https://ria.ru/20231017/interesy-1903450008.html
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы - РИА Новости, 18.10.2023
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T19:57
2023-10-17T19:57
2023-10-18T03:26
владимир путин
венгрия
виктор орбан
россия
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Он (Орбан. — Прим. ред.) относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично", — сказал он.По словам президента, его точка зрения не всегда совпадает с мнением Орбана, к тому же они находятся "на совершенно разных платформах". Тем не менее это не мешает разговаривать и искать решение различных вопросов, подчеркнул он.В свою очередь, премьер Венгрии после встречи на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине признал, что такой сложной, как эта, еще не было. При этом он отметил, что Будапешт никогда не хотел противостоять Москве: целью всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты.Венгерский политик добавил, что его страна пытается "спасти все что можно из <...> двусторонних контактов" и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".Путин сегодня также провел переговоры с президентами Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министрами Таиланда Сеттхой Тхависином, Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром, а также неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.Сегодня прошла церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903449698.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903359241.html
венгрия
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7a8e3939343d6721465407cc3b350c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, венгрия, виктор орбан, россия, пекин
Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, Россия, Пекин
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Путин: премьер Венгрии Орбан умеет отстаивать интересы своей страны