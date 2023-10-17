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В Москве подведены итоги выставки-форума ORЕLEXPO-2023 - РИА Новости, 17.10.2023
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10:43 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/moskva-1903263496.html
В Москве подведены итоги выставки-форума ORЕLEXPO-2023
В Москве подведены итоги выставки-форума ORЕLEXPO-2023 - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве подведены итоги выставки-форума ORЕLEXPO-2023
В Москве завершилась IV ежегодная оружейная и охотничья выставка ORЕLEXPO. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:43
2023-10-17T10:43
москва
lobaev arms
холдинг швабе
елена николаева
кирилл лысогорский
ярослав нилов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Москве завершилась IV ежегодная оружейная и охотничья выставка ORЕLEXPO. По информации пресс-службы ORЕLEXPO, выставку посетило свыше 16,5 тысяч человек. Свою продукцию представили более 150 компаний. От Российской Федерации участниками ORЕLEXPO-2023 стали компании из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Барнаула, Борисоглебска, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ворсмы, Екатеринбурга, Ижевска, Златоуста, Костромы, Казани, Калининграда, Кизляра, Краснозаводска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Мурома, Ростова-на-Дону, Самары, Тамбовской области, Тарусы, Хабаровска, Тулы, Чебоксар, Челябинска, Якутска и Ярославля. Гостями и участниками выставки стали компании из Турции и Белоруссии, были широко представлены производители из Китая, которые все активнее заходят на российский рынок. Среди постоянных участников выставки – Оружейный дом "ОРЕЛ", холдинг "Швабе", Bear Group (Беар Групп), Lobaev Arms (Лобаев Армс), "Лаборатория ППШ", Шанс, ATAMAN (АТАМАН) и другие. Разработки в области современной высокоточной оптики представили компании iRay (айРэй), Sytong (Сайтонг), Arkon (Аркон), ConoTech (КоноТек), Artelv (АРТ-ЭЛВ), Guide (Гайд), Levenhuk (Левенгук), Fortuna (Фортуна), Navigator (Навигатор), Veber (Вэбер), Dedal (Дедал), БелОМО, Red (Рэд). Внимание посетителей привлекли кованые топоры от компании "Аника", а также новая экспозиция продукции Кизлярского ножевого завода. Были и премьеры новых товаров. Холдинг "Швабе" продемонстрировал первый отечественный лазерный симулятор для спортивной стрельбы, созданный по заказу Федерации современного пятиборья России. Новосибирское предприятие "Филлин" презентовало разработку, проходящую испытания - облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения, выдерживающую шестикратное попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД). НИИ прикладной химии Госкорпорации Ростех впервые представил спортивные патроны бренда IGLA (ИГЛА). В рамках просветительской программы были представлены мастер-классы по измерению трофеев, приготовлению блюд охотничьей кухни и оказанию первой медицинской помощи. Состоялось представление отечественной породы собак - русский охотничий спаниель. Авторские лекции провели первый заместитель руководителя РУСа, ведущий инструктор РУСа Дмитрий Фантом и блогер Александр Арутюнов (RAZVEDOS). Впервые в программе выставки свою экспозицию и лекции представили Музей военной формы и Музей московских стрельцов. Выставку традиционно посетило большое количество официальных лиц из курирующих отрасль министерств и ведомств. Так, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский отметил, что оружейное сообщество в нашей стране идет в ногу со временем и старается учитывать все самые современные тренды мирового оружейного рынка гражданского оружия. По словам Лысогорского, представленные на выставке отечественные образцы оружия и боеприпасов наглядно демонстрируют успехи в импортозамещении продукции: начиная от патронов - комплектующих и порохов, своей оружейной химии, и заканчивая современными образцами стрелкового оружия и "тюнинга" к нему. Также было отмечено, что развитие рынка гражданского оружия связано с темой патриотического воспитания и развития культуры обращения с оружием, что, в свою очередь, чрезвычайно важно в условиях проведения специальной военной операции. Именно повышение уровня "оружейной культуры", занятия стрелковым спортом и введение начальной военной подготовки обеспечит повышение уровня навыков безопасного обращения с оружием. В деловой программе ORЕLEXPO приняли участие директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович, президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, депутаты Госдумы РФ Ярослав Нилов и Татьяна Костенко, депутат Московской городской Думы Елена Николаева, замруководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Федотов, директор департамента легкой и лесной промышленности министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова, а также эксперты, ученые, менеджеры, спортсмены, разработчики нового оружия, журналисты, преподаватели. Планируется, что следующая оружейная выставка в Гостином дворе состоится также в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20231017/zemlya-1903148999.html
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Артем Смирнов
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москва, lobaev arms, холдинг швабе, елена николаева, кирилл лысогорский, ярослав нилов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Москва, Lobaev Arms, Холдинг Швабе, Елена Николаева, Кирилл Лысогорский, Ярослав Нилов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

