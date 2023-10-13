https://ria.ru/20231013/sng-1902615497.html
Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку
Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку - РИА Новости, 13.10.2023
Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку
Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке в пятницу учредили Международную организацию по русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Содружества. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:28
2023-10-13T17:28
2023-10-13T17:28
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке в пятницу учредили Международную организацию по русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Содружества. "Участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Инициативу о создании такой организации под эгидой СНГ выдвинул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, целями организации станут укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между странами по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, его использования в качестве средства доступа к мировым базам знаний и данных в области культуры, литературы, истории. Также организация будет способствовать укреплению статуса русского языка как официального или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур. "В ее задачах прописаны взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран, содействие укреплению материально-технической базы образовательного процесса, научных исследований и технологических разработок в области русского языка, содействие организации перевода литературных произведений классических и современных авторов на русский язык и с русского языка на языки народов других стран", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что высшим органом организации будет являться Министерская конференция, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств государств. Постоянно действующим рабочим органом будет секретариат, возглавляемый генеральным секретарем. Саммит СНГ прошел в пятницу в Бишкеке под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
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в мире, бишкек, киргизия, россия, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, снг, содружество , владимир путин
В мире, Бишкек, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, Содружество , Владимир Путин
Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку
Главы стран СНГ учредили международную организацию по русскому языку
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке в пятницу учредили Международную организацию по русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Содружества.
"Участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Инициативу о создании такой организации под эгидой СНГ выдвинул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, целями организации станут укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между странами по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, его использования в качестве средства доступа к мировым базам знаний и данных в области культуры, литературы, истории. Также организация будет способствовать укреплению статуса русского языка как официального или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур.
"В ее задачах прописаны взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран, содействие укреплению материально-технической базы образовательного процесса, научных исследований и технологических разработок в области русского языка, содействие организации перевода литературных произведений классических и современных авторов на русский язык и с русского языка на языки народов других стран", - уточнили в пресс-службе.
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Отмечается, что высшим органом организации будет являться Министерская конференция, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств государств. Постоянно действующим рабочим органом будет секретариат, возглавляемый генеральным секретарем.
Саммит СНГ прошел в пятницу в Бишкеке под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова
. В нем приняли участие участие президент России Владимир Путин
, президент Белоруссии Александр Лукашенко
, глава Азербайджана Ильхам Алиев
, лидер Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон
, лидеры Узбекистана
и Туркмении Шавкат Мирзиеев
и Сердар Бердымухамедов
.
Совет глав государств СНГ