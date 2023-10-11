Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/zaes-1902137262.html
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС - РИА Новости, 11.10.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили в среду доступ на крышу второго реакторного блока Запорожской АЭС и не обнаружили там мин РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:07
2023-10-11T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
днепр (город)
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили в среду доступ на крышу второго реакторного блока Запорожской АЭС и не обнаружили там мин или взрывчатых веществ, заявило МАГАТЭ. В заявлении агентства со ссылкой на слова его гендиректора Рафаэля Гросси говорится, что эксперты МАГАТЭ получили сегодня доступ на крышу второго реакторного блока ЗАЭС и "не обнаружили там мин или взрывчатых веществ". "С верхней части здания группа МАГАТЭ могла наблюдать всю крышу турбинного зала, а также части крыш реакторных зданий и турбинных залов первого и третьего энергоблоков, также не обнаружив там мин или взрывчатых веществ", - добавил Гросси. Уточняется, что эксперты продолжат запрашивать доступ на посещение крыш реакторных блоков 1, 5 и 6, чтобы проконтролировать соблюдение пяти конкретных принципов защиты АЭС во время военного конфликта на Украине, согласно которым она не должна подвергаться нападению или использоваться в качестве базы для тяжелых вооружений. Как добавили в агентстве, МАГАТЭ также запрашивает доступ во все шесть турбинных залов, чтобы иметь возможность подтвердить отсутствие материалов и оборудования, которые могут противоречить пяти принципам. "Этот запрос пока не удовлетворен, и группа МАГАТЭ может подтвердить статус только одного турбинного зала", - уточнили в агентстве. Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ на площадке продолжают слышать взрывы практически каждый день. "Обычно они происходят на некотором расстоянии от станции, но вчера четыре взрыва произошли ближе к площадке", - пояснили в организации. Как отметил Гросси, "ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне неустойчивой". Украинский спецназ в начале октября предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию, но российские военнослужащие отбили все нападения, сообщило украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231009/zaes-1901396295.html
https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html
россия
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, днепр (город), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ: на крыше второго реакторного блока ЗАЭС нет мин и взрывчатки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили в среду доступ на крышу второго реакторного блока Запорожской АЭС и не обнаружили там мин или взрывчатых веществ, заявило МАГАТЭ.
В заявлении агентства со ссылкой на слова его гендиректора Рафаэля Гросси говорится, что эксперты МАГАТЭ получили сегодня доступ на крышу второго реакторного блока ЗАЭС и "не обнаружили там мин или взрывчатых веществ".
«
"С верхней части здания группа МАГАТЭ могла наблюдать всю крышу турбинного зала, а также части крыш реакторных зданий и турбинных залов первого и третьего энергоблоков, также не обнаружив там мин или взрывчатых веществ", - добавил Гросси.
Уточняется, что эксперты продолжат запрашивать доступ на посещение крыш реакторных блоков 1, 5 и 6, чтобы проконтролировать соблюдение пяти конкретных принципов защиты АЭС во время военного конфликта на Украине, согласно которым она не должна подвергаться нападению или использоваться в качестве базы для тяжелых вооружений.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В ГУР Украины признали, что несколько раз пытались атаковать ЗАЭС
9 октября, 08:24
Как добавили в агентстве, МАГАТЭ также запрашивает доступ во все шесть турбинных залов, чтобы иметь возможность подтвердить отсутствие материалов и оборудования, которые могут противоречить пяти принципам.
«
"Этот запрос пока не удовлетворен, и группа МАГАТЭ может подтвердить статус только одного турбинного зала", - уточнили в агентстве.
Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ на площадке продолжают слышать взрывы практически каждый день. "Обычно они происходят на некотором расстоянии от станции, но вчера четыре взрыва произошли ближе к площадке", - пояснили в организации.
Как отметил Гросси, "ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне неустойчивой".
Военные медики оказывают первую помощь раненному в бою под Артемовском - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Источник: Зеленский согласовал с США новое наступление и захват ЗАЭС
29 сентября, 21:41
Украинский спецназ в начале октября предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию, но российские военнослужащие отбили все нападения, сообщило украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Рафаэля Гросси на объект.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДнепр (город)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала