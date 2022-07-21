https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803838614.html

Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего

Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего - РИА Новости, 21.07.2022

Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего

Определены самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:52

2022-07-21T03:52

2022-07-21T03:52

туризм

туризм

новости - туризм

турция

киргизия

армения

белоруссия

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153602_0:204:3276:2047_1920x0_80_0_0_7300c8c34255366ec66a32b09dc336a7.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Определены самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей на период с 1 июня по 15 июля. Оказалось, что наиболее востребованы перелеты в Турцию. Этот маршрут заинтересовал каждого пятого (18 процентов) пользователя.Второе место занимает Киргизия, в эту страну было заказано 12 процентов от общего числа билетов. На третьей строчке — Армения, куда улетел каждый десятый клиент сервиса.В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Узбекистан и Казахстан, они интересовали от семи до восьми процентов пользователей. Далее в рейтинге популярности ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы.Средняя стоимость перелета за рубеж и обратно составила 48 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

турция

киргизия

армения

белоруссия

оаэ

израиль

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, киргизия, армения, белоруссия, оаэ, израиль, узбекистан, казахстан