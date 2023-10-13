https://ria.ru/20231013/izrail-1902640090.html

В Израиле разрешили носить оружие в шаббат

В Израиле разрешили носить оружие в шаббат - РИА Новости, 13.10.2023

В Израиле разрешили носить оружие в шаббат

Главный военный раввин России Аарон Гуревич рассказал РИА Новости, что главный раввинат Израиля ради спасения жизней своих граждан разрешил носить оружие в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:52

2023-10-13T18:52

2023-10-13T18:52

религия

израиль

россия

хамас

религия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главный военный раввин России Аарон Гуревич рассказал РИА Новости, что главный раввинат Израиля ради спасения жизней своих граждан разрешил носить оружие в шаббат, эксгумировать и опознавать тела погибших, пользоваться в особом режиме телефоном и радио, а также постановил молиться в присутствии вооруженного человека в синагогах и только в помещениях, где есть укрытия."Есть решение главного раввината Израиля, что ношение в шаббат оружия во время войны не только разрешено, но считается заповедью – мицвой. Беречь свою жизнь – тоже заповедь, чтобы передать свои знания следующим поколениям, продолжить род. Это повелительные заповеди. Если речь идет о жизни и смерти, тогда разрешается все делать в субботу, потому что спасение человеческой жизни – это важнее всего. И более того, раввины сами должны показывать пример, что они нарушают шаббат ради спасения человеческой жизни", - рассказал РИА Новости Гуревич.Он добавил, что также раввинат же разрешил в шаббат заниматься эксгумацией и идентификации тел погибших."Раввинат разрешил опознание тел в субботу. Чем быстрее они будут опознаны, тем быстрее будет передана информация близким о том, что человек не пропал без вести, а погиб трагической смертью – это связано со множеством законов. Эта информация очень нужна, поэтому раввины разрешили в субботу заниматься эксгумацией, идентификацией тел", - пояснил собеседник агентства.По его словам, на время войны в шаббат разрешено пользовать радио – оно должно быть включено 24 часа в сутки, телефон в субботу также можно оставлять включенным на беззвучном режиме, так как приходят уведомления о воздушных атаках. Обязательно в синагоге должен быть хотя бы один вооруженный человек. Молиться можно только в тех помещениях, где есть бункеры, чтобы в случае атаки была возможность укрыться.Гуревич подчеркнул, что в Израиле религия не отделена от государства, в отличие от России."Есть государственные раввинаты, где раввины как бы государственные чиновники. Но есть множество общин, у которых есть свои раввины, подчас более авторитетные, доверие больше к тем, кто независим от государства. И люди ориентируются на раввина своей общины. Если они сказали, что в субботу никто не переступает Закон, никто переступать и не будет, даже несмотря на то, что главный раввин Израиля, допустим, выступил с разрешением делать что-то в шаббат", - отметил раввин.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902619903.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902607487.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1902099811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, россия, хамас, религия