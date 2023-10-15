https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html

Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году

Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году - РИА Новости, 15.10.2023

Белоруссия может стать полноценным членом ШОС в 2024 году

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин ожидает, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:22

2023-10-15T17:22

2023-10-15T17:34

в мире

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минск

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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин ожидает, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации. В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. "Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным членом организации", - заявил Чжан Мин в интервью, опубликованном Youtube-канале Первого канала белорусского радио. Он сказал, что время, необходимое для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу меморандума о взаимопонимании, варьируется в зависимости от ситуации в каждом из государств-членов, зависит от завершения юридических процедур. "Согласно порядку приема новых членов следующим шагом должна стать ратификация указанного документа Республикой Беларусь. Заявитель присоединится к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и еще ряду международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС", - отметил генсек. По его словам, параллельно идет выполнение внутригосударственных процедур в государствах-членах организации, секретариат ШОС уже начал получать уведомления от членов о завершении процессов, необходимых для вступления меморандума в силу. "Как только последнее уведомление поступит в секретариат, Беларусь сможет ратифицировать вторую часть договоров", - добавил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.

https://ria.ru/20230704/shos-1882146777.html

https://ria.ru/20231013/shos-1902433395.html

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в мире, белоруссия, минск, индия, чжан мин, сергей алейник, шос