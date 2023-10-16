https://ria.ru/20231016/vstrecha-1903115542.html

Матвиенко прокомментировала предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина

Матвиенко прокомментировала предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.10.2023

Матвиенко прокомментировала предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина

Встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина придаст мощный импульс всему комплексу отношений двух стран, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:54

2023-10-16T17:54

2023-10-16T18:26

китай

россия

валентина матвиенко

владимир путин

си цзиньпин

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина придаст мощный импульс всему комплексу отношений двух стран, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае в рамках форума "Один пояс – один путь", который пройдет 17-18 октября. Ожидается, что на встрече лидеры стран обсудят двусторонние отношения и международную повестку."Уверена, что встреча лидеров наших стран придаст мощный импульс всему комплексу российско-китайских отношений", - сказала спикер в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин КНР, секретарем Комитета Коммунистической партии провинции Хао Пэном. Сенатор отметила, что вместе с президентом РФ в Китай направляется очень представительная делегация. "Это говорит о серьезности российской стороны, о серьезном отношении к предстоящим переговорам", - подчеркнула она. Матвиенко также указала на важность межрегионального сотрудничества, которое она охарактеризовала как "очень эффективное, результативное". Спикер отметила, что две трети российских субъектов имеют связи с Китаем, на уровне муниципальных образований уже существуют более 200 муниципальных "пар". Матвиенко также выразила надежду, что прямое сообщение между Далянем и крупными центрами Дальнего Востока станет регулярным, а география будет расширяться. Ранее в международном аэропорту Владивостока сообщили, что прямые рейсы из города в китайский Далянь открываются 19 октября и будут выполняться один раз в неделю. Говоря о московском метрополитене, который намерены посетить китайские гости, Матвиенко отметила, что столичное метро - "самое протяженное, самое красивое, чистое". Она напомнила, что за последние десять лет было введено 100 новых станций.

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китай, россия, валентина матвиенко, владимир путин, си цзиньпин, совет федерации рф