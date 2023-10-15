https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html
Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году
Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2023
Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин ожидает, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:22
2023-10-15T17:22
2023-10-15T17:34
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шос
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин ожидает, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации. В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. "Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным членом организации", - заявил Чжан Мин в интервью, опубликованном Youtube-канале Первого канала белорусского радио. Он сказал, что время, необходимое для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу меморандума о взаимопонимании, варьируется в зависимости от ситуации в каждом из государств-членов, зависит от завершения юридических процедур. "Согласно порядку приема новых членов следующим шагом должна стать ратификация указанного документа Республикой Беларусь. Заявитель присоединится к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и еще ряду международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС", - отметил генсек. По его словам, параллельно идет выполнение внутригосударственных процедур в государствах-членах организации, секретариат ШОС уже начал получать уведомления от членов о завершении процессов, необходимых для вступления меморандума в силу. "Как только последнее уведомление поступит в секретариат, Беларусь сможет ратифицировать вторую часть договоров", - добавил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
https://ria.ru/20230704/shos-1882146777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, индия, чжан мин, сергей алейник, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Индия, Чжан Мин, Сергей Алейник, ШОС
Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году
Генсек ШОС: Белоруссия может стать полноценным членом организации в 2024 году
МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин ожидает, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации.
В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник
заявлял, что Минск
рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии
Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году
"Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным членом организации", - заявил Чжан Мин в интервью, опубликованном Youtube-канале Первого канала белорусского радио.
Он сказал, что время, необходимое для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу меморандума о взаимопонимании, варьируется в зависимости от ситуации в каждом из государств-членов, зависит от завершения юридических процедур. "Согласно порядку приема новых членов следующим шагом должна стать ратификация указанного документа Республикой Беларусь. Заявитель присоединится к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и еще ряду международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС", - отметил генсек.
По его словам, параллельно идет выполнение внутригосударственных процедур в государствах-членах организации, секретариат ШОС уже начал получать уведомления от членов о завершении процессов, необходимых для вступления меморандума в силу. "Как только последнее уведомление поступит в секретариат, Беларусь сможет ратифицировать вторую часть договоров", - добавил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Россия
, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан
. Страны-наблюдатели - Афганистан
, Белоруссия и Монголия
, страны-партнеры - Азербайджан
, Армения
, Камбоджа
, Непал
, ОАЭ
, Турция
и Шри-Ланка
. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане
.
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