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Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности - РИА Новости, 17.10.2023
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15:04 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/deti-1903339744.html
Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности
Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности - РИА Новости, 17.10.2023
Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле жизнеустройство 15 детей, на мать которых возбудили... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:04
2023-10-17T15:04
происшествия
здоровье - общество
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле жизнеустройство 15 детей, на мать которых возбудили уголовное дело о торговле людьми, сейчас они находятся у бабушки в полной безопасности. Ранее прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми в отношении несовершеннолетних. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. "Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного дела. Дети находятся у бабушки в полной безопасности. Со своей стороны держу на контроле жизнеустройство детей", - рассказала Ярославская.
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происшествия, здоровье - общество, москва, ольга ярославская
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен: дети, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности

Омбудсмен: 15 детей, мать которых обвиняют в торговле людьми, в безопасности

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле жизнеустройство 15 детей, на мать которых возбудили уголовное дело о торговле людьми, сейчас они находятся у бабушки в полной безопасности.
Ранее прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми в отношении несовершеннолетних. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
«
"Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного дела. Дети находятся у бабушки в полной безопасности. Со своей стороны держу на контроле жизнеустройство детей", - рассказала Ярославская.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваОльга Ярославская
 
 
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