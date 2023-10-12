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Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:14

2023-10-12T02:14

2023-10-12T02:14

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют более 170 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента.24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым.25 февраля Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Состоялись также его встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса.17 марта президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии.24 мая Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова в Сочи. Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе.16 мая 2022 года лидеры двух стран встретились в Москве на саммите ОДКБ, по его окончании провели двустороннюю встречу.15 сентября Владимир Путин и Садыр Жапаров провели встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).13 октября "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Киргизии и Таджикистана.9 декабря президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Кроме того, в ходе визита Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.26 декабря Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.7 мая 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Россию.8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина Садыра Жапарова. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, а также региональная и международная проблематика. По итогам переговоров главы двух государств приняли Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнёрства и союзничества. 9 мая Садыр Жапаров присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В ходе визита состоялась также встреча с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. 24-25 мая президент Киргизии Садыр Жапаров вновь посетил Москву. В рамках рабочего визита он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.1 сентября 2023 года Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки оснований трех российско-киргизских школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Обучение в строящихся образовательных учреждениях проходит на русском языке. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Российской Федерации. Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров регулярно общаются в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета. Их последняя двусторонняя встреча прошла 7 июня 2023 года в Сочи. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и Акылбек Жапаров регулярно встречаются как сопредседатели межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.29 марта 2023 года заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук посетил Бишкек для участия в заседании российско-киргизской межправкомиссии. В ходе визита состоялась встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.23 октября 2020 года в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова.Это был первый зарубежный визит руководителя МИД Киргизии после назначения на эту должность.25 февраля 2021 года состоялась очередная рабочая встреча Сергея Лаврова с Русланом Казакбаевым.В 2021 году главы МИД двух стран встречались также "на полях" заседаний СМИД СНГ в Москве 1 апреля и СМИД ОДКБ в Душанбе 19 мая.5 марта 2022 года глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев посетил Москву с официальным визитом.13 мая 2022 года "на полях" СМИД СНГ в Душанбе (Таджикистан) Лавров встретился с новым министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.6 сентября 2023 года министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, который посетил Бишкек для участия в региональном семинаре "Укрепление режима ядерного нераспространения".Поддерживаются межпарламентские связи.14 апреля 2023 года председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбек Шакиев принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.25-26 апреля Нурланбек Шакиев посетил Москву с официальным визитом. В ходе визита состоялись встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около 30%. По данным ФТС РФ, по итогам 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 2,487 миллиарда долларов (в 2020 году – 1,695 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 2,153 миллиарда долларов и импорт – 333,3 миллиона долларов.По итогам 2022 года объем взаимного товарооборота вырос на 40,8% и достиг 3,234 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом.Объем киргизского экспорта в 2022 году в Россию увеличился в 2,45 раза и составил 963,6 миллиона долларов. Более 40% киргизского экспорта в 2022 году пришлось на Россию.В структуре экспорта России в Киргизию в 2021 году (как и в 2020 году) основная доля приходилась на минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности и др.Импорт был представлен металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, другими товарами.Рост торговли России и Киргизии сопровождается усилением роли национальных валют, в них осуществляется 70% сделок. Также в 2022 году сом начали торговать на Московской бирже.Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). 29 марта 2023 года в Бишкеке прошло 24-е заседание МПК.Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики. В рамках "Генсхемы" инвестировано 16 миллиардов рублей, газифицировано 46 населенных пунктов, в том числе 13 городов и поселков городского типа. К 2030 году уровень газификации страны вырастет до 60%.Россия – один из ведущих инвесторов в Киргизию, объем российских инвестиций оценивается в 147,6 миллиона долларов.Инвестиции поступают в различные сферы: обрабатывающее производство, торговлю, геологоразведку, добычу полезных ископаемых.