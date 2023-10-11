https://ria.ru/20231011/zaes-1902137262.html

Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС - РИА Новости, 11.10.2023

Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили в среду доступ на крышу второго реакторного блока Запорожской АЭС и не обнаружили там мин РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:07

2023-10-11T22:07

2023-10-11T22:07

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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили в среду доступ на крышу второго реакторного блока Запорожской АЭС и не обнаружили там мин или взрывчатых веществ, заявило МАГАТЭ. В заявлении агентства со ссылкой на слова его гендиректора Рафаэля Гросси говорится, что эксперты МАГАТЭ получили сегодня доступ на крышу второго реакторного блока ЗАЭС и "не обнаружили там мин или взрывчатых веществ". "С верхней части здания группа МАГАТЭ могла наблюдать всю крышу турбинного зала, а также части крыш реакторных зданий и турбинных залов первого и третьего энергоблоков, также не обнаружив там мин или взрывчатых веществ", - добавил Гросси. Уточняется, что эксперты продолжат запрашивать доступ на посещение крыш реакторных блоков 1, 5 и 6, чтобы проконтролировать соблюдение пяти конкретных принципов защиты АЭС во время военного конфликта на Украине, согласно которым она не должна подвергаться нападению или использоваться в качестве базы для тяжелых вооружений. Как добавили в агентстве, МАГАТЭ также запрашивает доступ во все шесть турбинных залов, чтобы иметь возможность подтвердить отсутствие материалов и оборудования, которые могут противоречить пяти принципам. "Этот запрос пока не удовлетворен, и группа МАГАТЭ может подтвердить статус только одного турбинного зала", - уточнили в агентстве. Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ на площадке продолжают слышать взрывы практически каждый день. "Обычно они происходят на некотором расстоянии от станции, но вчера четыре взрыва произошли ближе к площадке", - пояснили в организации. Как отметил Гросси, "ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне неустойчивой". Украинский спецназ в начале октября предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию, но российские военнослужащие отбили все нападения, сообщило украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231009/zaes-1901396295.html

https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, днепр (город), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс