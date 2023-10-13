https://ria.ru/20231013/sng-1902615497.html

Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку

Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку - РИА Новости, 13.10.2023

Страны СНГ учредили международную организацию по русскому языку

Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке в пятницу учредили Международную организацию по русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Содружества. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:28

2023-10-13T17:28

2023-10-13T17:28

в мире

бишкек

киргизия

россия

садыр жапаров

касым-жомарт токаев

снг

содружество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833353562_0:153:2325:1462_1920x0_80_0_0_ecce498ba4cb02129804dd07e8afc082.jpg

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке в пятницу учредили Международную организацию по русскому языку, сообщили журналистам в пресс-службе Содружества. "Участники саммита подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Инициативу о создании такой организации под эгидой СНГ выдвинул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, целями организации станут укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между странами по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, его использования в качестве средства доступа к мировым базам знаний и данных в области культуры, литературы, истории. Также организация будет способствовать укреплению статуса русского языка как официального или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур. "В ее задачах прописаны взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран, содействие укреплению материально-технической базы образовательного процесса, научных исследований и технологических разработок в области русского языка, содействие организации перевода литературных произведений классических и современных авторов на русский язык и с русского языка на языки народов других стран", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что высшим органом организации будет являться Министерская конференция, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств государств. Постоянно действующим рабочим органом будет секретариат, возглавляемый генеральным секретарем. Саммит СНГ прошел в пятницу в Бишкеке под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.

https://ria.ru/20231013/sng-1902591498.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902610120.html

https://ria.ru/20231013/sovet-1901980025.html

бишкек

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бишкек, киргизия, россия, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, снг, содружество , владимир путин