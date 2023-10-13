https://ria.ru/20231013/mir-1902614079.html
Страны СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира
Страны СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира - РИА Новости, 13.10.2023
Страны СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира
Главы стран СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира, следует из подписанного президентами на саммите в Бишкеке совместного заявления. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:24
2023-10-13T17:24
2023-10-13T17:27
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира, следует из подписанного президентами на саммите в Бишкеке совместного заявления. "Отмечаем важность формирования устойчивого многополярного миропорядка", - говорится в документе. Согласно заявлению, формирование многополярного мироустройства "расширяет перед государствами и их объединениями пространство возможностей для свободного и успешного внутреннего развития, осуществления взаимовыгодного, равноправного и взаимоуважительного международного сотрудничества". "Отмечаем возрастающую потребность в формировании справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств, сохранение их культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности для всестороннего развития независимо от географического положения, размера территории, демографического потенциала, обеспечение прав и основных свобод человека", - подчеркивается в документе. Также в заявлении лидеры СНГ выступили против односторонних ограничительных мер, против вмешательства во внутренние дела других государств и высказали озабоченность попытками политизации международного правосудия. Саммит СНГ прошел в пятницу в Бишкеке под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
https://ria.ru/20231013/sng-1902610120.html
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в мире, бишкек, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, снг
В мире, Бишкек, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ
Страны СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира
Главы стран СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ отметили важность формирования устойчивого многополярного мира, следует из подписанного президентами на саммите в Бишкеке совместного заявления.
"Отмечаем важность формирования устойчивого многополярного миропорядка", - говорится в документе.
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Согласно заявлению, формирование многополярного мироустройства "расширяет перед государствами и их объединениями пространство возможностей для свободного и успешного внутреннего развития, осуществления взаимовыгодного, равноправного и взаимоуважительного международного сотрудничества".
"Отмечаем возрастающую потребность в формировании справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств, сохранение их культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности для всестороннего развития независимо от географического положения, размера территории, демографического потенциала, обеспечение прав и основных свобод человека", - подчеркивается в документе.
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Также в заявлении лидеры СНГ выступили против односторонних ограничительных мер, против вмешательства во внутренние дела других государств и высказали озабоченность попытками политизации международного правосудия.
Совет глав государств СНГ