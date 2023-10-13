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ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе - РИА Новости, 13.10.2023
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09:23 13.10.2023 (обновлено: 09:24 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/shos-1902433395.html
ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе
ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе - РИА Новости, 13.10.2023
ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе
Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Евросоюз отмечают важность консолидации международных усилий в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:23
2023-10-13T09:24
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ТАШКЕНТ, 13 окт – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Евросоюз отмечают важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам, сообщает пресс-служба РАТС. По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев встретился в Ташкенте со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой."В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам обеспечения безопасности. Отметили важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам", - говорится в сообщении на сайте РАТС. В исполкоме РАТС и ЕС высоко оценивают установление и развитие двусторонних контактов в интересах безопасности и стабильности в регионах ответственности ШОС и ЕС, добавили в пресс-службе. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html
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в мире, ташкент, белоруссия, центральная азия, шос, евросоюз, политика, безопасность
В мире, Ташкент, Белоруссия, Центральная Азия, ШОС, Евросоюз, Политика, Безопасность
ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе

РАТС: ШОС и ЕС обсудили консолидацию в противодействии новым вызовам и угрозам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание ШОС
Заседание ШОС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание ШОС. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 окт – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Евросоюз отмечают важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам, сообщает пресс-служба РАТС.
По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев встретился в Ташкенте со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой.
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"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам обеспечения безопасности. Отметили важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
В исполкоме РАТС и ЕС высоко оценивают установление и развитие двусторонних контактов в интересах безопасности и стабильности в регионах ответственности ШОС и ЕС, добавили в пресс-службе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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