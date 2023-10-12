https://ria.ru/20231012/loukoster-1902369104.html

Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям

Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям - РИА Новости, 12.10.2023

Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям

Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в осенне-зимний сезон будет выполнять полёты по 95 направлениям, из которых 78 – внутренние маршруты, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:57

2023-10-12T19:57

2023-10-12T19:57

махачкала

сочи

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

владикавказ

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в осенне-зимний сезон будет выполнять полёты по 95 направлениям, из которых 78 – внутренние маршруты, сообщает перевозчик. Общее количество направлений на 14% превышает показатель прошлого года. Осенне-зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. В частности, "Победа" предлагает новые международные маршруты, в том числе, Москва-Абу-Даби (ОАЭ), Сочи – Гюмри (Армения), Волгоград-Дубай (ОАЭ), Владикавказ-Дубай и Махачкала-Дубай. Из "Шереметьево" "Победа" в осенне-зимнем сезоне будет летать по более, чем 25 маршрутам, в том числе, в Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из "Внуково" будут осуществляться рейсы по более, чем 20 направлениям, в том числе международным, – во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Астрахань, Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также в Аланию, Анталию и Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан). Практически половину полётной программы составят межрегиональные направления, выполняемые напрямую без посадки в Москве. В рамках межрегиональной сети полётов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также из Махачкалы в Сургут. Региональные рейсы в турецкий Стамбул запланированы из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда, а в Минск - из Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20230720/pobeda-1885283553.html

https://ria.ru/20231011/perevozki-1902049398.html

https://ria.ru/20230306/uzbekistan-1856179280.html

махачкала

сочи

владикавказ

россия

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махачкала, сочи, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), владикавказ, россия