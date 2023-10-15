https://ria.ru/20231015/ekspertiza-1902884559.html

Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы

Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы - РИА Новости, 15.10.2023

Правительство одобрило выделение средств работникам медэкспертизы

Правительство России одобрило выделение Минтруду в 2023 году средств на оплату труда медицинских работников федеральных государственных учреждений... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:50

2023-10-15T12:50

2023-10-15T12:50

общество

россия

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

правительство рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минтруду в 2023 году средств на оплату труда медицинских работников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект предусматривает выделение Минтруду России в 2023 году бюджетных ассигнований на достижение установленных указом президента целевых значений средней заработной платы медработников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.

https://ria.ru/20230818/sotsvyplaty-1890929013.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф