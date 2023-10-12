Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям
Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям
Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в осенне-зимний сезон будет выполнять полёты по 95 направлениям, из которых 78 – внутренние маршруты, сообщает перевозчик.
Общее количество направлений на 14% превышает показатель прошлого года. Осенне-зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года.
Из "Шереметьево" "Победа" в осенне-зимнем сезоне будет летать по более, чем 25 маршрутам, в том числе, в Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск.
Из "Внуково" будут осуществляться рейсы по более, чем 20 направлениям, в том числе международным, – во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Астрахань, Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также в Аланию, Анталию и Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан).
Практически половину полётной программы составят межрегиональные направления, выполняемые напрямую без посадки в Москве.
В рамках межрегиональной сети полётов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также из Махачкалы в Сургут.
Региональные рейсы в турецкий Стамбул запланированы из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда, а в Минск - из Санкт-Петербурга.