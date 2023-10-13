https://ria.ru/20231013/sng-1902463086.html

Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии

Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии - РИА Новости, 13.10.2023

Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии

Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:58

2023-10-13T10:58

2023-10-13T10:58

киргизия

россия

белоруссия

садыр жапаров

владимир путин

александр лукашенко

снг

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901977237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cfafbf21325b2bee8e4d443f172e48e.jpg

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Как ранее сообщалось, главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций. Саммит СНГ проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" президента Киргизии.

https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html

киргизия

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, белоруссия, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, снг, политика