Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии
Заседание совета лидеров стран СНГ в узком составе началось в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе. Архивное фото
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Как ранее сообщалось, главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций.
Саммит СНГ проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" президента Киргизии.