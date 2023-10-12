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Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям - РИА Новости, 12.10.2023
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19:57 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/loukoster-1902369104.html
Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям
Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям - РИА Новости, 12.10.2023
Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям
Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в осенне-зимний сезон будет выполнять полёты по 95 направлениям, из которых 78 – внутренние маршруты, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:57
2023-10-12T19:57
махачкала
сочи
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
владикавказ
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в осенне-зимний сезон будет выполнять полёты по 95 направлениям, из которых 78 – внутренние маршруты, сообщает перевозчик. Общее количество направлений на 14% превышает показатель прошлого года. Осенне-зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. В частности, "Победа" предлагает новые международные маршруты, в том числе, Москва-Абу-Даби (ОАЭ), Сочи – Гюмри (Армения), Волгоград-Дубай (ОАЭ), Владикавказ-Дубай и Махачкала-Дубай. Из "Шереметьево" "Победа" в осенне-зимнем сезоне будет летать по более, чем 25 маршрутам, в том числе, в Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из "Внуково" будут осуществляться рейсы по более, чем 20 направлениям, в том числе международным, – во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Астрахань, Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также в Аланию, Анталию и Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан). Практически половину полётной программы составят межрегиональные направления, выполняемые напрямую без посадки в Москве. В рамках межрегиональной сети полётов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также из Махачкалы в Сургут. Региональные рейсы в турецкий Стамбул запланированы из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда, а в Минск - из Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20230720/pobeda-1885283553.html
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махачкала, сочи, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), владикавказ, россия
Махачкала, Сочи, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Владикавказ, Россия
Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям

Лоукостер Аэрофлота в осенне-зимнем сезоне будет летать по 95 направлениям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в осенне-зимний сезон будет выполнять полёты по 95 направлениям, из которых 78 – внутренние маршруты, сообщает перевозчик.
Общее количество направлений на 14% превышает показатель прошлого года. Осенне-зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года.
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20 июля, 15:22
В частности, "Победа" предлагает новые международные маршруты, в том числе, Москва-Абу-Даби (ОАЭ), СочиГюмри (Армения), Волгоград-Дубай (ОАЭ), Владикавказ-Дубай и Махачкала-Дубай.
Из "Шереметьево" "Победа" в осенне-зимнем сезоне будет летать по более, чем 25 маршрутам, в том числе, в Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск.
Из "Внуково" будут осуществляться рейсы по более, чем 20 направлениям, в том числе международным, – во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Астрахань, Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также в Аланию, Анталию и Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан).
Практически половину полётной программы составят межрегиональные направления, выполняемые напрямую без посадки в Москве.
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В рамках межрегиональной сети полётов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также из Махачкалы в Сургут.
Региональные рейсы в турецкий Стамбул запланированы из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда, а в Минск - из Санкт-Петербурга.
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МахачкалаСочиАэрофлотШереметьево (аэропорт)ВладикавказРоссия
 
 
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