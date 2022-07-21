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Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803838614.html
Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего
Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего - РИА Новости, 21.07.2022
Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего
Определены самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:52
2022-07-21T03:52
туризм
туризм
новости - туризм
турция
киргизия
армения
белоруссия
оаэ
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Определены самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей на период с 1 июня по 15 июля. Оказалось, что наиболее востребованы перелеты в Турцию. Этот маршрут заинтересовал каждого пятого (18 процентов) пользователя.Второе место занимает Киргизия, в эту страну было заказано 12 процентов от общего числа билетов. На третьей строчке — Армения, куда улетел каждый десятый клиент сервиса.В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Узбекистан и Казахстан, они интересовали от семи до восьми процентов пользователей. Далее в рейтинге популярности ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы.Средняя стоимость перелета за рубеж и обратно составила 48 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
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туризм, новости - туризм, турция, киргизия, армения, белоруссия, оаэ, израиль, узбекистан, казахстан
03:52 21.07.2022
 
Названы страны, которые российские туристы выбирали для отдыха чаще всего

OneTwoTrip: Турция и Киргизия — самые популярные страны у россиян, путешествующих за рубеж

© Depositphotos / I_g0rZhКанатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции
Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / I_g0rZh
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Определены самые популярные зарубежные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первой половине лета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей на период с 1 июня по 15 июля. Оказалось, что наиболее востребованы перелеты в Турцию. Этот маршрут заинтересовал каждого пятого (18 процентов) пользователя.
Второе место занимает Киргизия, в эту страну было заказано 12 процентов от общего числа билетов. На третьей строчке — Армения, куда улетел каждый десятый клиент сервиса.
В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Узбекистан и Казахстан, они интересовали от семи до восьми процентов пользователей. Далее в рейтинге популярности ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы.
Средняя стоимость перелета за рубеж и обратно составила 48 тысяч рублей.
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