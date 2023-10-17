https://ria.ru/20231017/interesy-1903450008.html

Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы - РИА Новости, 18.10.2023

Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T19:57

2023-10-17T19:57

2023-10-18T03:26

владимир путин

венгрия

виктор орбан

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Он (Орбан. — Прим. ред.) относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично", — сказал он.По словам президента, его точка зрения не всегда совпадает с мнением Орбана, к тому же они находятся "на совершенно разных платформах". Тем не менее это не мешает разговаривать и искать решение различных вопросов, подчеркнул он.В свою очередь, премьер Венгрии после встречи на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине признал, что такой сложной, как эта, еще не было. При этом он отметил, что Будапешт никогда не хотел противостоять Москве: целью всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты.Венгерский политик добавил, что его страна пытается "спасти все что можно из <...> двусторонних контактов" и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".Путин сегодня также провел переговоры с президентами Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министрами Таиланда Сеттхой Тхависином, Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром, а также неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.Сегодня прошла церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html

https://ria.ru/20231017/putin-1903449698.html

https://ria.ru/20231017/putin-1903359241.html

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владимир путин, венгрия, виктор орбан, россия, пекин