Российские компании рассматривают возможность участия и реализации проектов в развитии транспортной инфраструктуры Киргизии. В целях развития сотрудничества в сферах высоких технологий Россия готова предложить партнерам разработки в сфере цифровой трансформации, в области цифровизации городской среды, государственного управления, цифрового образования.В сентябре 2023 года в Бишкеке открылось представительство Российского экспортного центра. Оно призвано помочь российским компаниям в выходе на новый рынок, повысить доступность и популярность российской продукции среди потребителей в Киргизии.Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики. По информации главы правления РКФР Артема Новикова, за восемь лет работы фонд вложил в экономику Киргизии более 520 миллионов долларов. В рамках стратегии на 2023-2027 годы РКФР профинансирует новые проекты на 630 миллионов долларов. Получат поддержку проекты в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях. В январе 2022 года "Росатом" сообщил, что Россия и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Предусматривались строительство АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также содействие республике в развитии ядерной инфраструктуры. В ноябре на полях международного форума "АТОМЭКСПО-2022" в Сочи Министерство энергетики Киргизии и "Росатом" подписали документ о сотрудничестве. Согласно ему, будет подготовлено технико-экономическое обоснование строительства атомной станции малой мощности на территории Киргизии.Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. В 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.В 2021 году безвозмездная финансовая помощь на поддержку бюджета Киргизии составила 21,5 миллионов долларов. В 2022 году Россия выделила Киргизии 10 миллионов долларов, которые будут направлены на финансирование различных государственных программ, прежде всего социальных.Осуществляется региональное сотрудничество. 11 октября 2023 года в Джалал-Абаде прошла российско-киргизская межрегиональная конференция. В работе конференции приняли участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров.По оценкам Евразийской экономической комиссией, в России работает около миллиона трудовых мигрантов из Киргизии. Сумма их денежных переводов на родину в 2022 году составила 2,780 миллиарда долларов (+98,3 миллиона к 2021 году).Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.9-13 октября 2023 года в Киргизии проходят учения ОДКБ "Нерушимое братство".В учениях принимают участие контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Развивается сотрудничество в области здравоохранения. Россия оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В июне-июле 2020 года в Киргизию были направлены несколько бригад военных и гражданских специалистов (около 70 человек), работавших в местных медучреждениях. В качестве гуманитарной помощи были доставлены медицинское оборудование, в т. ч. аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. С 23 апреля 2021 года в Киргизии началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". В мае 2021 года Киргизия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт".В 2022 году Россия поставила в Киргизию автомобиль-"вакцинатор", предназначенный для тестирования и вакцинации. В нем будут проводиться экспресс-тесты на вирус гепатита B. Кроме того Россия поставила в страну девять мобильных клиник, в том числе на базе КамАЗа, которые работают в регионах. Помимо мобильных клиник, в 2022 году РФ передала Киргизии 350 тысяч доз вакцин от гепатита В, 225 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, 350 тысяч экземпляров различных наименований информационных материалов.Российской стороной оказывается продовольственная помощь Киргизии. За последнее десятилетие Россия выделила республике 100 миллионов долларов по линии Всемирной продовольственной программы ООН.Укрепляются связи в образовательной сфере. В России обучается свыше восьми тысяч киргизских студентов, в том числе пять тысяч – за счет федерального бюджета. На 2022/2023 учебный год на бесплатное обучение в вузах России за счет российского бюджета для киргизстанцев было выделено 500 квотных мест. На 2023/2024 учебный год для киргизских абитуриентов выделили 700 квот.С 2019 года в Киргизии реализуется международный проект министерства просвещения РФ "Российский учитель за рубежом", оператором которого выступает международный центр образования "Интердом". В 2023/2024 учебном году 112 преподавателей из России работают в школах Киргизии. По словам представителя министерства образования и науки Киргизии Ольги Брызгаловой, если изначально это были частные и частно-государственные школы, то сейчас проект расширяется в рамках охвата педагогической деятельностью муниципальных и государственных школ.Важную роль в области образования играет Киргизско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, открытый в Бишкеке.6 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об открытии филиала МГУ имени Ломоносова в городе Караколе. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В феврале 2020 года был дан старт Году России в Киргизии и Году Киргизии в России. В рамках перекрестного года России и Киргизии было проведено 221 совместное мероприятие, но из-за пандемии большинство перенесли на более поздний срок. 13 декабря 2022 года в большом зале Киргизской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоялась церемония закрытия перекрестного года Кыргызстана и России.В сентябре 2023 года в Киргизии прошел фестиваль "Киргизия – Россия: общее культурное наследие". В рамках фестиваля прошли концерты, выставки, лекции и публичные дискуссии. С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК).В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош. В 2022 году Киргизия стала одним из самых популярных направление у россиян, путешествующих за рубеж. Республику посетило более 600 тысяч россиян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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