В Москве подведены итоги выставки-форума ORЕLEXPO-2023

© Фото : пресс-служба ORЕLEXPOПосетители выставки ORЁLEXPO-2023
Посетители выставки ORЁLEXPO-2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : пресс-служба ORЕLEXPO
Посетители выставки ORЁLEXPO-2023
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Москве завершилась IV ежегодная оружейная и охотничья выставка ORЕLEXPO.
По информации пресс-службы ORЕLEXPO, выставку посетило свыше 16,5 тысяч человек.
Свою продукцию представили более 150 компаний. От Российской Федерации участниками ORЕLEXPO-2023 стали компании из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Барнаула, Борисоглебска, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ворсмы, Екатеринбурга, Ижевска, Златоуста, Костромы, Казани, Калининграда, Кизляра, Краснозаводска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Мурома, Ростова-на-Дону, Самары, Тамбовской области, Тарусы, Хабаровска, Тулы, Чебоксар, Челябинска, Якутска и Ярославля.
Гостями и участниками выставки стали компании из Турции и Белоруссии, были широко представлены производители из Китая, которые все активнее заходят на российский рынок.
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Среди постоянных участников выставки – Оружейный дом "ОРЕЛ", холдинг "Швабе", Bear Group (Беар Групп), Lobaev Arms (Лобаев Армс), "Лаборатория ППШ", Шанс, ATAMAN (АТАМАН) и другие.
Разработки в области современной высокоточной оптики представили компании iRay (айРэй), Sytong (Сайтонг), Arkon (Аркон), ConoTech (КоноТек), Artelv (АРТ-ЭЛВ), Guide (Гайд), Levenhuk (Левенгук), Fortuna (Фортуна), Navigator (Навигатор), Veber (Вэбер), Dedal (Дедал), БелОМО, Red (Рэд). Внимание посетителей привлекли кованые топоры от компании "Аника", а также новая экспозиция продукции Кизлярского ножевого завода.
Были и премьеры новых товаров. Холдинг "Швабе" продемонстрировал первый отечественный лазерный симулятор для спортивной стрельбы, созданный по заказу Федерации современного пятиборья России. Новосибирское предприятие "Филлин" презентовало разработку, проходящую испытания - облегченную плиту для бронежилетов скрытого ношения, выдерживающую шестикратное попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД). НИИ прикладной химии Госкорпорации Ростех впервые представил спортивные патроны бренда IGLA (ИГЛА).
В рамках просветительской программы были представлены мастер-классы по измерению трофеев, приготовлению блюд охотничьей кухни и оказанию первой медицинской помощи. Состоялось представление отечественной породы собак - русский охотничий спаниель. Авторские лекции провели первый заместитель руководителя РУСа, ведущий инструктор РУСа Дмитрий Фантом и блогер Александр Арутюнов (RAZVEDOS). Впервые в программе выставки свою экспозицию и лекции представили Музей военной формы и Музей московских стрельцов.
Выставку традиционно посетило большое количество официальных лиц из курирующих отрасль министерств и ведомств. Так, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский отметил, что оружейное сообщество в нашей стране идет в ногу со временем и старается учитывать все самые современные тренды мирового оружейного рынка гражданского оружия.
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По словам Лысогорского, представленные на выставке отечественные образцы оружия и боеприпасов наглядно демонстрируют успехи в импортозамещении продукции: начиная от патронов - комплектующих и порохов, своей оружейной химии, и заканчивая современными образцами стрелкового оружия и "тюнинга" к нему.
Также было отмечено, что развитие рынка гражданского оружия связано с темой патриотического воспитания и развития культуры обращения с оружием, что, в свою очередь, чрезвычайно важно в условиях проведения специальной военной операции. Именно повышение уровня "оружейной культуры", занятия стрелковым спортом и введение начальной военной подготовки обеспечит повышение уровня навыков безопасного обращения с оружием.
В деловой программе ORЕLEXPO приняли участие директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович, президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, депутаты Госдумы РФ Ярослав Нилов и Татьяна Костенко, депутат Московской городской Думы Елена Николаева, замруководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Федотов, директор департамента легкой и лесной промышленности министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова, а также эксперты, ученые, менеджеры, спортсмены, разработчики нового оружия, журналисты, преподаватели. Планируется, что следующая оружейная выставка в Гостином дворе состоится также в октябре 2024 года.
 
МоскваLobaev ArmsХолдинг ШвабеЕлена НиколаеваКирилл ЛысогорскийЯрослав НиловМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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