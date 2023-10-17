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Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы - РИА Новости, 18.10.2023
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19:57 17.10.2023 (обновлено: 03:26 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/interesy-1903450008.html
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы - РИА Новости, 18.10.2023
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T19:57
2023-10-18T03:26
владимир путин
венгрия
виктор орбан
россия
пекин
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Он (Орбан. — Прим. ред.) относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично&quot;, — сказал он.По словам президента, его точка зрения не всегда совпадает с мнением Орбана, к тому же они находятся "на совершенно разных платформах". Тем не менее это не мешает разговаривать и искать решение различных вопросов, подчеркнул он.В свою очередь, премьер Венгрии после встречи на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине признал, что такой сложной, как эта, еще не было. При этом он отметил, что Будапешт никогда не хотел противостоять Москве: целью всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты.Венгерский политик добавил, что его страна пытается "спасти все что можно из &lt;...&gt; двусторонних контактов" и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".Путин сегодня также провел переговоры с президентами Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министрами Таиланда Сеттхой Тхависином, Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром, а также неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.Сегодня прошла церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20231017/politika-1903394274.html
https://ria.ru/20231017/putin-1903449698.html
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владимир путин, венгрия, виктор орбан, россия, пекин
Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, Россия, Пекин
Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

Путин: премьер Венгрии Орбан умеет отстаивать интересы своей страны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Он (Орбан. — Прим. ред.) относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников III международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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По словам президента, его точка зрения не всегда совпадает с мнением Орбана, к тому же они находятся "на совершенно разных платформах". Тем не менее это не мешает разговаривать и искать решение различных вопросов, подчеркнул он.
В свою очередь, премьер Венгрии после встречи на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине признал, что такой сложной, как эта, еще не было. При этом он отметил, что Будапешт никогда не хотел противостоять Москве: целью всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты.
Венгерский политик добавил, что его страна пытается "спасти все что можно из <...> двусторонних контактов" и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".
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Путин сегодня также провел переговоры с президентами Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министрами Таиланда Сеттхой Тхависином, Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром, а также неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.
Сегодня прошла церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.
Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии встречи глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Владимир ПутинВенгрияВиктор ОрбанРоссияПекин
 
 
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