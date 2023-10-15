https://ria.ru/20231015/ekspertiza-1902884559.html
Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы
Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы - РИА Новости, 15.10.2023
Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы
Правительство России одобрило выделение Минтруду в 2023 году средств на оплату труда медицинских работников федеральных государственных учреждений... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:50
2023-10-15T12:50
2023-10-15T12:50
общество
россия
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
правительство рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минтруду в 2023 году средств на оплату труда медицинских работников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект предусматривает выделение Минтруду России в 2023 году бюджетных ассигнований на достижение установленных указом президента целевых значений средней заработной платы медработников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
https://ria.ru/20230818/sotsvyplaty-1890929013.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Правительство РФ
Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы
Правительство одобрило выделение средств работникам медико-социальной экспертизы