычайно важно в условиях проведения специальной военной операции. Именно повышение уровня "оружейной культуры", занятия стрелковым спортом и введение начальной военной подготовки обеспечит повышение уровня навыков безопасного обращения с оружием.
В деловой программе ORЕLEXPO приняли участие директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович, президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, депутаты Госдумы РФ Ярослав Нилов и Татьяна Костенко, депутат Московской городской Думы Елена Николаева, замруководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Федотов, директор департамента легкой и лесной промышленности министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова, а также эксперты, ученые, менеджеры, спортсмены, разработчики нового оружия, журналисты, преподаватели. Планируется, что следующая оружейная выставка в Гостином дворе состоится также в октябре 2024 года.