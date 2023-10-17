https://ria.ru/20231017/deti-1903339744.html

Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности

Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности - РИА Новости, 17.10.2023

Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле жизнеустройство 15 детей, на мать которых возбудили... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:04

2023-10-17T15:04

2023-10-17T15:04

происшествия

здоровье - общество

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле жизнеустройство 15 детей, на мать которых возбудили уголовное дело о торговле людьми, сейчас они находятся у бабушки в полной безопасности. Ранее прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми в отношении несовершеннолетних. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. "Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного дела. Дети находятся у бабушки в полной безопасности. Со своей стороны держу на контроле жизнеустройство детей", - рассказала Ярославская.

https://ria.ru/20230928/torgovlya-1899274394.html

москва

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происшествия, здоровье - общество, москва, ольга ярославская