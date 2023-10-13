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Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД

Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД - РИА Новости, 13.10.2023

Российским гражданам в Израиле и Палестине нужен коридор, заявил МИД

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил послу Израиля Александру Бен Цви о необходимости обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан РФ и стран... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:33

2023-10-13T20:33

2023-10-13T20:33

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михаил богданов

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил послу Израиля Александру Бен Цви о необходимости обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан РФ и стран СНГ, сообщило российское министерство иностранных. Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке на фоне опасной тенденции нарастания кровопролитного вооруженного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта. "В данном контексте с российской стороны была акцентирована исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и других государств-членов СНГ", - говорится в сообщении МИД РФ.

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в мире, россия, израиль, ближний восток, михаил богданов, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году