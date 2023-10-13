Рейтинг@Mail.ru
Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sng-1902463086.html
Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии
Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии - РИА Новости, 13.10.2023
Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии
Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:58
2023-10-13T10:58
киргизия
россия
белоруссия
садыр жапаров
владимир путин
александр лукашенко
снг
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901977237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cfafbf21325b2bee8e4d443f172e48e.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Как ранее сообщалось, главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций. Саммит СНГ проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" президента Киргизии.
https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html
киргизия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901977237_348:499:2413:2048_1920x0_80_0_0_17e429c5e81098ad600de7204d7ada38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, белоруссия, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, снг, политика
Киргизия, Россия, Белоруссия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ, Политика
Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии

Заседание совета лидеров стран СНГ в узком составе началось в Бишкеке

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Заседание совета глав СНГ в узком составе началось в Киргизии, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Как ранее сообщалось, главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций.
Саммит СНГ проходит в государственной резиденции "Ала-Арча" президента Киргизии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
12 октября, 15:16
 
КиргизияРоссияБелоруссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСНГПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала