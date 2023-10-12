https://ria.ru/20231012/moskva-1902221726.html
Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в Москве стабильной
Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в Москве стабильной - РИА Новости, 12.10.2023
Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в Москве стабильной
Эпидемиологическая ситуация в столице остается стабильной, на сегодняшний день в городе доминирует риновирус – 77% в структуре заболеваемости ОРВИ, на COVID-19... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:31
2023-10-12T12:31
2023-10-12T12:31
здоровье - общество
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в столице остается стабильной, на сегодняшний день в городе доминирует риновирус – 77% в структуре заболеваемости ОРВИ, на COVID-19 приходится около 9%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в Москве продолжают тщательно следить за эпидемиологической ситуацией в городе, проводят ПЦР-диагностику широкой линейки возбудителей ОРВИ, чтобы понимать, какой вирус занимает доминирующее положение. "По результатам мониторинга циркулирующих вирусов, структура заболеваемости ОРВИ за последние три недели не изменилась. В столице доминирует риновирус - он занимает 77,5%, на COVID-19 приходится около 9%, еще 5,5% занимает аденовирус, чуть больше 3,5% - парагриппы 1, 2, 3 и 4 типов, 2% - бокавирус, остальные 2,5% приходятся на метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и иные коронавирусы человека, не относящиеся к особо опасным (типы HKU-1, OC43, NL-63, 229E). Грипп в общей структуре представлен слабо", - рассказала Ракова. По ее словам, помимо ПЦР-диагностики в городе проводят полногеномное секвенирование вирусов гриппа и SARS-CoV-2, которое позволяет определить мутации вируса. В настоящее время вирус гриппа встречается в единичных случаях, по последним данным в структуре гриппа 50% приходится на грипп А подтипа H3N2 (бразильский), 37% на вирус гриппа В (американский) и 12,5% на грипп А подтипа H1N1 (американский). "Секвенирование SARS-CoV-2 показало, что доминирующее положение занимают штаммы XBB — на них по-прежнему приходится около 60% всех заболевших, в частности – штамм ХВВ.1.16 (индийская разновидность Омикрон) составляет 46,8% от всех вариантов ХВВ, штаммы ХВВ.1.16.11 (индийская разновидность Омикрон) и ХВВ.1.16.6 (американская разновидность омикрона) по 18%. Также мы наблюдаем около 7% штамма FL.24 — американской разновидности омикрона, порядка 6% штамма EG.5.1.1 и 2% FU.1 – китайских разновидностей омикрона", — рассказала заммэра. Она напомнила, что в городе сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями. "Со следующей недели мы будем получать результаты секвенирования на всю линейку возбудителей ОРВИ, в том числе риновируса, респираторно-синцитиального вируса, бокавируса, метапневовируса, вируса кори и других. На основании этих данных амбулаторная и стационарная сети трансформируются под конкретную ситуацию с заболеваемостью", - отметила Ракова.
https://ria.ru/20231010/koronavirus-1901682233.html
https://ria.ru/20231010/prostuda-1901586239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, анастасия ракова
Здоровье - Общество, Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в Москве стабильной
Ракова: в Москве доминирует риновирус, на COVID-19 приходится девять процентов
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в столице остается стабильной, на сегодняшний день в городе доминирует риновирус – 77% в структуре заболеваемости ОРВИ, на COVID-19 приходится около 9%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в Москве продолжают тщательно следить за эпидемиологической ситуацией в городе, проводят ПЦР-диагностику широкой линейки возбудителей ОРВИ, чтобы понимать, какой вирус занимает доминирующее положение.
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
"По результатам мониторинга циркулирующих вирусов, структура заболеваемости ОРВИ за последние три недели не изменилась. В столице доминирует риновирус - он занимает 77,5%, на COVID-19 приходится около 9%, еще 5,5% занимает аденовирус, чуть больше 3,5% - парагриппы 1, 2, 3 и 4 типов, 2% - бокавирус, остальные 2,5% приходятся на метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и иные коронавирусы человека, не относящиеся к особо опасным (типы HKU-1, OC43, NL-63, 229E). Грипп в общей структуре представлен слабо", - рассказала Ракова.
По ее словам, помимо ПЦР-диагностики в городе проводят полногеномное секвенирование вирусов гриппа и SARS-CoV-2, которое позволяет определить мутации вируса. В настоящее время вирус гриппа встречается в единичных случаях, по последним данным в структуре гриппа 50% приходится на грипп А подтипа H3N2 (бразильский), 37% на вирус гриппа В (американский) и 12,5% на грипп А подтипа H1N1 (американский). "Секвенирование SARS-CoV-2 показало, что доминирующее положение занимают штаммы XBB — на них по-прежнему приходится около 60% всех заболевших, в частности – штамм ХВВ.1.16 (индийская разновидность Омикрон) составляет 46,8% от всех вариантов ХВВ, штаммы ХВВ.1.16.11 (индийская разновидность Омикрон) и ХВВ.1.16.6 (американская разновидность омикрона) по 18%. Также мы наблюдаем около 7% штамма FL.24 — американской разновидности омикрона, порядка 6% штамма EG.5.1.1 и 2% FU.1 – китайских разновидностей омикрона", — рассказала заммэра.
Она напомнила, что в городе сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями. "Со следующей недели мы будем получать результаты секвенирования на всю линейку возбудителей ОРВИ, в том числе риновируса, респираторно-синцитиального вируса, бокавируса, метапневовируса, вируса кори и других. На основании этих данных амбулаторная и стационарная сети трансформируются под конкретную ситуацию с заболеваемостью", - отметила Ракова.
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