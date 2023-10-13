https://ria.ru/20231013/shos-1902433395.html

ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе

ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе - РИА Новости, 13.10.2023

ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Евросоюз отмечают важность консолидации международных усилий в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:23

2023-10-13T09:23

2023-10-13T09:24

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ТАШКЕНТ, 13 окт – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Евросоюз отмечают важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам, сообщает пресс-служба РАТС. По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев встретился в Ташкенте со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой."В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам обеспечения безопасности. Отметили важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам", - говорится в сообщении на сайте РАТС. В исполкоме РАТС и ЕС высоко оценивают установление и развитие двусторонних контактов в интересах безопасности и стабильности в регионах ответственности ШОС и ЕС, добавили в пресс-службе. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html

https://ria.ru/20231004/rossiya-1900375774.html

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в мире, ташкент, белоруссия, центральная азия, шос, евросоюз, политика, безопасность