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Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД - РИА Новости, 13.10.2023
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20:33 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/korridor-1902669611.html
Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД
Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД - РИА Новости, 13.10.2023
Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил послу Израиля Александру Бен Цви о необходимости обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан РФ и стран... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:33
2023-10-13T20:33
в мире
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израиль
ближний восток
михаил богданов
снг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил послу Израиля Александру Бен Цви о необходимости обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан РФ и стран СНГ, сообщило российское министерство иностранных. Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке на фоне опасной тенденции нарастания кровопролитного вооруженного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта. "В данном контексте с российской стороны была акцентирована исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и других государств-членов СНГ", - говорится в сообщении МИД РФ.
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в мире, россия, израиль, ближний восток, михаил богданов, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Михаил Богданов, СНГ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД

Богаднов: гражданам России в зоне палестино-израильского конфликта нужен коридор

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильтяне среди развалин
Израильтяне среди развалин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Израильтяне среди развалин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил послу Израиля Александру Бен Цви о необходимости обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан РФ и стран СНГ, сообщило российское министерство иностранных.
Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке на фоне опасной тенденции нарастания кровопролитного вооруженного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта.
"В данном контексте с российской стороны была акцентирована исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и других государств-членов СНГ", - говорится в сообщении МИД РФ.
 
В миреРоссияИзраильБлижний ВостокМихаил БогдановСНГОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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